 
ЯК РОКАМИ НЕ ЗНАХОДИТИ СОЮЗНИКІВ:
МАЙСТЕР-КЛАС ВІД ГРИЦЕНКА
"Громадянська позиція" – типова політична партія лідерського штибу. Її впізнаваність цілком залежить від особистості очільника – міністра оборони України за президентства Віктора Ющенка, народного депутата двох скликань Анатолія Гриценка.

Зараз Гриценко, натхнений високим рейтингом із соцопитувань, розгортає президентську кампанію. Аби гарантувати собі успіх, політик спробував заручитися підтримкою інших опозиційних сил, зокрема "Самопомочі", однак переговори провалилися.

Очільник партії "Народний контроль" Дмитро Добродомов, який донедавна був союзником Гриценка, закинув лідеру "Громадянської позиції", що той поквапився з демонструванням президентських амбіцій. Цей епізод до болю нагадує період 2011-2014 років, коли Гриценко здобув "славу" нездатного до конструктивної співпраці політика (сам він такі звинувачення відкидає).

Ще одну репутаційну проблему майбутньому кандидату в Президенти України створила історія з нібито призначенням Віктора Балоги керівником його передвиборчого штабу. І Балога, і Гриценко від офіційного призначення відхрестилися, хоча факт співпраці не заперечили.

Тим часом у "Громадянської позиції" знову з'явився шанс потрапити до парламенту після провалу 2014 року. Чи зможе партія його реалізувати, залежатиме насамперед від її лідера.
Черговий шанс для Гриценка та його партії
Партія "Громадянська позиція" через чотири роки від моменту її фіаско на парламентських виборах 2014-го (усупереч прогнозам соціологів), схоже, знову може претендувати на місця у Верховній Раді.

За результатами спільного соцопитування КМІС, "Рейтингу", центру "Соціальний моніторинг" та ГО "Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка", у жовтні 2018 року відсоток тих, хто планує голосувати за політсилу Анатолія Гриценка, становив 10,5%. Найбільше "Громадянську позицію" підтримують у західних і центральних областях України.

Високим рейтингом партія завдячує передовсім своєму лідеру, який після двох невдалих президентських кампаній знову готується стати претендентом на найвищу державну посаду.

Як свідчать соціологічні дані, упродовж 2018-го Гриценко не виходив за межі першої п'ятірки фаворитів виборчих перегонів, порівняно з іншими лідерами соцопитувань має невисокий антирейтинг, а у змодельованому другому турі перемагає практично всіх кандидатів.

Петро Олещук
політолог
"Я вважаю, що це, в першу чергу, запит суспільства на так звану третю силу. Гадаю, рейтинг Гриценка зростає саме за рахунок тих, хто не готовий підтримувати ні нинішню владу в особі Петра Порошенка, ні основну альтернативу в особі Юлії Тимошенко, ні, звісно ж, таку альтернативу, як, скажімо, проросійська опозиція у вигляді "Опозиційного блоку" та інших політичних сил"
На благо "Інтера": чиїм коштом піариться "Опоблок"
клац
На думку соціологів, партія має непогані шанси потрапити наступного року до Верховної Ради, "осідлавши" рейтинг Гриценка, але за певних умов.

Антон Грушецький
заступник директора Київського міжнародного інституту соціології (КМІС)
"Якщо Гриценко навіть не переможе, а посяде третє-четверте місце з високою підтримкою – 10-15%, то це буде основою для збереження партією підтримки та рейтингу. Якщо він провалиться, набере 4-5%, то це зневірить людей у партії, у ньому самому й, найпевніше, призведе до зниження рейтингу. Тобто зараз потенціал для збереження підтримки за умови належного розвитку регіональних осередків та інших партійних структур є"
ГО та "Могутня Україна":
з чого починалася партія Гриценка
Проект "Громадянська позиція" бере свій початок 2008 року, коли Гриценко, народний депутат ВРУ VI скликання, уперше заявив про намір створити власну політичну силу. Мету майбутнього об'єднання екс-міністр оборони бачив такою:

Анатолій Гриценко
лідер партії "Громадянська позиція"
"Мы считаем, что обязаны объединить тех людей, которые разочаровались в способностях нынешних лидеров – Ющенко, Тимошенко, Януковича, а также их политических сил вести страну в нужном направлении"
За деякий час, у грудні 2008-го, було засновано громадську організацію "Громадянська позиція", яку очолив Гриценко.
До ради ГО входили, зокрема, екс-секретар РНБО Володимир Горбулін, нинішній нардеп від "Радикальної партії" Ігор Попов, журналіст Сергій Рахманін. Проте за період свого існування ця організація якоїсь видимої діяльності не провадила.

