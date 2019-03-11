Батька Каті Гандзюк намагаються залякати

На Віктора Гандзюка намагаються тиснути. За його словами, за ним стежать невідомі люди на автомобілі. Про це батько вбитої херсонської активістки Катерини Гандзюк повідомив в інтерв’ю спецпроекту "Вибори вибори".

"Я практично кожен день їздив на кладовище до Каті, і якось складалося, що це було наприкінці дня – після 16-17 години, коли немає нікого. Я помітив, що практично кожен день мене хтось супроводжує. Тобто з'являється машина з темним склом, з якої ніхто не виходить. Коли я сідаю і від'їжджаю, машина різко стартує і їде за мною, не обганяє, коли їду повільно, але і не відстає, коли пришвидшуюсь", – розповів Віктор Михайлович журналістам.

Крім того, батьку вбитої телефонують з невідомих номерів та мовчать у слухавку. Одного разу ці люди спробували вийти з Віктором Михайловичем на контакт.

"Пропонували зустрітися. Казали, нібито у них є якісь дані щодо замовників. Зустріч мала бути лише один на один", – пригадує Віктор Гандзюк.

За словами Віктора Михайловича, це розпочалося після того, як Владислав Мангер, якого підозрюють у замовленні вбивства Катерини Гандзюк, вийшов із СІЗО під заставу. Батько Катерини переконаний – стеження за ним ведеться з метою залякування.

"Я не думаю, що з метою простежити за мною. Тому що це робили б якось більш делікатно. А це відбувається дуже нахабно і відкрито. Очевидно, щоб залякати", – переконаний Віктор Гандзюк.