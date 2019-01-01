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аналіз округів міста Києва
Громадський рух ЧЕСНО підготував розгорнутий аналіз всіх 13 округів міста Києва. Просимо читачів по можливості активно поширювати цю публікацію в соцмережах з огляду на суспільну важливість цієї інформації.
Округ 211
Голосіїв: чи здолає секретар Київради Прокопів "Слугу народу"?
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211-й одномандатний округ охоплює Голосіїв. Тут балотуються 28 кандидатів: 11 - від партій і 17 самовисуванців. Чинний секретар Київради Володимир Прокопів балотується від "ЄС". "Голос" висуває економіста Тараса Козака. "Слуга народу" кандидує активіста-"укропівця" Олександра Юрченка. Від "Батьківщини" балотується аспірант-політолог Кирило Мешковський, а від "Свободи" - вірний партієць Руслан Андрійко. Також на окрузі помічені технічні кандидати.

Детальніше аналіз округу можна переглянути за посиланням.
Округ 212
Дарницький район: За Дарницю змагається чинний нардеп та 4 депутати Київради
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212-й округ - це частина Дарницького району. Тут балотуються 17 кандидатів: 8 - від партій і 9 - як самовисуванці. Мало бути 9 кандидатів від партій, але кандидатка від ОПЗЖ звернулася з заявою про відмову балотуватися.

Серед кандидатів - чинний нардеп Віталій Сташук, який був обраний у цьому окрузі на попередніх виборах. Він балотується як самовисуванець, хоча на попередніх виборах ішов за підтримки партії "Народний фронт".

На окрузі балотується одразу чотири депутати Київради - Сергій Гусовський (Київська команда) та Ігор Мірошниченко (Свобода), Андрій Задерейко (Єдність) та Лариса Дехтярьова (БПП). Усі вони, окрім Задерейка, ідуть без підтримки своїх політичних сил.

Спробувати свої сили також вирішив Олексій Гриценко від партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка.

Взяти мандат на цьому окрузі хочі і екс-голова Київської держадміністрації Олександр Попов.

Детальний аналіз округу можна переглянути за посиланням.
Округ 213
Деснянський район: Нардеп Береза, заступниця Кличка Старостенко та армія безробітних
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213-й округ - це Деснянський район, Троєщина. Тут балотуються 30 кандидатів: 8 від партій і 22 як самовисуванці.

Серед охочих отримати мандат за допомогою мешканців Деснянського району – чинний нардеп Борислав Береза та колишній - Олександр Чубатенко.

Перший, хоча і не виконав більшість минулих обіцянок перед виборцями, сформував нові. Серед них - завадити спорудженню сміттєспалювального заводу в Деснянському районі.

Другий - відомий тим, що ввів в оману команду Володимира Зеленського, сказавши, що для виплати українським вчителям зарплати в 4 тисячі доларів на місяць достатньо 200 мільйонів доларів на рік.

Окрім того по 213-му балотується заступниця мера Віталія Кличка Ганна Старостенко.

Вона до кампанії почала готуватися задовго до її старту - займалась не лише освітніми питаннями, але й боролась зі стихійною торгівлею.

Від президентської партії йде лікар-стоматолог, який розважає мешканців округу концертом Сергія Михалка, лідера гурту "ЛЯПІС 98".

Детальний аналіз округу можна переглянути за посиланням.
Округ 214
Дніпровський район: нардеп Чумак, журналіст "1+1" та 2 депутати Київради
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Округ №214 - Дніпровський район.

Тут балотуються 22 кандидати: 10 - від партій і 12 як самовисуванці. З-поміж кандидатів є кілька місцевих, котрі розповідають, у яких школах навчались, де мешкають, що прагнуть покращити на Русанівці, Березняках, Микільській Слобідці, Райдужному та Воскресенці. До того ж деякі з кандидатів балотуються тут не вперше.

Серед найвпізнаваніших – чинний нардеп, переможець минулих виборів в окрузі Віктор Чумак, телевізійний журналіст Сергій Швець, депутат Київради від цього району, колишній соратник Тігіпка, а нині представник "Європейської солідарності" Олесь Маляревич та його колега – столичний депутат Вадим Васильчук, який іде від "Голосу". Маляревич залучає до агітації неповнолітніх дітей.

До Ради вирішили стартувати з 214-го округу чоловік співачки Наталії Валевської Володимир Пригладь, який за бюджетні кошти влаштовував концерти своєї дружини на Донеччині, а також баскетболіст, що грав за американські клуби, Станіслав Медведенко.

