Політичні партії провалили виборчу реформу

Коаліція політичних партій і громадських організацій за виборчу реформу припинила своє існування.

Про це під час віче, яке прошло сьогодні на Майдані незалежності, заявив співініціатор коаліції Микола Виговський:

"На жаль, українські партії виявилися неспроможними добитися виборчої реформи. Це стосується як парламентських партій-учасниць коаліції, які не виконують коаліційну угоду, так і більшості партій-учасниць кампанії за виборчу реформу.

Відповідно до дослідження фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва понад 40% населення підтримує систему з відкритими списками.

Те, що майже два десятки партій неспроможні трансформувати ці 40 відсотків в активні дії, свідчить про неспроможність більшості українських партій виступати виразником інтересів великих груп виборців.

Всеукраїнське віче, на яке півтора десятки партій виводить лише три сотні людей це ганьба.

Тому коаліція припиняє своє існування".