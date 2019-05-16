Вакарчук хоче, щоб новий парламент обрали за відкритими списками

Святослав Вакарчук очікує ухвалення виборчої реформи. Про це він повідомив в ексклюзивному коментарі Громадському руху ЧЕСНО одразу після представлення політичної сили "Голос".

"Мажоритарка – це минула, стара політика, яка має відійти раз і назавжди в минуле. І ми дуже очікуємо, що нові парламентські вибори, якщо наша країна проголосувала за зміни, пройдуть за новою виборчою системою – системою відкритих виборчих списків", – заявив Вакарчук.

Разом із тим, новоспечений політик не заперечує своєї участі у виборах у разі збереження чинної виборчої системи.

"Партія буде робити все, щоб впливати на українську владу максимально," – пояснив він.

Також лідер партії "Голос" заявив – гроші на політичну силу від олігархів брати не будуть і навіть не збираються з ними говорити. "Більша частина грошей, які ми зараз збираємо, надходить від малого, середнього бізнесу, від звичайних людей, які хочуть нам допомогти. Ми впевнені що з їх допомогою ми чесно зберемо всі гроші", – стверджує Святослав Вакарчук.

Нагадаємо, сьогодні вранці співак оголосив про свій похід в політику та створення політичної сили. Також Святослав Вакарчук представив незначну частину своєї команди. До "Голосу" увійшли екс-заступниця міністра економічного розвитку Юлія Клименко, колишній очільник Transperancy International в Україні Ярослав Юрчишин, кардіохірург Юрій Соколов, кіборг Андрій Шараскін та колишня виконуюча обов’язків голови Одеської ОДА Соломія Бобровська.