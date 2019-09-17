Партії отримають майже пів мільярда компенсації за рекламу на виборах – ЧЕСНО

На фінансування партій із державного бюджету заплановано близько 1 мільярда гривень. Це зафіксовано у оприлюдненому проекті державного бюджету на 2020 рік, поданого до Верховної Ради Кабінетом Міністрів України. Із них 467 мільйонів гривень буде спрямовано на компенсацію витрат на виборчу кампанію п’яти партій, які потрапили до парламенту.

За даними Руху ЧЕСНО, у структурі видатків цих партій на виборчу кампанію від 61% до 86% становлять витрати на телерекламу. Друга за обсягами стаття видатків – зовнішня реклама (від 9% до 20%). Саме ці видатки парламентським партіям і буде компенсовано. Сума компенсації залежить від офіційної суми витрат на кампанію: скільки партії витратили — стільки і повернуть з бюджету.

Таким чином, найбільше отримає партія "Слуга народу", а найменше – ОПЗЖ.

Також у проекті держбюджету на 2020 рік передбачено 567 мільйонів гривень на фінансування статутної діяльності усіх 11 партій, які набрали від 2% голосів виборців. Структура розподілу фінансування цих партій на статутну діяльність у 2020 році виглядає так

Нагадаємо, що законопроектом Офісу президента № 1029, покликаним перезавантажити НАЗК, пропонується зменшити обсяги державного фінансування парламентських партій та скасувати фінансування для позапарламентських партій.

Профільні громадські організації пропонують розглянути питання про державне фінансування в рамках іншого законопроекту. У ньому експерти пропонують розглянути не лише питання розміру державного фінансування, а й визначити, на що його витрачати заборонено. Крім цього, пропонується посилити відповідальність за порушення норм щодо державного та приватного фінансування партій та спростити процедуру здійснення внеску на користь партій.