Як юридична особа партія "Громадянська позиція" до 2010 року мала назву "Могутня Україна", а її першим головою був Олександр Чубатенко, який познайомився з Гриценком у 2009-му.

Олександр Чубатенко – екс-голова партії “Могутня Україна", нардеп двох скликань, готував першу президентську кампанію Гриценка (фото – “Житомир.info")

Олександр Чубатенко
екс-голова партії "Могутня Україна"
"2009 року я отримав від Гриценка запрошення очолити організацію його президентської виборчої кампанії. Я очолив підготовку цієї кампанії. Потім сам запропонував йому партію "Громадянська позиція", яку створив у 2005 році. Партія не мала ресурсного забезпечення, вона просто була зареєстрована. Я запропонував Анатолію Степановичу, щоб він її очолив. Він погодився й очолив її"
Перш ніж Гриценко став керманичем партії, з нею відбулися деякі організаційні метаморфози. У січні 2010 року "Могутня Україна" на з'їзді змінила назву на "Громадянську позицію", а її очільником став Микола Нещадим – давній соратник Гриценка, його заступник у Міноборони та депутатський помічник (зараз очолює центральний виконком "Громадянської позиції"). Уже в червні того самого року Гриценка одноголосно обрали головою "Громадянської позиції".
Керівництво партії, програма та регіональні осередки
За статутом "Громадянської позиції", найвищими керівними органами партії є з'їзд, рада та координаційна рада. З'їзд партії скликається щонайменше раз на рік, рада – не рідше ніж раз на три місяці, тоді як координаційна рада діє на постійних засадах.
Рада "Громадянської позиції" складається з 30 членів. 26 із них – це очільники регіональних осередків партії, решта четверо – Гриценко, Нещадим, одеський бізнесмен, екс-нардеп Леонід Макул і заступник голови Львівської облради Володимир Гірняк.

Петро Олещук
політолог
"Більшість наших партій – лідерського типу… "Громадянська позиція" – та сама ситуація. Я думаю, що серед громадян України мало хто зможе назвати бодай трьох-чотирьох лідерів цієї політичної сили, окрім самого Гриценка. Тобто за великим рахунком підтримка цієї політсили – це практично повністю особистий рейтинг Гриценка"
Програма "Громадянської позиції" має назву "Від активного громадянина – до держави-лідера". Ось деякі її тези:
З програми "Громадянської позиції"
децентралізація державної влади, демонополізація економіки, деполітизація силових і правоохоронних органів
обмеження впливу влади на інститут приватної власності
антикорупційна люстрація всіх чиновників
курс України на європейську інтеграцію
ревізія та радикальне спрощення дозвільної системи
запровадження інституту довгострокової оренди с/г земель
Від червня 2016 року "Громадянська позиція" входить до "Альянсу лібералів і демократів за Європу" (ALDE), що об'єднує 60 політсил з різних європейських країн. Більшість цих партій не є впливовими та не можуть похвалитися вагомою підтримкою виборців.

Серед членів ALDE – британські "Ліберальні демократи", німецька "Вільна демократична партія", російська партія "Яблуко". Окрім "Громадянської позиції", Україну в цьому об'єднанні представляє "Європейська партія України" (голова – Микола Катеринчук).
Походи по владу:
як "Громадянська позиція" брала участь у виборах
Місцеві вибори 2010 року були першими, у яких "Громадянська позиція" взяла участь після зміни назви та керівництва. Тоді партія провела до місцевих рад 74 депутатів (0,03% загальної кількості мандатів у країні). А от 2015-го політсила покращила свій результат, здобувши 437 депутатських мандатів на місцях (0,36%).

На парламентських виборах 2012 року "Громадянська позиція" висунула на мажоритарному окрузі №80 (Запорізька область) Нещадима, який набрав там лише 352 голоси (0,45%). Водночас кількох представників партії занесли до списку ВО "Батьківщина" за результатами переговорів про створення так званої "об'єднаної опозиції", до якої ввійшли вісім політсил. До прохідної частини списку потрапили Гриценко (під номером 3), Чубатенко й Макул.
На вибори до ВРУ 2014 року партія Гриценка пішла з власним виборчим списком (146 кандидатів) та 10 кандидатами-мажоритарниками.

Напередодні задля кращої впізнаваності політсила змінила свою назву на "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)" та об'єднала зусилля з "Демократичним альянсом", який делегував до прохідної частини списку свого лідера Василя Гацька й журналістку Наталію Соколенко.

