 
УГРУПОВАННЯ "ПОЗИТИВНИХ СПРАВ":
як українізувалися екс-регіонали
24 нардепи від партії "Відродження" у Верховній Раді — усі чоловіки, "стара кров", мажоритарники й колишні члени "Партії регіонів". Вони майже не беруть участі в голосуваннях і часто не відвідують засідань, прикриваючись опозиційністю до чинної влади.

Соцопитування дають "Відродженню" менш ніж 1%, тобто партія має практично нульові шанси потрапити до парламенту на наступних виборах.

Натомість нардепи-мажоритарники з однойменної групи у ВР мають підтримку на своїх округах подекуди на рівні 60%. Це серйозна передумова для збереження депутатської групи в парламенті нового скликання за умови існування змішаної виборчої системи.

Зараз у партії готуються до з'їзду, який, найімовірніше, відбудеться в листопаді. На ньому або оголосять свого кандидата в президенти, або нададуть підтримку комусь іншому.
Після розколу "Партії регіонів" виникло кілька проектів: "Опозиційний блок", "Відродження" та "Воля народу".

Ще за часів Верховної Ради VII скликання (2012-2014 роки) утворилася депутатська група "Економічний розвиток", до якої ввійшли 42 нардепи, що залишили фракцію "Партії регіонів" під час Майдану.

Уже в новому скликанні в березні 2015 року групу "Економічний розвиток" було ліквідовано та створено натомість групу "Відродження".

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко зазначає, що виборці "Відродження" – колишні прихильники "Партії регіонів". Здебільшого це люди, які не підтримували Майдан та європейські цінності. Тому їм байдуже, чи є на партії тавро "регіоналів".

Водночас Фесенко твердить, що плюралізм на електоральному полі колишньої "Партії регіонів" – радше плюс, аніж мінус.

Володимир Фесенко
голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента"
"Краще хай буде плюралізм на електоральному полі колишньої "Партії регіонів", ніж буде єдина партія, яка об'єднуватиме всіх політиків, виборців, які фактично проти європейської інтеграції та хочуть залишити нас у такому пострадянському стані. Краще нехай між ними буде внутрішня конкуренція"
Як показують опитування Київського міжнародного інституту соціології, партія "Відродження" може розраховувати лише на 0,7% голосів виборців – переважно в центральних і східних регіонах, як це було й на виборах 2014 року.

Сама партія виникла у 2004 році — її заснував нині покійний міністр транспорту Георгій Кірпа. Свого часу його навіть називали можливим наступником Леоніда Кучми й асоціювали з президентською СДПУ(о). Саме за квотою цієї партії він став міністром.

Створення "Відродження" супроводжувалося скандалами. Кірпу звинувачували в тому, що до партії силоміць заганяють залізничників, на яких міністр мав значний вплив, бо тривалий час очолював "Укрзалізницю".

Після смерті Кірпи, який, за офіційною версією, покінчив життя самогубством наступного дня після повторного голосування другого туру президентських виборів 2004 року, партія протягом року залишалася без лідера.

У грудні 2005 року головою "Відродження" став тодішній генеральний директор "Укрзалізниці" Василь Гладких.

2011 року партію очолив Віктор Остапчук, а 5 червня 2015 року її головою обрали Віктора Бондаря.

Цитатою Кірпи починається і програма партії:
Настав час, щоб політична еліта навчилася жити в єдності душі, слова та дії, змогла б виділятися мовою позитивних справ. Тоді гідно жити будемо всі"
— цитата Георгія Кірпи
Рецепти успіху мажоритарників
Вивчаючи програми нардепів-мажоритарників групи "Відродження", ми помітили, що їм притаманний спільний патерн: вони часто згадують про патріотизм, допомогу й покращення армії, мир, злагоду та збереження цілісності держави.

Принциповими для деяких представників групи залишаються ідеологічні питання, наприклад, щодо мови. У програмі одного з лідерів групи Віталія Хомутинніка сказано, що "мовна політика має відповідати суспільним запитам, забезпечувати вільне й повноцінне використання мов у регіонах компактного проживання їхніх носіїв у всіх сферах життя".

А от нардеп Антон Яценко у своїй програмі наголошував, що він за збереження статусу української мови як єдиної державної. Щоправда, це йому не завадило не голосувати за закон про мову.

Передвиборчу програму він завершив твердженням, що балотується як безпартійний, "оскільки не хоче вступати до жодної партії, тому що вважає: має бути безпосередній зв'язок між виборцями та народним депутатом, що дозволить уникнути політичних протистоянь". Утім, уже невдовзі він став членом партії "Відродження" й обійняв керівну посаду заступника голови партії.

