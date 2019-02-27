Довірені особи Порошенка в Києві – кандидат від Думчева, поети, лікарі, юристи

Середа, 27 лютого 2019, 14:39

З-поміж довірених осіб Президента Петра Порошенка на київських мажоритарних округах є відомі українці - Лесь Подерев’янський, Іван Малкович, Богдан Горинь, духовний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, а також юрист, який балотувався у 2015 році від провального "Руху за реформи" Сергія Думчева – Ігор Дубій. Про це пише Рух ЧЕСНО.

Дубій є генеральним директором юридичної фірми "Дубій і Сіверин", а також адвокатського бюро "Анвальт". Також повний тезка Дубія є помічником народного депутата 8-го скликання фігурант антикорупційних розслідувань Євгена Рибчинського з "Волі народу".

Рух ЧЕСНО додзвонився до адвоката Ігоря Дубія, який підтвердив, що справді є довіреною особою Президента. Але на питання про балотування від "Руху за реформи" Дубій відповідати не забажав."Я вибачаюсь, я не знаю, з ким я розмовляю, я вірю, що ви журналіст, але не можу ідентифікувати вас. Якщо ви можете подивитися в інтернеті – все там побачите. Вибачте, я не можу розмовляти – в мене судове засідання", – відповідає довірена особа Порошенка.

У Києві довіреними особами Порошенка є також Шевченківські лауреати поет Іван Малкович та дисидент Богдан Горинь. Відомий письменник Лесь Подерев’янський – довірена особа Президента на Дарниці. На Троєщині Порошенка представляє Герой України і партизан з Луганщини Володимир Жемчугов, чиїм звільненням з полону опікувався Порошенко.

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