Зліва направо: Олег Дерев'янко, Василь Гацько, Анатолій Гриценко, Марина Соловйова, Віталій Шабунін; вересень 2014 року (фото – Twitter Гриценка)
До першої п'ятірки кандидатів, окрім Гриценка та Гацька, увійшли керівник ГО "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, адвокатка і громадська діячка Марина Соловйова, київський бізнесмен й активіст Олег Дерев'янко.

Згідно із соцопитуванням КМІС та Фонду "Демократичні ініціативи", за місяць до виборів-2014 за "Громадянську позицію" були готові проголосувати 6,9% респондентів. Однак на виборах партія отримала лише 3,1% голосів і не потрапила до Верховної Ради.

Денис Богуш
політтехнолог, президент агенції Bohush Communications
"Партия "Громадянська позиція" сегодня имеет не просто хорошие, а очень хорошие рейтинги почти во всех областях. Если Гриценко и его команда смогут этим воспользоваться, то тогда она покажет хорошие результаты на парламентских выборах"
Як Гриценко шукає союзників і не знаходить їх
Історію "Громадянської позиції" можна вивчати за її численними спробами об'єднатися з іншими партіями.

У період президентства Віктора Януковича питання об'єднання опозиції було предметом багатьох переговорів, у яких брала участь і партія Гриценка. Проте на практиці ці перемовини або закінчувалися нічим, або народжували недовговічні політичні союзи.
З наближенням виборів 2019 року "Громадянська позиція" знову почала шукати союзників у майбутній боротьбі за владу. У березні 2017-го партія долучилася до переговорів щодо об'єднання опозиційних сил і висунення єдиного кандидата в Президенти. У переговорному процесі також брали участь "Самопоміч" (Андрій Садовий), "ДемАльянс" (Василь Гацько), "Рух нових сил" (Міхеїл Саакашвілі), "Громадянський рух "Хвиля" (Віктор Чумак) та деякі інші політсили. Проте конкретного й видимого результату ці перемовини не дали.
Партія "здорового глузду" і несподіванок: злети і падіння в "Самопомочі"
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Петро Олещук
політолог
"Я думаю, це насамперед індивідуальні, особисті амбіції, тому що в принципі на цю нішу третьої сили може потенційно претендувати багато хто. І наразі ніхто зі своїми персональними амбіціями не хоче розлучатися, тому що кожен вважає, що саме він може, зрештою, мобілізувати цей електорат"
Навесні 2018 року Гриценко, за результатами соцопитувань, опинився серед фаворитів президентських перегонів, після чого "Громадянська позиція" почала сама притягувати до себе дрібніші рухи й партії. Так, у травні до неї приєдналася політсила "Альтернатива". Разом з її лідером, екс-нардепом від УДАРу й БПП Єгором Фірсовим (донедавна його пов'язували з колишнім головою СБУ Валентином Наливайченком) до команди Гриценка долучилися Денис Каплунов, Руслан Калінін, Олексій Мітасов (усі троє – екс-помічники Фірсова) та журналіст Денис Казанський.

Зліва направо: Василь Гацько, Міхеїл Саакашвілі, Анатолій Гриценко та Андрій Садовий, березень 2017-го (фото – Facebook Гриценка)
У червні членом "Громадянської позиції" стала екс-заступниця голови Одеської ОДА Саакашвілі Соломія Бобровська.

Згодом "Громадянська позиція" й партія "Народний контроль", лідером якої є позафракційний депутат-мажоритарник зі Львова Дмитро Добродомов, оголосили про створення спільної політичної платформи "Народна довіра" та про намір висунути єдиного кандидата в Президенти. Однак цей союз проіснував недовго. У жовтні Добродомов розповів Руху ЧЕСНО, що платформа "не відбулася":

Дмитро Добродомов
нардеп, лідер партії "Народний контроль"
"Сталося те, що не всі готові, далеко не всі, майже ніхто не готовий до такого об'єднання, попри, до речі, свої запевнення... При всій повазі до Анатолія Степановича перший крок, який він зробив, – по суті об'явив себе кандидатом у Президенти, чим де-факто обрізав можливість інших партій, які сповідували цінності праймеріз і висунення єдиного кандидата"
"Народний контроль" Добродомова: партія під прикриттям
клац
Пізніше про президентські амбіції заявив і сам Добродомов.

Про намір долучитися до "Народної довіри" повідомляв і лідер "Європейської партії України", екс-нардеп від "Нашої України" та "Батьківщини" Микола Катеринчук. Зараз, коли платформа припинила своє існування, політик твердить, що його партія готова підтримати Гриценка на президентських виборах та об'єднатися з "Громадянською позицією" – головне, щоб це не було "об'єднання на двох".

