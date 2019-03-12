Журналісти дізналися, хто з політиків очолює спортивні федерації в Україні

В Україні – 44 спортивних федерації з олімпійського виду спорту, 23 – очолюють діючі або колишні українські політики чи держслужбовці.

Про це йдеться у матеріалі спецпроекту "Вибори вибори" "Весільні генерали українського спорту".

Серед президентів спортивних федерацій журналісти побачили нардепа і власника будівельних гіпермаркетів "Епіцентр" Олександра Герегу (опікується Федерацією важкої атлетики), нардепа-"оппоблоківця" Нестора Шуфрича (голова Федерації стрільби з лука), екс-очільника ДФС та кандидата у президенти України Романа Насірова (Федерація дзюдо), керівника Апарату Адміністрації президента України Олексія Дніпрова (Федерація бадмінтону) та інших.

11 народних депутатів, 3 голови ОДА та 5 держслужбовців прилаштувалися у Федерацію футболу України, яку очолює нардеп від БПП та голова бюджетного комітету України Андрій Павелко. Серед них, наприклад, мажоритарники Владислав Голуб (Черкаська область), Ярослав Москаленко (Київська область), Максим Єфімов (Донецька область), Сергій Куніцин із БПП (Федерація Криму, в Херсоні).

11 народних депутатів, 3 голови ОДА та 5 держслужбовців прилаштувалися у Федерацію футболу України, яку очолює нардеп від БПП та голова бюджетного комітету України Андрій Павелко. Серед них, наприклад, мажоритарники Владислав Голуб (Черкаська область), Ярослав Москаленко (Київська область), Максим Єфімов (Донецька область), Сергій Куніцин із БПП (Федерація Криму, в Херсоні).