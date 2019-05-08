У Верховній Раді намагаються "продавити" новий закон про вибори, - Борислав Береза

За словами народного депутата, у парламенті з'явилися сили, які лобіюють скасування мажоритарки, зниження прохідного бар'єру до 3% та дозвіл на утворення блоків партій. І на це нібито є голоси, заявив Береза на своїй сторінці у Фейсбук.

Однак, швидше за все, мова йде не про ухвалення проекту Виборчого кодексу з пропорційною системою з відкритими регіональними списками, яку активно підтримує громадськість і понад 40% українців. Схоже, що готується законопроект про пропорційку із закритими списками.

Сам Береза, який, до речі, обраний у Раду по мажоритарному округу, виступає за те, що списки партій на виборах до парламенту мають бути відкритими: "Списки треба робити відкритими. Це обов'язково. Інакше вся ця стара клептократичною погань почне купувати собі місця в них за накрадені гроші, щоб ще більше вкрасти. Адже замість боротьби смислів, ідеологій і репутацій, ми маємо зараз боротьбу гаманців і війну медіаресурсів. Засівання грошима округів і скупка часу на телеканалах дають можливість крадіям обиратися і бути переобраними".

Раніше спецпроекту "Вибори вибори" вдалося поспілкуватися у кулуарах парламенту із Сергієм Березенком – депутатом від найбільшої фракції БПП. Він зазначив, що із виборчою реформою все не так однозначно, адже багато мажоритарних депутатів проти переходу на повністю пропорційну систему: "Є мажоритарні депутати, які категорично за мажоритарну форму організації виборів. Є ті, які підтримують відкриті списки, але не підтримують саме цей закон, бо він дуже складний для застосування. Є різні думки, тому дискусія постійно йде".

Інші фракції прямо підтримують пропорційну систему із відкритими регіональними списками. Наприклад, Андрій Лозовий із Радикальної партії Олега Ляшка у коментарі нашим журналістам заявив, що їх фракція підтримує виборчу реформу, але чи буде голосувати парламент за новий виборчий закон, йому сказати важко: "Я думаю зараз треба добивати це, бо є ще час насправді, щоб наступні вибори відбулися за зміненою вже системою".

Тиснути на діючого та новообраного президентів, а також на депутатів мажоритарників щодо нового виборчого закону, але з відкритими списками, закликав і Олег Березюк, лідер фракції "Самопоміч". Він бачить зараз гарний момент для ухвалення виборчої реформи: "Сьогодні є моментом, що ми можемо ще більше наблизитися до якісної інституції, тобто - до якісного вибору, що парламент може бути вибраний на пропорційній основі з відкритими списками. Це значно покращить репрезентацію суспільства у цій залі".