З-поміж прикладів показово проукраїнської позиції можна назвати слоган програми Віктора Бондаря "Не поруч, а разом!". Навіть нардеп Антон Кіссе, який 2014 року критикував Майдан, у своїй передвиборчій програмі обіцяв сприяти реформуванню армії, мирно залагоджувати конфлікти й протестні ситуації за принципом "людське життя – багатство держави".

Дані Центральної виборчої комісії свідчать, що рівень підтримки виборцями "відродженців" на їхніх округах подекуди є доволі високим.
Так, 50%-й поріг підтримки 2014 року вдалося подолати лише 32 мажоритарникам зі 198, або 16%. З-поміж них були й 4 депутати "Відродження".

Цифри набувають нових значень, якщо перевести відсотки в кількість виборців. Загалом на 32 округах, де кандидати одержали понад 50% голосів, був 1 396 201 виборець, із них за "Відродження" проголосували 151 149 осіб, або 10%.

У десяти областях України за "відродженців" проголосували 595 867 виборців. Найбільшу підтримку надали Харківська область – 185 741 голос (7 нардепів) та Одеська область – 113 077 голосів (5 нардепів).
Найбільшу кількість голосів виборців на Харківщині здобув Володимир Мисик – 36 095 голосів, або 54,34%; на Одещині – Антон Кіссе – 33 459 голосів, або 52,96%.

Експерт Володимир Фесенко каже, що в партії "Відродження" є багато впливових політиків. Попри те, що для неї характерна відсутність єдиного лідера, залишаються групи впливу:

Володимир Фесенко
голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента"
"Відродження" є фактично таким собі акціонерним товариством. Єдина відмінність від "Партії регіонів"немає лідера, єдиного, чітко визначеного, харизматичного, рейтингового"
На виборчій мапі добре видно так звану "харківську групу" "відродженців", до якої входять семеро нардепів. Фесенко зауважує, що на парламентарів має вплив мер Харкова Геннадій Кернес:

Володимир Фесенко
голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента"
"Є ще лідер окремої групи, умовно "харківської групи",це Кернес. У нього великий рейтинг у Харкові… Кернесце фактично найвпливовіша фігура на Харківщині. І Кернес контролює прямо або опосередковано всіх харківських депутатів, які входять до групи "Відродження" у Верховній Раді. Тому я вважаю, що Кернес є фактично одним з тіньових лідерів цієї групи"
На благо "Інтера": чиїм коштом піариться "Опоблок"
клац
Усі нардепи, крім Віктора Остапчука, який наразі є заступником голови "Відродження" й балотувався від партії, висувалися на виборах 2014 року як безпартійні.

На виборах до ВР 2012 року нардепи Віталій Хомутиннік і Євгеній Гєллєр ішли за списком "Партії регіонів". А 2014-го вони пройшли в мажоритарних округах "регіоналів"-попередників: Хомутинніку дістався округ №171 (Харківщина) від Ірини Горіної; Гєллєр обігнав на окрузі №50 (Донеччина) попередника Леоніда Байсарова на 4,6 тис. голосів.

23 із 24 нардепів з групи "Відродження" були депутатами Верховної Ради минулого скликання. Винятком став Василь Гуляєв, який потрапив до ВРУ від одеського округу №140, здобувши не дуже впевнену перемогу – 18 820 голосів (29,28%). Із цього округу він "викурив" Давида Жванію, який переміг там 2012 року теж з доволі низькою підтримкою.
Що таке мажоритарник і що таке списочник
Геть інша ситуація з результатами голосування за партію. Партія "Відродження" на парламентських виборах 2014 року в багатомандатних округах посіла аж 18-те місце, одержавши лише 31 201 голос виборців, або 0,19%. Більшість голосів дали Харківщина (7794) та Закарпаття (1797). Нічого дивного – прізвища списочників "Відродження" не дуже відомі громадськості.
Виборча реформа
Примітно, що співголова депутатської групи "Відродження" Віктор Бондар, який мав найнижчу підтримку (близько 19% виборців) серед "відродженців" на своєму мажоритарному окрузі на Хмельниччині, у коментарі Руху ЧЕСНО сказав, що підтримує виборчу реформу.
Віктор Бондар про Виборчу реформу

Віктор Бондар
співголова депутатської групи "Відродження"
"Я особисто "за". Я не голосував, але я "за". Мене не було тоді в залі. Але більшість групи вважає, що не треба робити цю реформу в тому форматі, як пропонують. Бо це псевдореформа. Вона недороблена. У нас є свій Виборчий кодекс, який ми запропонували і який абсолютно виписує, демократично, прозоро, відкриті списки, процедуру виборів. Але ми бачимо, що зал узагалі не збирається її проводити, тому немає сенсу витрачати час"
Утім, єдиним "відродженцем", який проголосував "за", був Валентин Ничипоренко. Проте в січні 2018 року він залишив фракцію.

