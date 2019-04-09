Депутатам нагадали про обіцянку Виборчої реформи

Сьогодні, 9 квітня, представники громадянського суспільства вийшли з вимогою до Парламенту виконати обіцянку та невідкладно ухвалити Виборчий кодекс 3112-1 у другому читанні. Законопроект, який передбачає перехід до пропорційної системи з відкритими регіональними списками пройшов перше читання ще у листопаді 2017 року. Нещодавно робоча група завершила розгляд правок до нього, і зараз документ готовий до розгляду в профільному комітеті та голосування в цілому.

Тому, громадськість звернулася із заявою до народних депутатів не відтягувати з рішенням та невідкладно ухвалити доопрацьований Виборчий кодекс, аби вже восени українці мали змогу обирати парламент за новими правилами. Зокрема, у заяві йдеться про те, що Виборчий кодекс необхідно прийняти щоб:

вберегти країну від ризику концентрації влади;

захистити державу від реваншу проросійських сил;

забезпечити пропорційне представництво інтересів українців у парламенті;



Завдяки виборчій реформі партії ставатимуть більш демократичними та відкритими, адже за кожним із депутатів будуть стояти голоси реальних людей:

"Більшість мандатів будуть розподілені в регіонах, тож партії змушені будуть зважати на позиції регіональних осередків та виборців в регіонах", – зазначив голова ГО "Центр UA" Олег Рибачук.

За словами ініціаторами UAnimals Олександра Тодорчука, український виборець знає, коли той чи інший кандидат у Президент здав аналізи, але не знає, з якою командою він збирається втілювати необхідні зміни.

"На кожних парламентських виборах ми знаємо кольори, логотипи та гасла партій, але не їхню політику чи програму. Ми обізнані з ботами, яких вони використовують у соцмережах, але не дізнаємося більше про тих, хто у їхніх списках. Це не дозволяє змінювати країну", – говорить він.

Його думку підтримала директорка видавництва "Основи" Дана Павличко, яка наголосила, що Україні потрібна виборча реформа та справжнє партійне будівництво:

"Виборча реформа має відбутися бодай тому, аби справді успішні, серйозні та талановиті політики змогли конкурувати між собою і в парламент потрапляли найкращі. Саме зміна виборчої системи стане суттєвим кроком вперед для України".

Зараз в Україні спостерігається критично низький рівень довіри громадян до політиків, зокрема через неможливість останніх виконати свої обіцянки. Про це зазначив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін:

"Виборча реформа – найбільша обіцянка, яку політики не виконали. Якщо до другого туру виборів Президента вони не встигнуть її виконати - то понесуть електоральну відповідальність: політичні сили та мажоритарники, які не проголосують за Виборчий кодекс, не отримають жодного голосу від виборців".

Після Революції Гідності Україна повернулася до парламентсько-президентської форми правління. Як зазначила співголова ради Реанімаційного пакету реформ Юлія Кириченко, пропорційна система – єдина, яка пасує до регулювання, закріпленого у Конституції:

"Якщо депутати поважають Конституцію, вони мусять перейти до пропорційної системи. Зараз є величезний запит від суспільства на відкриті списки, тільки чомусь це питання зникло з порядку денного. Наша Конституція передбачає формування парламенту за пропорційною системою", – наголосила вона.

За словами виконавчого директора міжнародного фонду "Відродження" Олександра Сушка, у суспільстві є запит на оновлення політичних сил, але для цього потрібна нова виборча модель, яку народні депутати мають запровадити якнайшвидше:

"Зараз молоді люди говорять про те, що не хочуть йти у політику, бо треба мати великі гроші, телеканали і прямі зв’язки з партійними лідерами. Виборча реформа дозволить новим людям увійти у виборчий процес, оскільки зросте вага їхнього власного соціального капіталу, а не грошей. Власне це і є шляхом оновлення політичного класу".

Для того, аби український голос Донбасу та Луганську був почутим в парламенті, потрібно запровадити нові правила. Про це говорила Олександра Дворецька, виконавча директорка благодійного фонду "Восток SOS":

"Виборча реформа дасть можливість політичним партіям нарешті почати працювати у Херсонській, Одеській, Миколаївській, Донецькій областях, бо зараз такої можливості вони не бачать".

Парламентський аналітик Руху Чесно Олександр Саліженко нагадав, що запровадження пропорційної системи з відкритими регіональними списками – це не забаганка активістів, а передвиборча обіцянка ряду парламентських фракцій та Президента, зобов’язання депутатів коаліції:

"Ми передали 302 народним депутатам заяву з вимогою прийняти Виборчий кодекс. Це була не просто обіцянка депутатів, а положення Коаліції. Цей парламент має шанс увійти до історії".

Оскільки вікно можливостей для ухвалення нового Виборчого Кодексу 3112-1 є критично обмеженим, закликаємо парламент не затягувати з рішенням та виконати обіцянки, дані народу на Майдані та у парламенті та невідкладно ухвалити закон.