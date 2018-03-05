1. З березня 2017 року тривали переговори про об'єднання демократичної опозиції та висунення нею єдиного кандидата у президенти України, у яких брала участь і Ваша партія. Але деякі учасники цих перемовин уже заявили про самостійний похід на президентські вибори. Зокрема, це Андрій Садовий, якого підтримав "Демальянс", Дмитро Добродомов, про президентські амбіції заявляє Віктор Чумак. Чи можна стверджувати, що переговори щодо єдиного кандидата провалилися? Якщо так - чи ініціюватиме "Громадянська позиція" їх поновлення? Якщо ні - які перспективи цих перемовин на цей час?



2. Якщо демократична опозиція раптом домовиться про єдиного кандидата на виборах шляхом зняття вже висунутих кандидатур на користь більш рейтингової, чи будете Ви готові відмовитися від балотування, якщо цим кандидатом будете не Ви, а, наприклад, Садовий чи хтось інший?



3. За словами лідера "Народного контролю" Дмитра Добродомова, спільна з "Громадянською позицією" платформа "Народна довіра" фактично припинила своє існування, зокрема, після того, як "Гриценко оголосив себе кандидатом у президенти" та нібито поховав ідею проведення праймеріз опозиції. Якою є Ваша точка зору щодо причин розпаду союзу з партією Добродомова?



4. Днями Ви оголосили, що заступником голови Вашого передвиборчого штабу з організаційної роботи призначено Олега Канівця. Однак ще у 2016 році Канівець зі скандалом пішов з Вашої партії, звинувативши Вас у волюнтаризмі. Призначення пана Олега до Вашого штабу означає, що конфлікт між вами вичерпано? Якщо так - хто з вас був ініціатором цього примирення?



5. Чи визначилися Ви з керівником Вашого передвиборчого штабу? Якщо так - можете назвати його прізвище? (УП стверджує, що очільником штабу фактично буде Канівець. Як прокоментуєте це?)



6. Віктор Балога спростував інформацію зі ЗМІ про те, що нібито очолить Ваш штаб, це спростовували й Ви. Водночас він каже, що готовий Вам допомогти і, фактично, вже допоміг. Можете конкретизувати, чи допомагав Вам пан Балога з підготовкою до майбутніх виборів? Чи братиме він участь у кампанії, так би мовити, неофіційно - не маючи конкретної посади? Чи працює/працював з Вами хтось з оточення Балоги?



7. Можете назвати прізвища політтехнологів, який зараз працюють над Вашою кампанією, консультують Вас з цього приводу?



8. За які напрямки Вашої кампанії відповідають Єгор Фірсов та його соратники з "Альтернативи"?



9. У липні цього року УП писала, що пані Юлія Мостова допомагає Вам формулювати "смисли та меседжі" передвиборчої кампанії. Прокоментуйте, будь ласка, це. Взагалі, чи бере Ваша дружина якусь участь у кампанії? Якщо так - яку?



10. Ви й Ваша партія маєте значний рівень популярності серед жителів західних і центральних областей, проте на Півдні та Сході ця електоральна підтримка є слабшою. Чи плануєте якось завойовувати симпатії виборців південних і східних регіонів? Якщо так - як? Чи маєте намір використовувати якісь особливі передвиборчі меседжі в цих регіонах?



11. За якими принципами "Громадянська позиція" підбиратиме кандидатів у нардепи на чергових парламентських виборах? Можете озвучити, кого з Ваших соратників Ви б хотіли бачити у прохідній частині списку? Чи розглядає партія варіант переговорів з іншими політсилами щодо єдиного виборчого списку? Можливо, такі перемовини вже йдуть?



12. З якими партіями "Громадянська позиція" була б готова створити коаліцію у Раді 9-го скликання? ("Самопоміч"? "Батьківщина"?). Пан Садовий заявив, що він та Ви "спільно вже думали про роботу в наступному парламенті, щоб створити потужну коаліцію". Можете це підтвердити, прокоментувати?



13. Ви досі є головою громадської організації "Громадянська позиція". Чи здійснює зараз ця ГО якусь діяльність?



14. Чи вважаєте Ви "Громадянську позицію" партією лідерського типу? Поясніть, будь ласка, чому ні/так.



15. Скільки членів зараз нараховує партія "Громадянська позиція"?