Антон Яценко в коментарі Руху ЧЕСНО зазначив, що є прихильником мажоритарної системи, а також зауважив, що більш справедливою є система, де мажоритарники мають високу підтримку:

Антон Яценко
заступник голови партії "Відродження"
"Я бы ввел полностью 100% мажоритарную систему с выборами раз в три года лет на 12, чтобы депутаты не думали, что взяли Бога за бороду. Наверное, при каких-то обстоятельствах с возможностью отзыва депутата. Если депутат не ходит, например, на работу. В два тура должны быть выборы. Вот с чем я с вами согласен... Есть округи, где 18-19% – и зашел. Это неправильно. Так вот, я считаю, что, если ты в первом туре набрал больше 50%, то понятно, что ты заходишь. Если ты набрал меньше 50%, то давайте, товарищи, делать второй тур… На сегодняшний день, хоть я не люблю эти разговоры про рейтинги и замеры, но думаю, что у меня уровень поддержки людей не менее 70-80%. Мне даже кажется, что я на первом месте среди мажоритарщиков"
Нардеп Валерій Писаренко артикулює ідею відкритих списків, а також наголошує, як і Бондар, що "Відродження" була першою групою, яка зареєструвала проект Виборчого кодексу (№3112, проект не ухвалено). За Кодекс "відродженці" голосуватимуть, якщо врахують їхні напрацювання.

Валерій Писаренко
депутат від групи "Відродження"
"Ми обрали для України фінську модель, яка, як ми вважаємо, є однією з найдемократичніших і найефективніших виборчих систем у Європі. До другого читання ми так само наполягатимемо, щоб ця модель була врахована. Ідеалу виборчої системи немає. Ми за нашу коротку історію України вже дуже багато разів її змінювали і, я переконаний, ще змінимо й покращуватимемо"
Робота в парламенті
Проаналізувавши голосування нардепів VIII скликання, можна чітко побачити, що поведінка колишніх представників "Партії регіонів" – "Відродження", "Волі народу" й "Опоблоку" – подібна між собою. Так, рівень участі в голосуваннях цих трьох політичних угруповань сягає 20-22%, майже ідентичними також є показники неголосування та відсутності в сесійній залі.
У коментарі Громадському руху ЧЕСНО співголова групи "Відродження" Віктор Бондар сказав, що партія перебуває в опозиції до влади, але за корисні для держави законопроекти вони приходять голосувати:
Віктор Бондар про опозиційнйість "Відродження"

Віктор Бондар
співголова депутатської групи "Відродження"
"У нас є постійно це питання та дискусія, але ми не є членами правлячої коаліції. Більшість депутатів відверто каже, що, якщо на порядку денному побачать питання, які абсолютно не влаштовують нас, і ми говоримо, що це абсолютна єресь, вона сьогодні не на користь країні, то сенсу приходити до зали немає. Тому кажуть, що, коли будуть голосування, які дійсно потрібні для країни, то я завжди приходжу і є. Це ви бачите по голосуванню. Тому це проблематика всіх фракцій"
Заступник голови партії "Відродження" Антон Яценко розповідає, що суворої партійної дисципліни в групі немає:

Антон Яценко
заступник голови партії "Відродження"
"При Советском Союзе, когда депутаты съезжались за неделю, то была разнарядкастолько-то комбайнеров, доярок, профессоров. Но у нас парламент. Есть законы, которые я могу не поддерживать, есть законы, которые я поддерживаю и за них голосую… Я обычно читаю законы, мы смотрим их. И принимаю решение, исходя из вещей. Часто бывает, что в красивое название засовывается что-то такое, что поддерживать не стоит. У нас не рабский строй. Мы на фракции обговариваем, но очень редко когда… Мы мажоритарщики все, и у нас относительная демократия. Если взять, например, политсилу "Самопоміч". Так у них заведено, что кто-то у них не так проголосовали, бац, исключили. Я считаю, что это неправильно, потому что депутат сам по себе должен принимать решение относительно того, как голосовать. Так называемые штыкизакрытые партийные списки, когда заходят люди, и им говорят, что, мол, мы тебя завели, значит, делай"
Про те, що "Відродження" інколи долучається до важливих голосувань, свідчить, наприклад, призначення нових членів Центральної виборчої комісії. Тоді "відродженці" віддали максимальний відсоток голосів за нових членів, за винятком Євгена Радченка, який пройшов за квотою "Самопомочі".

