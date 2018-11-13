Данилюк: Мажоритарники хочуть грошей постійно
Екс-міністр фінансів України Олександр Данилюк в інтерв'ю спецпроекту "Вибори вибори" розповів, що кожного року боротьба за державні субвенції для депутатів-мажоритарників була шалена.
Саме за субвенційні кошти народні обранці будують на своїх округах дитячі майданчики, облаштовують територію, роблять ремонти і т.д.
"Як це працювало: прем'єр на прохання виділити гроші каже: "Я ж за! Зараз міністру фінансів скажу, і він все вирішить". А я потім маю розбиратися з цими мажоритарниками. Тому я, звичайно, казав їм: "Ні". "Як так, прем’єр же погодив?". То нехай прем’єр і викладає вам з власної кишені!"
Водночас Данилюк каже, що серед мажоритарників є і ті, хто розуміє, що "соцекономрозвиток" (так називається виділення грошей на мажоритарників) не зовсім чесний.
"Якщо депутат отримує гроші на фінансування проектів у своєму окрузі, то він автоматично має перевагу над кандидатами в депутати, які не мають доступу до державного ресурсу. Крім того, для багатьох це ще й спосіб заробити", - каже Данилюк.
Екс-міністр фінансів підтримує виборчу реформу, бо вважає, що все починається з корупції на виборах. За його словами, більшість депутатів, що потрапляють до списку партій за гроші або за "заслуги", не відчувають себе зобов’язаним перед виборцями. Тому протягом наступних 5 років у парламенті виживають максимальний зиск зі своєї позиції.
"Виборча реформа є надзвичайно важливою, і саме тому їй чинять такий супротив. У новій історії України було виявлено таку народну прикмету: чому чинять найбільший супротив, то є правильним рішенням".