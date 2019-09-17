"Дякую" для Порошенка й 1,2 млн для "Слуги народу"

Політична партія "Слуга народу" протягом другого кварталу 2019 року активно збирала внески від фізичних осіб та компаній, а отримані гроші витрачала на парламентську кампанію.

Рух ЧЕСНО проаналізував, куди партія вкладала кошти впродовж квітня-червня, та поспілкувався з деякими донорами, які давали "Слузі народу" по кілька мільйонів гривень.

Одна внескодавиця зізналася, що переказувала не лише власні гроші – це порушення закону "Про політичні партії в Україні". Друга спершу надіслала гроші "Слузі народу", а потім на своїй сторінці в соцмережах опублікувала фото з рамкою "Дякую", яку ставили на свої світлини прихильники попереднього президента Петра Порошенка.

Політична партія "Слуга народу" протягом 2 кварталу 2019 року зібрала 90,5 мільйона гривень, з них від фізичних осіб – 42,9 мільйона, від юридичних – 47,6 мільйона.

У 2-му кварталі політсила перерахувала 44,7 мільйона до свого виборчого фонду, ще частину коштів витратила на грошову заставу в ЦВК, тож фактично всі ці гроші збиралися на виборчу кампанію.

Загальний виборчий фонд "Слуги народу" під час парламентських виборів становив 114,7 мільйона гривень. Звідки партія взяла ще 70 мільйонів на кампанію, стане відомо лише після опублікування її фінансового звіту за 3-й квартал 2019 року.

Донори-фізособи та "групи однодумців"

Дрібних донорів у "Слуги народу" не було і, ймовірно, не могло бути. На сайті "Слуги народу" відсутні реквізити партійних рахунків, тож для того, аби пожертвувати партії гроші, потрібно спочатку зателефонувати чи написати їй листа з проханням надіслати ці самі реквізити.

У фінзвіті партії бачимо лише великі внески від громадян – від 20 тисяч до понад 1,6 мільйона. Найбільша частка коштів надійшла платежами на понад 1 мільйон гривень.

Більшість донорів – фізособи-підприємці (ФОПи), але у списку трапляються й люди, на чиє ім'я жоден бізнес не зареєстрований. Наприклад, Микола Антонюк із міста Дубно дав партії 1,6 мільйона гривень.

Того самого дня, що й Антонюк, кошти на рахунок партії переказав ще один мешканець Дубна Віталій Шабатюк. Обоє перераховували внески майже одночасно, ідентичними сумами та, найімовірніше, в одному відділенні банку, про що свідчать номери їхніх платежів.

Зазвичай такі "збіги" є свідченням того, що рішення донорів профінансувати партію, коли це зробити та в який спосіб, не є самостійним. Іншими словами, це може свідчити про організованість і централізованість процесу заведення коштів на рахунки партії.

З-поміж кандидатів-списочників "Слуги народу" гроші партії надсилав лише Олександр Качура, засновник адвокатського бюро "Качура Лоєрс". Він перерахував партії 1,2 мільйона гривень.

Клієнтами "Качура Лоєрс", згідно з інформацією, зазначеною на сайті, є партія "Слуга народу", а також "Студія "Квартал 95". "Слуга народу" навіть зареєстрована за тією ж адресою, що й офіс "Качура Лоєрс". Компанія з 2018 року опікувалася реєстрацією партії та її осередків.

В інтерв'ю Качура підтверджував, що зареєстрував партію у своєму офісі на вулиці Січових Стрільців:

"Ми дізналися, що в Міністерстві юстиції хтось хоче зареєструвати партію "Слуга народу". Мені надійшла така інформація з моїх джерел. І було прийнято екстрене рішення Володимиром Зеленським, Іваном Бакановим зайняти назву, щоб ніхто її не захопив. Спершу вся партія вміщувалась у моїй приймальні".

Качура також зізнався, що до Зеленського його як експерта з політичного права та практика створення партій привів Іван Баканов ще задовго до виборів президента.

Однак більшість донорів "Слуги народу" – не такі публічні особи, тож інформацію про них знайти не так легко.

Наприклад, Тетяна Станєва має закритий ФОП у селі Криничне Болградського району на Одещині. Бізнес на її ім'я не зареєстрований. Станєва передала партії "Слуга народу" 1,5 мільйона гривень.

"Це не мої тільки гроші, просто я їх надіслала. Це група однодумців, ми разом це зробили", – сказала вона.