Експерт Володимир Фесенко зауважує, що деколи "Відродження" голосує в унісон з коаліцією – вони готові йти на компроміси з владою:

Володимир Фесенко
голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента"
"...У 2014 році, одразу після Майдану, коли Хомутиннік, Бондар підтримали більшість рішень, які забезпечили перехідний період після Майдану й до парламентських виборів 2014 року. І потім вони періодично, особливо за бюджет, економічні законопроекти дуже часто голосують разом з коаліцією. За це їх критикують. Критикують більше коаліцію, але, на мій погляд, їхня готовність до компромісів у нинішній складний часце скоріше позитив, ніж негатив. Тому що це дозволяє уникати різних проблем і ступору в законодавчих рішеннях та згладжує, мінімізує різні політичні конфлікти"
Кнопкодави
Попри те, що рівень голосувань нардепів з "Відродження" низький, представників цієї депутатської групи постійно ловлять на порушенні персонального голосування. Так, рекордсменом у цьому списку є Антон Яценко, якого застукали на кнопкодавстві 105 разів.

Громадський рух ЧЕСНО зауважує, що персональні голосування також пов'язані з відвідуваністю депутатів. Згаданий вище аналіз засвідчив, що показник відсутності в сесійній залі у "Відродження" доволі високий.

Через це виникає явище "чергування" депутатів у групах або фракціях, які вставляють картки в слоти для голосування за своїх колег. Приміром, з-поміж представників "Відродження" Рух ЧЕСНО ловив на цьому Артема Ільюка.
На запитання про розставляння карток нардепів Віктор Бондар пояснив, що цю практику застосовують усі фракції та групи:

Віктор Бондар
співголова депутатської групи "Відродження"
"Ми так домовляємось, у кого є можливість. Усі фракції використовують цю практику дуже часто. Були випадки, коли депутат забігає в зал, а картки немає в руках – забув у костюмі чи в сумці. А поки він біжить та отримує іншу картку, то вже відбувається голосування. І багато фракцій вирішили, що, коли йдемо, то залишаємо картки в одному місці. Це не завжди Артем (Ільюк) – у кого залишаємо, у кого бути, кому ближче, або взагалі залишаємо в службі реєстрації. І це нормально. Якби керівництво парламенту хотіло вирішити цю проблематику, то давно вже можна було б вирішити. Уведіть кнопку-сенсор, поміняйте систему "Рада"
Антон Яценко каже, що проблема кнопкодавства – у відсутності нардепів у залі, а без цього інколи не можуть ухвалити законопроекти:
Антон Яценко про кнопкодавство

Антон Яценко
заступник голови партії "Відродження"
"Давайте разделим депутатов на три категории. Человек ходит и голосует за себя. Человек не ходит на сессию, но разрешает за себя голосовать и просит даже… Есть некоторые договоренности, никто ж не говорит, что Яценко нажал, а я был против. Не было ж такого. И вот недавно голосовали про буллинг. Ну, хороший закон. 202 человека. Я уже уходил, я уже вышел сюда (в кулуары – ред.). Мне звонят и говорят, что без вас трудно. Я вернулся – его приняли. Какие должны быть методы? Либо увольнения за прогулы, ответственность за кнопкодавство, сократить секунды для голосования. Второе предложение – изменить Конституцию, регламент и сделать от количества присутствующих. Тогда возникает вопрос: мы, 15 депутатов, пришли в пятницу в зал и проголосовали какой-то судьбоносный закон. Это тоже ненормально"
Громадський рух ЧЕСНО зауважує, що звільнити нардепа за кнопкодавство не можна. Механізм відкликання застосовується лише до місцевих депутатів.
Законодавча активність
Спільний патерн з іншими опозиційними силами в парламенті простежується й під час аналізу законодавчої активності представників "Відродження". У середньому на одного нардепа групи припадає близько 50 законодавчих ініціатив.
Трохи відрізняються показники, якщо врахувати авторів цих законодавчих ініціатив: на одного нардепа з "Відродження" припадає авторство близько 8 законопроектів.
Дещо іншою є ситуація, коли йдеться про голосування за ініціативи "відродженців". Наприклад, жодна законодавча ініціатива Ігоря Шкірі не стала чинною. Та ж історія із законопроектами Євгена Гєллєра та Володимира Кацуби. З-поміж пропозицій Хомутинніка лише одна законодавча ініціатива – про бюджет – набрала чинності.
Бізнес, субвенції, гречкосійство та розслідування
Нардепи від партії "Відродження" задекларували 113 підприємств, де вони є кінцевими бенефіціарами. Найбільше фірм у Віталія Хомутинніка (39) та Геннадія Бобова (17).

