"Ми так домовляємось, у кого є можливість. Усі фракції використовують цю практику дуже часто. Були випадки, коли депутат забігає в зал, а картки немає в руках – забув у костюмі чи в сумці. А поки він біжить та отримує іншу картку, то вже відбувається голосування. І багато фракцій вирішили, що, коли йдемо, то залишаємо картки в одному місці. Це не завжди Артем (Ільюк) – у кого залишаємо, у кого бути, кому ближче, або взагалі залишаємо в службі реєстрації. І це нормально. Якби керівництво парламенту хотіло вирішити цю проблематику, то давно вже можна було б вирішити. Уведіть кнопку-сенсор, поміняйте систему "Рада"