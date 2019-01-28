Лідери думок та моральні авторитети звернулися до Петра Порошенка з проханням сприяти ухваленню виборчої реформи. Свою позицію активісти висловили у відкритому листі до Президента.

Автори аргументують нагальну потребу у виборчій реформі можливістю Росії впливати на вибори на мажоритарних округах за допомогою підкупу. Це, на думку підписантів, спричинить згортання реформ та зміну євроатлантичного вектору України.

Депутати зволікають із розглядом Виборчого кодексу в другому читанні, тому що неспроможні змінити правила самі для себе, йдеться в документі. Тому його автори закликали Петра Порошенка взяти на себе лідерство в цьому процесі та переконати парламентарів ухвалити виборчу реформу, як це було з Антикорупційним судом.

Текст листа:

"Шановний пане Президенте!

На початку цього року відбулася важлива подія в історії нашої держави - Православна Церква України отримала томос про автокефалію. Значення цього досягнення важко переоцінити, адже воно унеможливлює масовий вплив Кремля на громадян через релігійні інститути.

Цей успіх став результатом послідовної та професійної роботи українських парламентарів, дипломатів та Вашої команди впродовж кількох років. Лідерство в цьому процесі показало всім залученим сторонам, що інститут президента в Україні є провідником і гарантом важливих змін у нашій державі.

Найбільший виклик, який стоїть перед Україною напередодні трьох виборчих циклів, -- зберегти незалежність та забезпечити невідворотність початих після Революції гідності змін.

Україна є парламентсько-президентською республікою, і тривожним сигналом є критично низький рівень довіри громадян до Верховної Ради. Незважаючи на те, що в історії нашої держави (у 2004 та 2014 роках) саме Парламент двічі брав на себе відповідальність та виводив країну з найбільших суспільно-політичних криз, наразі немає певності, що ця спроможність залишається його інституційною ознакою. За умови збереження чинного виборчого законодавства, вже після наступних парламентських виборів саме Верховна Рада може стати і місцем впливу п'ятої колони Росії, і полем для вирішення дрібних політико-бізнесових конфліктів. Через вади чинної виборчої системи на парламентських виборах у мажоритарних округах можуть перемагати кандидати, які отримають пряме фінансування з Росії. Масовий підкуп виборців та відсутність контролю за походженням коштів у мажоритарних перегонах у результаті спричинять згортання реформ та створять загрози для євроатлантичного вектору розвитку України.

Зволікання з підготовкою та розглядом у другому читанні проекту Виборчого кодексу, який усуне наявні загрози та впровадить пропорційну систему з відкритими регіональними списками вже на наступних парламентських виборах, є проявом неспроможності українських депутатів змінити правила виборів для самих себе.

Виборча реформа -- це одне зі складних політичних рішень, процес прийняття якого потребує проактивної участі глави держави.

Ми закликаємо Вас взяти лідерство в цьому складному процесі та переконати Парламент виконати Коаліційну Угоду 2014 року, як це було із Законом про Антикорупційний суд, щоб уже восени 2019 року мажоритарка зникла як явище, а вибори пройшли за пропорційною системою з відкритими регіональними списками".



Відкритий лист до Порошенка підписали:





Матвій Вайсберг, художник

Володимир Воробей, директор агенції економічного розвитку PPV Knowledge Networks

Євген Глібовицький, засновник експертної компанії pro.mova

Ігор Гордійчук, генерал-майор ЗСУ, начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна

Ярослав Грицак, історик, професор Українського Католицького Університету

Олександра Дворецька, виконавча директорка Благодійного фонду "Восток - SOS"

Лариса Денисенко, правозахисниця, письменниця, членкиня правління Громадського

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Віта Думанська, координаторка Громадського руху ЧЕСНО

Орест Друль, головний редактор інтернет-газети "Збруч"

Володимир Дубровський, старший економіст CASE Україна

Сергій Жадан, письменник

Євген Іхельзон, філософ, релігієзнавець

Ігор Коліушко, голова правління Центру політико-правових реформ

Богдан Кутєпов, журналіст Hromadske.doc

Мирослав Маринович, віце-ректор Українського Католицького Університету

Аліна Михайлова, волонтерка ініціативи Армія - SOS, боєць ДУК ПС

Оксана Нечипоренко, директорка ініціативи GoGlobal

Леонід Остальцев, засновник Veterano Pizza

Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України"

Олександр Сушко, виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження"

Євген Турчак, захисник Донецького аеропорту, голова Ветеранського руху України

Оксана Форостина, директорка Yakaboo Publishing

Тарас Шевченко, співголова Ради Реанімаційного Пакету Реформ

Ярослав Юрчишин, голова наглядової ради Transparency International Ukraine.