Детальний аналіз округу можна переглянути за посиланням.
Округ 215
Деснянський та дніпровський райони: "Свободівець" Іллєнко, дипломат від "Слуги народу" та депутат Київради
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У 215-му одномандатному виборчому окрузі, який охоплює частину Деснянського та Дніпровського районів Києва, зареєструвалися 14 кандидатів. Зокрема, 8 – від партій, 6 – самовисуванці. Серед них є чиннний нардеп-"свободівець" Андрій Іллєнко, кандидат від "Слуги народу" - дипломат Богдан Яременко, заступник гендиректора з фінансових питань ДП "Прозорро", начальник Головного територіального управління юстиції, клон "Слуги народу", підприємці, студент і безробітні.

Детальний аналіз округу можна переглянути за посиланням.
Округ 216
Дарниця і Дніпровський район:
Кому поступився округом нардеп Супруненко?
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216-й одномандатний виборчий округ розташований на лівому березі Києва, він охоплює частини Дарницького та Дніпровського районів.

Претендентів на парламентське крісло висунули 7 партій, а саме: "Слуга народу", ВО "Батьківщина", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", "Громадянська позиція", "Опозиційний блок" та "Самопоміч". 13 кандидатів є самовисуванцями. Згідно з даними соціологічних досліджень, представники 4-х із них мають шанс потрапити до Ради за партійними списками, кандидати від решти політсил можуть розраховувати лише на мажоритарку.

Чинний нардеп Олександр Супруненко, якого обрали до ВРУ 8-го скликання саме у 216-му окрузі, відмовився від балотування. "Опозиційна платформа – За життя" висунула на окрузі Ігоря Дубія. Раніше Рух ЧЕСНО писав про нього як про довірену особу Петра Порошенка на президентських виборах 2019 року. У "Слузі народу" кандидували професорку з Національний університет біоресурсів та природокористування України - Лесю Забуранну.

На окрузі також балотуються чинні депутати Київської міської ради, двоє "батьківщинівців" та (тех)кандидати-самовисуванці.

Детальний аналіз округу можна переглянути за посиланням.
Округ 217
Оболонь: людина Столара йде від ЄС
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Тут балотуються 25 кандидатів – 16 самовисуванців, 9 представників партій і жодного чинного нардепа.

У ВР 8-го скликання округ представляє Андрій Білецький.

На двох попередніх парламентських виборах виборці відмовляли колишньому регіоналу – політику й забудовнику Вадиму Столару, який тут балотувався двічі, у 2012 та 2014 роках.

Цьогоріч Столар вирішив не ризикувати, аби стати нарешті нардепом, – його прізвище зараз у списку політсили Юрія Бойка та Віктора Медведчука "Опозиційна платформа – За життя" під номером 11.

Проте в цьому окрузі балотується людина, яку ЗМІ пов'язують із Вадимом Столаром, - депутатка Київради від БПП і висуванка від "ЄС" Людмила Костенко.

"Слуга народу" виставляє в окрузі Мар'яну Безуглу – представницю офісу реформ у Міноборони, керівницю програми "Реформа системи медичного забезпечення Збройних сил України". Від націоналістів іде Максим Жорін із найкоротшою програмою з трьох слів. Від "Громадянської позиції" балотується Тарас Сириця – колишній учасник АТО, викривач корупції в Мінмолодьспорті. Захисниця річки Почайни Ганна Гончаренко (більш відома за псевдо Аннабелла Моріна) балотується як самовисуванка.

Детальний аналіз округу можна переглянути за посиланням.
Округ 218
Святошин-Оболонь: Помічниця Третьякова Муха VS Гурін
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218-й одномандатний округ охоплює частину Оболонського й частину Святошинського районів.

Тут балотуються 14 кандидатів: 7 - від партій і 7 як самовисуванці.

У 8-му скликанні ВР округ представляв Володимир Ар'єв.

Депутатка Київської міськради Вікторія Муха (фракція БПП), яка є помічницею нардепа-кнопкодава та гречкосія Олександра Третьякова, йде в цьому окрузі як самовисуванка. Про те, що вона балотуватиметься до парламенту у вакантному окрузі, Рух ЧЕСНО писав ще під час президентської кампанії.

Основний конкурент Мухи на окрузі – кандидат від партії "Слуга народу", урбаніст Дмитро Гурін. На окрузі також балотується Тарас Костанчук, який увішав своїми бордами весь Київ задовго до виборів.

Детальний аналіз округу можна переглянути за посиланням.
Округ 219
Святошин: гречкосій Третьяков VS Зе!ресторатор Тищенко
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219-й одномандатний виборчий округ розташований на правому березі Дніпра й охоплює частину Святошинського району (Борщагівка й околиці).

Тут балотуються 17 кандидатів: 5 - від партій і 12 самовисуванців.

За округ змагаються чинний депутат-гречкосій Олександр Третьяков як самовисуванець та висуванець "Слуги народу" ресторатор Микола Тищенко.

