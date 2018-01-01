"Їхній електорат — це люди, які голосуватимуть, аби не було гірше. А вони зазвичай не найбільш активні виборці. Найбільш активні дуже хочуть, щоб переміг їхній кандидат і їхня політична сила. З іншого боку, у них є кращі можливості, тому що якщо будуть відкриті списки і там зможуть бути більш-менш успішні місцеві начальники, місцеві керівники, які будуть уже за рік перерізати стрічки, робити ремонти в школах і так далі, то цілком можливо, що вони матимуть кращий результат... Це залежить значною мірою від результатів президентських виборів. Якщо переможе Порошенко, то, безумовно, БПП матиме значно кращі можливості і на парламентських виборах. І не тому, що адміністративний ресурс, а тому що об'єктивно люди будуть голосувати за людей з цієї політичної сили — що вони матимуть більше можливості допомогти округу"