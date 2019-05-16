Депутати-мажоритарники зібрались на термінову нараду по виборчій реформі

Сьогодні о 14:00 розпочалася термінова нарада депутатів-мажоритарників щодо можливих змін виборчого законодавства в Україні. Загалом зібралось близько 20 мажоритарників з різних фракцій та депутатських груп. Серед інших були помічені такі депутати як Сергій Шахов, кнопкодав Антон Яценко та колишній спікер Ради Володимир Литвин.

"Слава мажоритарникам! Мажоритарникам слава!" – віталися з колегами депутати.

Ініціатором зустрічі виступив депутат з фракції Партії "Блок Петра Порошенка" Сергій Рудик, який був обраний по одномандатному виборчому округу № 198 (Черкаська область) як самовисуванець.

В розпорядження журналістів "Вибори вибори" потрапив лист Рудика, в якому він попереджає колег про небезпеку варіанту змін із пропорційною системою і закритими списками.

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"Якби мова йшла про друге читання вже проголосованого проекту Виборчого кодексу, то з цим ще можна було якось миритися. Однак тепер риторика змінилася: ніяких відкритих списків. За нашою з вами спиною хочуть "протягнути" найгірший для всіх варіант – закриті списки за пропорційною системою" – йдеться у листі-запрошенні.

Сергій Рудик так прокоментував журналісту "Вибори вибори" необхідність цього зібрання:

"Є концепція 100 процентної мажоритарки, яка малоймовірно, що пройде, але є група депутатів, які налаштовані на розгляд цієї версії. Є варіант голосування у другому читанні Виборчого кодексу, але з огляду на бажання новообраного президента зробити дострокові вибори виглядає так, що до цього не дійде справа. Є варіант залишити все так, як є. Але для цього має бути корпоративна позиція людей, які обрані за цією системою".

Щодо негативного ставлення експертів та активістів до мажоритарної системи, Рудик пояснює, що "є колеги, які від виборів до виборів приходять та скуповують голоси виборців та із-за них система подається людям як злочинна по своїй сутності, яка не має бути підтримана".

Зустріч мажоритарників закінчилась консолідованим рішенням лише по одному питанню – вони не підтримують варіант закону із закритими партійними списками. Щодо того, якою має бути майбутня українська виборча система, депутати згоди не дійшли.

Нагадаємо, що проекту Виборчого кодексу під номером 3112-1 з пропорційною системою з відкритими регіональними списками вже був проголосований депутатами у першому читанні. Також цей варіант активно підтримує громадськість і понад 40% українців.