Фактично Станєва зізналась у скоєнні адміністративного правопорушення, адже кожен має здійснювати внески на користь партії особисто. Колективне збирання коштів з подальшим переказуванням їх однією особою заборонене законом.

Вона також зазначила, що надіслала гроші, бо вірить у партію. Жінка розповіла, що веде активну громадську діяльність. Наприклад, вона керує проектом "Центр розвитку Бессарабії".

Леся Тетеря із села Шпирки Барського району Вінницької області віддала партії 1,6 мільйона гривень.

"Дуже давно, років 5 тому, я працювала в команді Володимира Зеленського. Це дуже хороша людина, тому хотілося, щоб він був людиною, яка допоможе нам і країні", – розповіла Тетеря в коментарі Руху ЧЕСНО.

За її словами, наразі вона не є підприємницею, але на момент перерахування партії коштів мала бізнес. Вона також повідомила, що гроші надсилала власні.

"Гроші власні. Збирали трошки, депозитні рахунки", – сказала донорка.

Тетеря розповіла, що заповнила заявку на сайті партії, після чого її довго розглядали й лише потім дали жінці реквізити банківського рахунку.

Підприємець Андрій Шпілевський переказав партії 1,5 мільйона гривень. Людина з таким самим ім'ям є ФОПом, зареєстрованим у місті Дніпро. У телефонній розмові Шпілевський підтвердив, що давав гроші, але мотиви пояснювати відмовився.

Ще 500 тисяч пожертвував Микола Ценов, який за часів президентства Віктора Ющенка працював першим заступником начальника Головного управління з боротьби з організованою злочинністю МВС. Ценов не є ФОПом, і на нього не зареєстрований бізнес. Згідно з інформацією YouControl, він очолював ГО "ГУБОЗ" ("Громадяни України в боротьбі з організованою злочинністю").

Микола Ценов – батько Дмитра Ценова, колишнього начальника поліції Київської області. Нещодавно він став керівником поліцейських сил у зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Євген Зурнаджи, який веде адвокатську та підприємницьку діяльність, перерахував партії 1,4 мільйона гривень. У розмові з Рухом ЧЕСНО він підтвердив, що давав гроші:

"Це єдина політична сила, яка мені подобається", – сказав адвокат.

Він також розповів, що раніше жодну політичну партію не фінансував, а реквізити рахунку "Слуги народу" взяв на сайті партії. Насправді ж їх там немає.

"Слідство.інфо" також виявило, що спонсором "Слуги народу" був голова церковного комітету Української православної церкви Київської патріархату села Білоберізка з Івано-Франківщини Володимир Дмитрович Глодов'юк, який переказав партії 148 тисяч гривень.

"Перерахував кошти я, але нас там декілька людей. Ми порадились і зробили так, бо хочемо змін", – пояснив він "Слідству.інфо".

Отже, Глодов'юк теж зізнався, що порушив законодавство.

Водночас Володимир Володимирович Глодов'юк, який мешкає також у Білоберізці, надіслав "Слузі народу" таку саму суму – 148 тисяч.

Згідно з реєстром Мін'юсту, однакову адресу мають дві донорки: Світлана Васильчук, яка дала партії 1 мільйон гривень, і Тетяна Гавронська, котра пожертвувала 1,2 мільйона гривень. Імовірно, Тетяна – мати Світлани, про що свідчать їхні спільні фото в соцмережах та коментарі до них.

Васильчук зареєстрована як ФОП. 23 квітня на своїй сторінці у Facebook вона опублікувала світлину з написом "Дякую", який після другого туру президентських виборів розміщували прихильники Петра Порошенка. Переказ на користь "Слуги народу" вона зробила ще 4 квітня.

Скриншот зі сторінки Світлани Васильчук

У коментарі Руху ЧЕСНО Васильчук підтвердила, що фінансувала "Слугу народу":

"Час щось змінювати, забирати від влади старих олігархів і змінювати команду. Сподіваюся, що молодь буде старатися заради розвитку своїх дітей".

Також вона прокоментувала фотографію з рамкою "Дякую".

"Я вдячна Порошенку за те, що він зберіг країну. За те, що не дав можливості ввести війська і все ж налаштував увесь світ проти Росії. Я не зменшую його заслуг перед нашою країною, але його команда не справилася з тими завданнями, які були поставлені щодо боротьби з корупцією", – розповіла донорка.

