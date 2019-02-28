Серед довірених осіб Зеленського у Києві – фотограф і продавець м’ячів

Кандидат на посаду Президента, шоумен Володимир Зеленський має довірених осіб у 12 з 13 виборчих округів у Києві. Серед них є підприємці, адвокати, продавець м’ячів-еспандерів та фотограф. Про це повідомляє Рух ЧЕСНО.

Двоє з довірених осіб Зеленського у столиці – Вікторія Андросова та Євген Осипчук – працюють у громадській організації "Одна надія", що опікується наставництвом дітей-сиріт і вихованців інтернатів. Журналіст ЧЕСНО намагався поспілкуватися з Осипчуком, але той порекомендував звернутися до прес-служби Зеленського. Також від коментарів утримався Олександр Гончаров – фотограф та водночас довірена особа кандидата на Оболоні.

Серед представників Зеленського в Києві є два адвокати – Володимир Купрієнко та Ігор Іванов. Обидва розповіли, що зараз як довірені особи відвідують засідання ОВК, де спостерігають за дотриманням вимог виборчого законодавства. І Купрієнко, і Іванов стверджують, що потрапили до команди Зеленського завдяки друзям. Так само друзі допомогли стати довіреною особою шоумена Максиму Брегусу, який займається продажем м'ячиків-еспандерів.

Також довіреними особами Зеленського у столиці є підприємці Сергій Бойко, Ігор Орлов, Тетяна Самаріна, Володимир Сердюков, екс-юрист КП "Володимирський ринок" Андрій Товкайло.

А от повна тезка Катерини Липської, яка представляє інтереси Зеленського у Дарницькому та Дніпровському районах, раніше працювала у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз та була експертом у кримінальній справі проти Юлії Тимошенко.

Раніше Рух ЧЕСНО повідомляв, що з-поміж довірених осіб Президента Петра Порошенка в Києві є юрист Ігор Дубій, який 2015 року балотувався до Київради від провального "Руху за реформи" Сергія Думчева.