Вибори до ОТГ: які партії підтримали українські олігархи?

Позитивні висновки Національного агентства з питань запобігання корупції по партійних фінзвітах стверджують, що олігархи не мають жодного стосунку до фінансування партій. Причина – НАЗК оцінює переважно лише вміст документів, поданих самими партіями.

Але зв’язок політиків з олігархами прослідковується в новинних сюжетах про результати виборів до об’єднаних територіальних громад (ОТГ).

Формально, таку підтримку варто розцінювати як прихований "спонсорський внесок на користь партії" – за це передбачено кримінальну відповідальність. Але за час існування НАЗК подібних звинувачень не було.

Спробуємо пояснити на прикладі моніторингу випусків новин на телеканалах, які належать Ігорю Коломойському, Рінату Ахметову, Віктору Пінчуку, Сергію Льовочкіну та Дмитру Фірташу.

Моніторинг охоплює лише по одному вечірньому випуску теленовин за 30 квітня. У випусках новин цілеспрямовано обрано сюжети про результати виборів до ОТГ, які відбулися 29 квітня.

Судячи з більшості сюжетів, у виборах брали участь не 30 партій, а лише БПП та "Батьківщина", які вже традиційно сперечаються, хто з них переміг. Цього разу суперечка вийшла і на ТБ.

"1+1" більше зосередився на позиції Тимошенко, "Україна" передає виключно позицію БПП, ICTV намагався догодити всім, а ІНТЕР "джинсував" на користь "Аграрної партії України".

ТСН (1+1, власники Ігор Коломойський, Ігор Суркіс)

Відеоряд до сюжету про результати виборів в ОТГ відзнято лише зі штабу "Батьківщини". Журналісти посилаються на дані від Юлії Тимошенко.

З інших партій згадується лише партія БПП (хоча у виборах брали участь 30 партій та самовисуванці), у тому числі в негативному контексті. Позиція БПП коротко висвітлена закадровим голосом ведучої.

Крапку в сюжеті ставлять синхроном Тимошенко зі звинуваченнями в бік БПП. Про результати "УКРОПу" на каналі не згадували. Ймовірно, тому що вони, відверто, не вражають. Загалом очевидно: у ТСН особливе ставлення до партії свого власника. Часом вони навіть роблять сюжети зі з'їздів партії (ще приклади тут і тут).

"ПОДРОБНОСТИ" (ІНТЕР, власники Дмитро Фірташ і Сергій Льовочкін, Валерій Хорошковський)

Тут вийшло два сюжети про недільні вибори. Один більш-менш збалансований, а інший з ознаками замовності.

Відеоряд у першому сюжеті зі штабів БПП та "Батьківщини". У цілому йшлося про те, що в обох партіях інтерпретують результати на свою користь. БПП рахує свою перемогу через кількість обраних голів ОТГ, а "Батьківщина" – через кількість обраних депутатів.

Другий сюжет – про участь у виборах "Аграрної партії України". Хоча на каналі могли дати інформацію про них разом із БПП і "Батьківщиною".

Увесь відеоряд сюжету про АПУ – з прес-центру партії. Основа сюжету – коментарі лідера партії Віталія Скоцика та його заступника Олега Корбана. Обидва кажуть, що мали б кращий результат, аніж третє місце, якби не адмінресурс та підкуп виборців іншими партіями (очевидно, натякаючи на БПП та "Батьківщину").

У цілому, останні кілька місяців ІНТЕР неодноразово випускав сюжети з ознаками замовності, у яких фактично закликали голосувати за АПУ (приклади тут і тут).

Наразі складно визначити, чи йдеться про грошові відносини між партією і каналом, чи про певні домовленості з власниками. Найімовірнішим є перший варіант, оскільки новинні сюжети з ознаками замовності в цей період з’являлися і на інших телеканалах, наприклад, ЗІКу.

Новинний блок на ІНТЕРі виявився "найтоксичнішим". 5 з 17 сюжетів лише одного випуску новин можна трактувати як замовні. Окрім сюжету про АПУ в "Подробностях", дали один сюжет проти Рабіновича (уже не вперше, приклади тут і тут), черговий позитивний сюжет про Сергія Капліна (ще приклади тут і тут) та два на користь "Опозиційного блоку" з синхронами Вілкула і Бойка.

Віднедавна ІНТЕР почав підтримувати і "Радикальну партію" (приклади "джинси" тут і тут). Хоча минулого року "Подробности" видавали про Ляшка та РПЛ переважно негативні сюжети.

"СЕГОДНЯ" ("Україна", власник Рінат Ахметов)

У новинному блоці "України" випустили компліментарний сюжет на користь БПП. Тему виборів в ОТГ загорнули в тему здобутків децентралізації.

Відеоряд – із виборчої дільниці та штабу БПП. Подано довгий синхрон нардепа Сергія Березенка, де йдеться, зокрема, про наповнення місцевих бюджетів, нові школи та садочки, побудовані завдяки реформі децентралізації. Жодну іншу партію в сюжеті не згадали.

Загалом у випусках новин на каналі проглядається особливе ставлення до "Опоблоку", а саме до крила, що представляє Борис Колєсніков (приклади, тут, тут, тут і тут). Ще тепліше ставлення в ТРК "Україна" до "Радикальної партії" (приклади тут, тут, тут і тут).

У цілому, список лінків на "джинсу" "Опозиційного блоку" та "Радикальної партії" на телеканалі "Україна" лише за перші чотири місяці 2018 року зайняв би кілька сторінок.

"ФАКТИ" (ICTV, власники Віктор Пінчук, Олена Пінчук)

"Факти" намагалися догодити і тим, і іншим. Дали два окремі сюжети про результати виборів в ОТГ. Один про БПП, другий – про "Батьківщину".

Знову про участь у виборах інших партій та кандидатів не згадували. У першому сюжеті йдеться про перемогу БПП. Аргументують це даними БПП по кількості обраних голів ОТГ. А от про те, що "Батьківщина" взяла більше депутатських мандатів, у сюжеті ані слова.

Відеоряд – зі штабу БПП, доповнений архівним відео з дільниці. Також подається синхрон з нардепом Березенком, де він говорить про підкуп виборців опонентами, які не голосували за закони про децентралізацію. Конкретну партію нардеп не називає, але очевидно, що йдеться про "Батьківщину".

Другий сюжет присвячений "Батьківщині". Акцент роблять на тому, що партія перемогла за кількістю депутатських мандатів, а самі результати проектують на майбутні президентські та парламентські вибори.

Сюжети про вибори в ОТГ починаються з 7хв. 48с..:

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На прикладі вищезгаданих телеканалів бачимо, що ми часто дивимося приховану рекламу, а не новини. Більше того, у цих "новинах" нам навіюють, за кого голосувати. Більшість, звичайно, скаже, що новин не дивиться, і їх це не стосується. Та всім потрібно знати, які олігархи стоять за конкретними партіями, щоб наступного року зробити усвідомлений вибір.