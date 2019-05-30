Розгляд Виборчого кодексу можуть почати вже наступного тижня

"Очікую, що це буде наступного вівторка, а за 2-3 тижні ми будемо готові до прийняття рішення в цілому", – розповів спецпроекту "Вибори вибори" співавтор кодексу, народний депутат Леонід Ємець.

За його словами, затягнути процес розгляду кодексу в цілому може регламентна процедура, яка передбачає, що депутати мають розглянути всі правки до документу, яких – понад 4 тисячі. Ще одним ризиком для ухвалення реформи можуть стати депутати, які принципово наполягатимуть на розгляді своїх правок.

"З частиною вдалося домовитися, що вони не будуть цього робити. Частина, яка категорично проти відкритих списків, буде ставити на підтвердження свої правки до останнього", – каже Ємець.

Колега Ємця по комітету з питань правової політики та правосуддя Андрій Іллєнко називає відкритим питання про те, чи встигне Рада ухвалити виборчу реформу. Тим паче, якщо новий закон ухвалять, то він не буде діяти на найближчих позачергових виборах - за ним будуть обирати Раду вже Х скликання.

"Але навіть такий підхід був би кращим, тому що не факт, що наступний парламент захоче це робити. Адже він теж буде обраний за старою системою і невідомо що там буде взагалі в цьому парламенті і який там буде розклад сил", – каже Іллєнко.

Нагадаємо, що виборча реформа, яка передбачає перехід на пропорційну систему з відкритими регіональними списками, прописана у коаліційній угоді діючого парламенту. Її мали ухвалити ще у 2015 році.



Це була передвиборча обіцянка екс-президента Петра Порошенка і є вимогою діючого гаранта Володимира Зеленського.