Скриншот зі сторінки Тетяни Гавронської

Такий самий напис є й на сторінці Тетяни Гавронської. Вона до 2014 року керувала компанією "МІНЦ LTD", але зараз не є ФОПом і, згідно з даними аналітичної системи YouControl, не має зареєстрованого на її ім'я бізнесу.

Загалом протягом 2-го кварталу внески на користь партії "Слуга народу" здійснили 40 осіб.

Громадські організації як фінансова опора партії

Громадська організація з промовистою назвою "Команда Зе", зареєстрована в січні 2019 року, передала партії "Слуга народу" 3,3 мільйона гривень.

Ця ГО має двох засновників. Це Михайло Федоров – керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти Володимира Зеленського, а тепер віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації України. А також Михайло Крячко – нардеп ВРУ 9-го скликання від "Слуги народу", який пройшов до Ради за списком (№61). Представники ГО "Команда Зе" були спостерігачами під час виборів Президента України 2019 року.

Телефонний номер організації, наведений у реєстрі, не відповідає.

Нагадаємо, Рух ЧЕСНО аналізував звіт "Слуги народу" за 1-й квартал 2019 року. Тоді 2 мільйони гривень партії переказала громадська організація "Ліга волонтерів", зареєстрована Мін'юстом у грудні 2018 року. Її сайту відшукати не вдалося. Під час телефонної розмови представниця "Ліги волонтерів" відмовилася давати коментарі Руху ЧЕСНО та попросила надіслати письмовий запит, на який ГО не відповіла.

Під час президентської кампанії ще одна ГО – "Команда Зеленського" – витратила щонайменше кілька мільйонів гривень на рекламу Володимира Зеленського у Facebook. Ці видатки, як і витрати на рекламу в соцмережах під час парламентської кампанії, у фінзвітності відсутні.

Звідки ці ГО взяли такі значні кошти, не відомо. На громадські організації не поширюються правила фінансової звітності, визначені для партій, навіть попри те, що зазначені вище ГО вочевидь афілійовані зі "Слугою народу" та прямо й опосередковано її фінансують.

Внески від бізнесу

Загалом юридичні особи (бізнес і громадська організація) перерахували партії протягом 2-го кварталу 47 мільйонів гривень. Найменший внесок – 200 тисяч гривень. Більшість компаній зареєстрована в Київській, Черкаській та Одеській областях.

Підприємства переказували "Слузі народу" переважно по 3-3,3 мільйона. Такі суми, імовірно, пов'язані з тим, що, згідно із законом "Про політичні партії в Україні", максимально допустимий внесок від юридичних осіб – 3,3 мільйона гривень. Більший внесок вважається порушенням і має бути конфіскований.

ТОВ "Петралекс Агро" з Білої Церкви дало партії президента 3,2 мільйона. Ця компанія спеціалізується на торгівлі сільськогосподарськими продуктами. Ще одна аграрна компанія "Амбра Імпекс" із Одеси, що здійснює торгівлю, вклала в політсилу 3,1 мільйона.

Столичне ТОВ "Вєтек-Київ", що працює в харчовій промисловості, надало партії 3,3 мільйона. У коментарі журналістам сайту "Слідство.інфо" керівник фірми Василь Ставський повідомив, що гроші "Слузі народу" не перераховував.

Він також очолює ТОВ "Ставрайс" із Києва, яке дало партії 3,3 мільйона.

Київська сільськогосподарська компанія "Еко Лідер" переказала партії ще 3,3 мільйона. "Еко Лідер" і "Вєтек-Київ" взаємопов'язані – власниця першої фірми Марина Гончарова є засновницею "Вєтек-Київ".

3,3 мільйона перерахувала ще одна київська компанія "Сід Сервіс". Її керівник Віктор Бєшкарєв є також засновником ТОВ "Асет Коммодітіс", серед співвласників котрого є вже згадана Марина Гончарова.

Сільськогосподарська фірма "Електробот", яка раніше мала назву "Украгропрофіт", надіслала партії 3,3 мільйона гривень. Ця компанія протягом останнього місяця змінила назву, адресу та керівника. До 2016 року її бенефеціаркою була Марина Гончарова.

Отже, компанії, пов'язані з Гончаровою, дали "Слузі народу" майже 14 мільйонів гривень.

Сама Марина Гончарова в коментарі Руху ЧЕСНО наголосила, що наразі вона є власницею лише ТОВ "Еко Лідер" і справді переказувала гроші "Слузі народу", бо вірить у партію.

