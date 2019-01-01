Округ №214 -
Дніпровський район.
Тут балотуються 22 кандидати: 10 - від партій і 12 як
самовисуванці. З-поміж кандидатів є кілька місцевих, котрі розповідають, у яких школах
навчались, де мешкають, що прагнуть покращити на Русанівці, Березняках, Микільській
Слобідці, Райдужному та Воскресенці. До того ж деякі з кандидатів балотуються тут не
вперше.
Серед найвпізнаваніших – чинний нардеп, переможець минулих виборів
в окрузі Віктор Чумак
, телевізійний журналіст Сергій
Швець
, депутат Київради від цього району, колишній соратник Тігіпка, а нині
представник "Європейської солідарності" Олесь Маляревич
та його колега
– столичний депутат Вадим Васильчук
, який іде від "Голосу". Маляревич
залучає до агітації неповнолітніх дітей.
До Ради вирішили стартувати з
214-го округу чоловік співачки Наталії Валевської Володимир Пригладь
,
який за бюджетні кошти влаштовував концерти своєї дружини на Донеччині, а також
баскетболіст, що грав за американські клуби, Станіслав Медведенко
.
Детальний аналіз округу можна
переглянути за посиланням
.