У боротьбі беруть участь двійко депутатів Київради - "свободівець" Олег Чернецький та "батьківщинівець" Ваган Товмасян. Причому Товмасян балотується як самовисуванець без підтримки "Батьківщини". Помічені на окрузі й технічні кандидати з клонами.

Детальний аналіз округу можна переглянути за посиланням.
Округ 220
Поділ: депутати Київради і нардеп Лещенко в обіймах Зеленського
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220-й одномандатний округ - це Подільський район (включає Куренівку, старий Поділ, Виноградар). У ВР 8-го скликання округ представляв В'ячеслав Константіновський, який у 2016 році написав заяву про складання мандата і в Раду більше не ходив. Нині тут балотуються 14 кандидатів: 7 - від партій і 7 як самовисуванці.

"Зе!команда" кандидує Ганну Бондар. Як твердять ЗМІ, це людина забудовника Андрія Вавриша, колишнього заступника очільника департаменту містобудування Києва. Нардеп Сергій Лещенко, який вийшов із фракції БПП, балотується як самовисуванець, але розповсюджує газети, на яких зображений він і Зеленський.

Команда Кличка не змогла домовитися з командою Порошенка, і кожна з них висунула свого кандидата. Це двоє депутатів Київради. "УДАР" представляє Валентин Мондриївський, а "Європейську солідарність" – Олексій Окопний.

Депутат Київради Юрій Дідовець, який до президентських виборів хизувався тим, що його висуває "Батьківщина", балотується як самовисуванець.

Детальний аналіз округу можна переглянути за посиланням.
Округ 221
Печерськ: нардеп Ємець, два помічники Шлапак та уповноважений президентом Безсмертний
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221-й одномандатний округ - це Печерський район. Тут балотуються 30 кандидатів: зокрема 21 самовисуванець і 9 претендентів від різних партій.

Серед іменитих кандидатів – чинний нардеп від "Народного фронту" Леонід Ємець, який нині балотується за підтримки партії "Голос", двоє помічників соратниці Леоніда Черновецького Алли Шлапак: один – від "Європейської солідарності", другий – від "Батьківщини". Крім того, є екс-представник Президента Леоніда Кучми в парламенті та колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний, а також політтехнолог Володимир Петров.

Детальніше аналіз округу можна переглянути за посиланням.
Округ 222
Солом'янка: нардеп Андрієвський, "свободівець" Назаренко та Луцький з команди Медведчука
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222-й одномандатний округ - це Солом'янка. Тут балотуються 14 кандидатів: 6 - від партій і 8 як самовисуванці.

Чинний народний депутат від БПП Дмитро Андрієвський балотується як самовисуванець.

Поряд з ним теж самостійно йде його колишній помічник – депутат Київради від "Солідарності" Максим Шкуро. Нова політична сила попереднього Президента України "Європейська солідарність" випадково чи свідомо не знайшла конкурентів на окрузі політикам, яких привела до влади. Не виявилося претендента на депутатство й серед представників "Голосу" Святослава Вакарчука. Хоча один з кандидатів – юрист корпорації "Індустріальна спілка Донбасу" Сергій Ткаченко – публічно асоціює себе саме з цією політсилою.

Натомість поборотися за перемогу знову спробує кум екс-міністра освіти часів Януковича-Табачника Максим Луцький. У 2012-му він програв Андрієвському.

Конкуренцію цим трьом складуть кандидат від пропрезидентської партії "Слуга народу", ведучий шоу "Мамахохотала" Роман Грищук і представник ВО "Свобода" Володимир Назаренко.

Детальний аналіз округу можна переглянути за посиланням.
Округ 223
Шевченківський район: екс-мер Омельченко, нардепи Левченко та Пташник
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223-й одномандатний округ охоплює Шевченківський район. Спершу тут зареєструвалися 20 кандидатів: 11 - від партій і 9 самовисуванців. Висуванець "Опозиційної платформи - За життя" В'ячеслав Боядін, який був помічником-кнопкодавом депутата Київради Костянтина Ялового, відмовився балотуватися.

У ВР 8-го скликання округ представляє "свободівець" Юрій Левченко. Його намагатимуться посунути кандидатка від "Слуги народу", пов'язана з Сергієм Тарутою Людмила Буймістер, висуванка від "Голосу" народна депутатка Вікторія Пташник, яку виключили із "Самопомочі", та депутат Київради від "Єдності" екс-мер Олександр Омельченко, якому публічну підтримку висловлює екс-нардеп Віктор Пилипишин.

Детальний аналіз округу можна переглянути за посиланням.

Загалом в Україні 199 мажоритарних округів. Аналіз деяких інших округів шукайте на сайті ЧЕСНО або на проекті "Української правди" - "Вибори вибори".
Матеріал підготували:
Сергій Огородник
журналіст ЧЕСНО
Тетяна Катриченко
журналістка ЧЕСНО
Олена Жежера
журналістка ЧЕСНО
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