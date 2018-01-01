Валерій Писаренко
у квітні
й липні
2017 року повідомляв
про набуття корпоративних прав ТОВ "Укрресурсхолдінг" (99%), трохи пізніше – 100% ТОВ "Черкасиагроленд
", а в грудні він придбав
майже 100% ТОВ "Черкасиагроленд Інвест". У методичці
НАЗК зазначено, що купівля корпоративних прав під час перебування на державній посаді "може свідчити про наявність приватного інтересу у сфері" та призвести до потенційного конфлікту інтересів.
Писаренко 2017 року залучив на свій округ другу найбільшу
субвенцію з-поміж нардепів – майже 87 млн грн. Левова частка цих коштів дісталася
фірмам місцевого екс-"регіонала".
До речі, за період депутатства у ВРУ V-VIII скликань Писаренко побував як у "БЮТ", так і в "Партії регіонів".
Тривалий час він входив до так званої "групи Андрія Портнова".
Разом з ним Писаренко переметнувся з табору Юлії Тимошенко
до "Партії регіонів" після її програшу на президентських виборах 2010 року і призначення Портнова заступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича.
Геннадій Бобов має стосунок до
цукрової галузі в Україні. За каденцію у ВРУ VIII скликання він уже встиг стати фігурантом корупційного скандалу, пов'язаного з його фірмами. Генпрокуратура підозрювала його в несплаті податків. 26 травня 2017 року Бобов переказав
до державної скарбниці близько 38 млн грн.
Бізнес-потужності Бобова розміщені в Черкаській області, де його й обрали народним депутатом. Зокрема, йдеться і про цукровий завод ТОВ «Панда»
(Селищанський цукровий завод
). Цікаво, що нардеп був ініціатором
закону щодо скасування регулювання ціни на цукор. Але його законопроекти двічі завертали на рівні комітетів.
Невдовзі Бобов задекларував
дивіденди на 8 млн грн, одержані від згаданого вище цукрового заводу. Зрештою, регулювання ціни на цукор усе ж скасували
у вересні 2018 року, але це була ініціатива Кабміну.
Ім'я Євгенія Гєллєра
, згідно з розслідуваннями "Схем", політична історія запам'ятала
як касира "Партії регіонів". Окрім того, 2014 року Гєллєр не задекларував
своїх підприємств.
ЗМІ також неодноразово писали
про те, що фірми-прокладки, пов'язані з Антоном Яценком
, заробляють як сайти-посередники під час здачі документів спеціалістами з оцінювання майна до Фонду держмайна.
Яценко є активним нардепом-мажоритарником. Він регулярно звітує про свою роботу на окрузі, але не цурається і "гречкосійства". На його сторінках у соцмережах можна частенько побачити звіти про подарунки виборцям.