На запитання про мотивацію фінансування саме цієї партії та можливі очікування від таких внесків Гончарова відповіла:

"Що ми можемо від партії очікувати? Це ж державна організація. Ми від цього нічого не очікуємо".

Згідно із законом, партія не є державною організацією. Це добровільне об'єднання громадян.

ТОВ "Барака Трейдінг Україна" з Одеси дало "Слузі народу" 2,9 мільйона. Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ця компанія протягом останніх 12 місяців здійснила 3 операції з країнами, що перебувають під санкціями. Власником цієї фірми є Олексій Парамєєв.

Компанія "Інокс Сервіс", яка має понад 50 видів діяльності, пожертвувала 3 мільйони гривень. Її керівник – Юрій Даниленко, зареєстрований у Львові. Він також є власником ТОВ "Правіс Тайм", що перерахувало партії ще 3 мільйони.

Даниленко очолює Львівську обласну організацію політичної партії "Офіцерський корпус", засновником якої є Володимир Рубан.

Компанія "Таміра Торг" теж дала майже 3 мільйони. За даними системи YouControl, вона здійснила 3-5 операцій з офшорами, визнаними в Україні (Постанова Кабінету Міністрів України №1045), а також з офшорами з "чорного списку" ЄС.

ПП "Раєвіт" переказало партії 3 мільйони гривень, ще 2,9 мільйона дало ПП "ВКФ "Мілагро Україна". Ці два приватні підприємства разом із ТОВ "Серкол" фігурують у кримінальному провадженні Шевченківського районного суду м. Чернівців.

Ідеться про "незаконну діяльність, пов'язану зі здійсненням конвертування грошових коштів у готівку на підставі фіктивних документів (договорів, накладних тощо), та умисне ухилення від оподаткування реального доходу від реалізації товару, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах".

ТОВ "Агроче Плюс" переказало партії "Слуга народу" 2,2 мільйона, а під час президентської кампанії дало Володимиру Зеленському 3 мільйони. Засновником цієї компанії є Сергій Білясов. На його ім'я зареєстровано понад 80 фірм.

Компанія з Черкас "Інтеренерготрейд" надала "слугам" 340 тисяч гривень. Під час президентських перегонів вона також перерахувала до виборчого фонду Володимира Зеленського 3 мільйони гривень.

Куди витрачали гроші

12,6 мільйона "Слуга народу" сплатила до ЦВК за реєстрацію кандидатів-мажоритарників та партії в багатомандатному окрузі. Ще 44,7 мільйона переказала до свого виборчого фонду.

Значну частину коштів у партії заплатили за організацію заходів та оренду приміщень.

Наприклад, ТОВ "Кіностолиця" отримало за оренду 1,5 мільйона гривень. Один із бенефіціарів цієї компанії – Борис Шефір, співвласник "Студії "Квартал 95".

Фірма "Акамант" одержала 256 тисяч гривень за оренду приміщень, а Київський ботанічний сад імені Гришка – 80 тисяч за "рекреаційний захід".

428 тисяч заплатили іноземному підприємству "1+1 Продакшн" за послуги з технічного забезпечення та відеозйомки. Ще 2 тисячі гривень переказали агентству "УНІАН", що входить до медіагрупи "1+1", за організацію прес-конференції. "Інтерфакс" Олександра Мартиненка за послуги з проведення прес-конференції отримав 6 тисяч гривень.

ТОВ "Операторські технології. Юа" одержало 842 тисячі за технічне забезпечення заходів.

Ще 91 тисячу гривень "Слуга народу" заплатила ТОВ "ТРК "Студія 1+1" за технічні послуги під час знімання дебатів Володимира Зеленського та Петра Порошенка на НСК "Олімпійський" 19 квітня 2019 року.

Адвокатське агентство "Качура Лоєрс" одержало 10 тисяч за послуги з бухгалтерського обліку. Його власник Олександр Качура – нардеп ВРУ 9-го скликання від "Слуги народу".

Загалом компанії, так чи інакше пов'язані з Володимиром Зеленським, отримали понад 2 мільйони гривень.

Нагадаємо, Рух ЧЕСНО аналізує звіти політичних партій за 2-й квартал цього року.

У другому кварталі 2019 року партію "Опозиційна платформа – За життя" фінансували Сергій і Юлія Льовочкіни, Марина та Григорій Суркіси, брати Козаки, Нестор Шуфрич і десяток підприємців із Бердянська, пов'язаних із нардепом Олександром Пономарьовим.