Окрім того, днями Хомутиннік, за версією журналу "Новое время", посів 16-те місце з-поміж найбагатших українців (його статки – 390 млн дол.). Ключовим активом нардепа є інвестиційний фонд "Каскад-Інвест". Серед його бізнес-інтересів, за даними декларації, – страхові компанії та сільське господарство.

Хомутинніка називають лідером так званої "харківської групи" – однієї з двох груп впливу всередині "Відродження". Друга група, за інформацією "Української правди", орієнтується на олігарха Ігоря Коломойського, і її координує Євгеній Гєллєр.

Генпрокуратура відкривала провадження щодо можливого ухилення Хомутинніком від сплати податків упродовж 1998-2016 років. Однак нардеп надав докази, що підтверджують відсутність у нього зобов'язань перед бюджетом.

Офшорні фірми є в трьох "відродженців". Зокрема, Хомутиннік має 12 таких компаній (5 – на Кіпрі, 4 – на Британських Віргінських Островах, 2 – на Великому Каймані, 1 – у Ліхтенштейні), Артем Ільюк – одну в Гонконгу, Володимир Зубик – одну на Кіпрі.
DOING BUSINESS ВІД ДЕПУТАТІВ: у кого найбільше компаній у Верховній Раді
клац
Валерій Писаренко у квітні й липні 2017 року повідомляв про набуття корпоративних прав ТОВ "Укрресурсхолдінг" (99%), трохи пізніше – 100% ТОВ "Черкасиагроленд", а в грудні він придбав майже 100% ТОВ "Черкасиагроленд Інвест". У методичці НАЗК зазначено, що купівля корпоративних прав під час перебування на державній посаді "може свідчити про наявність приватного інтересу у сфері" та призвести до потенційного конфлікту інтересів.

Писаренко 2017 року залучив на свій округ другу найбільшу субвенцію з-поміж нардепів – майже 87 млн грн. Левова частка цих коштів дісталася фірмам місцевого екс-"регіонала".

До речі, за період депутатства у ВРУ V-VIII скликань Писаренко побував як у "БЮТ", так і в "Партії регіонів".

Тривалий час він входив до так званої "групи Андрія Портнова". Разом з ним Писаренко переметнувся з табору Юлії Тимошенко до "Партії регіонів" після її програшу на президентських виборах 2010 року і призначення Портнова заступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича.

Геннадій Бобов має стосунок до цукрової галузі в Україні. За каденцію у ВРУ VIII скликання він уже встиг стати фігурантом корупційного скандалу, пов'язаного з його фірмами. Генпрокуратура підозрювала його в несплаті податків. 26 травня 2017 року Бобов переказав до державної скарбниці близько 38 млн грн.

Бізнес-потужності Бобова розміщені в Черкаській області, де його й обрали народним депутатом. Зокрема, йдеться і про цукровий завод ТОВ «Панда» (Селищанський цукровий завод). Цікаво, що нардеп був ініціатором закону щодо скасування регулювання ціни на цукор. Але його законопроекти двічі завертали на рівні комітетів.

Невдовзі Бобов задекларував дивіденди на 8 млн грн, одержані від згаданого вище цукрового заводу. Зрештою, регулювання ціни на цукор усе ж скасували у вересні 2018 року, але це була ініціатива Кабміну.

Ім'я Євгенія Гєллєра, згідно з розслідуваннями "Схем", політична історія запам'ятала як касира "Партії регіонів". Окрім того, 2014 року Гєллєр не задекларував своїх підприємств.

ЗМІ також неодноразово писали про те, що фірми-прокладки, пов'язані з Антоном Яценком, заробляють як сайти-посередники під час здачі документів спеціалістами з оцінювання майна до Фонду держмайна.

