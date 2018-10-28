Політичні партії провалили виборчу реформу
Коаліція політичних партій і громадських організацій за виборчу реформу припинила своє існування.
Про це під час віче, яке прошло сьогодні на Майдані незалежності, заявив співініціатор коаліції Микола Виговський:
"На жаль, українські партії виявилися неспроможними добитися виборчої реформи. Це стосується як парламентських партій-учасниць коаліції, які не виконують коаліційну угоду, так і більшості партій-учасниць кампанії за виборчу реформу.
Відповідно до дослідження фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва понад 40% населення підтримує систему з відкритими списками.
Те, що майже два десятки партій неспроможні трансформувати ці 40 відсотків в активні дії, свідчить про неспроможність більшості українських партій виступати виразником інтересів великих груп виборців.
Всеукраїнське віче, на яке півтора десятки партій виводить лише три сотні людей це ганьба.
Тому коаліція припиняє своє існування".
Коаліція складалася з 19 учасників. Зокрема:
Громадський рух ЧЕСНО (ГО Центр UA), Громадська організація "Всеукраїнське Об’єднання "Автомайдан", Громадська організація "ДІЯ", Громадянський рух "Хвиля", рух "Визволення" та політичні партії "Свобода", Європейська партія України", "Аграрна партія України", "Громадянська позиція", "Демократичний Альянс", "Народний контроль", "Народний рух України", "Національний корпус", "Об’єднання "Самопоміч", "Сила Людей", "Патріот", "Рух нових сил", "Українське об’єднання патріотів – УКРОП", Українська Галицька Партія.
Але, за словами, Виговського, боротьба за впровадження пропорційної системи з відкритими регіональними списками не припиняється:
"Ми як громадянське суспільство проводовжимо боротьбу за виборчу реформу самостійно.
Представники тих політичних партій, яким виборча реформа справді небайдужа, зможуть долучитися та на практиці продемонструвати свою спроможність.
Про наступні активності ми повідомимо додатково".