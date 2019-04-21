Лук’янівське СІЗО отримало замало бюлетенів

На дільниці в Лук’янівському СІЗО члени Дільничої виборчої комісії зафіксували порушення. Про це журналістам спецпроекту "Вибори Вибори" повідомив член ДВК Едуард Романченко.

Спецдільниця не отримала необхідної кількості бюлетенів, щоб забезпечити можливість проголосувати виборцям.

"Окружна комісія дала меншу кількість бюлетенів, ніж самих виборців. Нам видали 2416 бюлетенів з окружної комісії, а по списку виборців 2530", – зазначив Романченко.

Разом із тим, у комісії припускають, що це порушення не вплине на результати підрахунку голосів. За словами Едуарда Романченка, багато ув’язнених відмовляються брати участь у виборах і голосувати.