Яценко є активним нардепом-мажоритарником. Він регулярно звітує про свою роботу на окрузі, але не цурається і "гречкосійства". На його сторінках у соцмережах можна частенько побачити звіти про подарунки виборцям.
Зійшла "Манна небесна": як нардепи засипають виборців подарунками
клац
В Умані він відкривав фонтан "Перлина кохання". Одним із кадрів світлового шоу був портрет нардепа кілька метрів заввишки. У коментарі Руху ЧЕСНО Яценко сказав, що не вбачає в цьому нічого поганого, адже видовище організували завдяки обладнанню його родини.
Нардеп Володимир Кацуба є батьком Сергія та Олександра Кацуб. У жовтні 2015 року МВС оголошувало в розшук братів Кацуб, колишніх заступників голови правління НАК "Нафтогаз України". Їх підозрювали в привласненні, розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем.
Піариться на субвенціях через свій благодійний фонд і підкуповує виборців подарунками й Олександр Пресман з Одещини. Приміром, на Новий рік у місті Южному дітям роздавали солодощі, на коробці з якими був надрукований Пресман, замаскований під Діда Мороза.

Окрім того, нардеп розвозить округом благодатний вогонь та освячує храми.

Водночас фірми з кримінальним шлейфом і з його орбіти виграють тендери, де залучені кошти держсубвенцій. Пресман артикулює отримані гроші через піар на сайті свого благодійного фонду "Творю добро".

Варто згадати й Володимира Мисика, який на засіданні комітету на адресу народної депутатки Вікторії Пташник сказав, що "у нас чисто мужской комитет". І додав, що жінки вносять "большую сумятицу в наш мужской коллектив".

Володимир Мисик
депутат партії "Відродження"

"Я отвечаю за то, что феминизм здесь не пройдет""
Улітку 2015 року через мукачівський скандал зі стріляниною, у результаті якої загинули випадкові люди, став відомим нардеп із групи "Воля народу" (яку він залишив у листопаді 2015-го) Михайло Ланьо. 11 липня під час його зустрічі з командиром 1-го запасного батальйону ДУК "Правий сектор" зчинилася стрілянина.
"Українська правда" писала, що ці події були пов'язані з розподілом контрабандних потоків.

Нардеп Ланьо також роздає подарунки на Закарпатті – у вересні, наприклад, це було інтерактивне обладнання для школи.

Співголова групи "Відродження" Віктор Бондар привозив на свій округ у Старокостянтинів на Хмельниччині співачку Ірину Білик.

Співголова партії "Відродження" Віктор Бондар та співачка Ірина Білик
Тож, приспівуючи улюбленій співачці "Навколо мене твої подарунки", старокостянтинівці точно знали, кому адресувати ці слова!"
написано на сторінках "Відродження" в соцмережах
Партія "здорового глузду" і несподіванок: злети й падіння "Самопомочі"
клац
"Відродження" – партія досвідчених орговиків, які здебільшого пережили не одні парламентські вибори в різних політичних силах. Вони пристосовуються до потреб суспільства, співпрацюють з коаліцією в наріжних питаннях, і їм вдається уникати штампу маргінальної партії та групи.

У них сильні групи впливу й амбіційні члени, але це достоту не партія лідерського типу. Це радше феодальна партія або таке собі "акціонерне товариство": впізнаваність членів "Відродження" в регіонах, особливо на їхніх мажоритарних округах, напевно забезпечує їм місце в парламенті, хай навіть у складі групи.

Громадський рух ЧЕСНО наголошує, що мажоритарна система стимулює прямий і непрямий підкуп виборців, у результаті якого до влади в Україні приходять політики, що мають свої бізнес-інтереси й не готові працювати на користь громадян.
#Політхаб
Громадський рух ЧЕСНО публікує огляди політичних сил - шпаргалки виборцям з нагадуванням історії і сьогодення їхніх політичних фаворитів. Матеріал підготовлено для онлайн-платформи Polithub.org - онлайн-хабу для українських виборців з інформацією про партії та політиків, які хоч раз балотувались до Верховної та місцевих рад України.
Матеріал підготувала:
Оксана Ставнійчук
провідний парламентський аналітик ЧЕСНО
ПАРТІЯ (ДЛЯ) ВЛАДИ:
БПП від виборів до виборів
"БАТЬКІВЩИНА":
хто ховається за "спонсорами" зі столичних околиць
"НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ" ДОБРОДОМОВА:
партія під прикриттям
"ДЕПУТАТИ ЗА ВИКЛИКОМ":
як "радикали" Ляшка Ахметову допомагають
Made on
Tilda