Добродомов і Гриценко, травень 2018-го (фото – gp.org.ua)

Микола Катеринчук
лідер "Європейської партії України"
"Ми співпрацюємо. Поки що в нас не відбулася рада партії, ще не підписана політична угода, у нас іде процес, скажімо так, технічного зближення. Він залежить від "Громадянської позиції", наскільки ми будемо інтегровані в ці процеси… Ми також казали про те, що ми готові його [Гриценка – прим. ред.] на цих виборах підтримати. Усе залежить від того, наскільки він як кандидат бачить це об'єднання, щоб воно давало плюс усім і не було об'єднанням на двох"
Але найбажанішим для лідера "Громадянської позиції" весь цей час був союз із "Самопоміччю", яку від названих вище партій відрізняє наявність власної фракції в парламенті та мережі осередків у всій країні. У травні 2018 року Гриценко заявив, що його політсила була готова самоліквідуватися та об'єднатися із "Самопоміччю", а він сам міг би навіть пожертвувати балотуванням у Президенти на користь Садового:

Анатолій Гриценко
лідер партії "Громадянська позиція"
"Якщо станеться так, що в нашому середовищі буде людина, у якої шанс виграти вибори буде більшим, ніж у мене, то я точно не буду лежачим поліцейським і не стоятиму на шляху до нормального розвитку країни. Я підтримаю цю людину і стану в стрій, стану другим, третім чи п'ятнадцятим"
Проте заклики лідера "Громадянської позиції" до об'єднання мер Львова ігнорував, аж доки в жовтні 2018-го оголосив, що сам піде в Президенти. Висування Садового підтримав екс-партнер "Громадянської позиції" – "ДемАльянс".

Гриценку ж лідер "Самопомочі" запропонував співпрацю в межах майбутньої парламентської кампанії. У відповідь на це Гриценко заявив, що вестиме далі переговори з іншими опозиційними партіями про об'єднання та висунення єдиного кандидата.

Білборд під Києвом, весна 2018-го (фото – УП). І Гриценко, і Садовий заперечили свою причетність до його розміщення
Молода кров та давні друзі:
хто веде президентську кампанію Гриценка
Не чекаючи на підтримку від партнерів з опозиції, Гриценко готується до президентської кампанії. У цьому йому, звісно, допомагає власна партія. Про команду Гриценка відомо частково з офіційних повідомлень, частково зі ЗМІ. Умовно кажучи, вона складається з партійних функціонерів "Громадянської позиції", молодих "варягів" та щонайменше одного досвідченого політтехнолога.
"Варягами" в команді Гриценка є представники політсили "Альтернатива". За словами її лідера Фірсова, кожен з його соратників виконує певні функції в межах кампанії: Каплунов допомагає готувати передвиборчу програму лідера "Громадянської позиції", Мітасов залучений до роботи з підприємцями, Калінін сфокусований на роботі з переселенцями з Донбасу, Бобровська опікується міжнародним напрямком та організовує жіноче крило партії. Сам Фірсов виконує три функції.

Гриценко й Фірсов, травень 2018-го (фото – gp.org.ua)

Єгор Фірсов
координатор політсили "Альтернатива"
"Перша: я забезпечую комунікацію з усіма молодими, прогресивними силами – "ДемАльянсом", "Єврооптимістами", силами, які ведуть антикорупційну боротьбу тощо. Друга позиція: я готую Анатолію Степановичу президентську програму, що стосується екології… Третя функція: думаю, я візьму на себе якусь територію, територіальний виборчий штаб"
Головним політтехнологом кампанії Гриценка "Українська правда" називає доктора політичних наук Віктора Котигоренка, який раніше працював у штабах Леоніда Кучми, Віктора Януковича, консультував "Партію регіонів", "Нашу Україну" та БЮТ. Інформаційний напрямок кампанії курирує журналістка Христина Бондаренко (працювала на "5 каналі", "Громадському" та ATR).

Розгортання виборчих штабів на місцях Гриценко довірив здебільшого керівникам обласних осередків його партії. Виняток – Луганщина, де куратором штабів призначено громадського активіста Андрія Блінова.

Досі залишалося відкритим питання, хто ж очолить центральний виборчий штаб Гриценка. Були чутки, що цією людиною нібито стане екс-глава Секретаріату Президента Віктора Ющенка, нардеп-мажоритарник із Закарпаття Віктор Балога. Проте той це припущення спростував, заявивши, що лише "готовий допомагати" лідеру "Громадянської позиції".
Фактичним керівником штабу Гриценка, за даними УП, зараз є екс-нардеп Олег Канівець. Він увійшов до "Громадянської позиції" 2012 року як представник "Української партії", з якою тоді об'єдналася політсила Гриценка.

Проте чотири роки по тому Канівець посварився з лідером "Громадянської позиції", звинувативши його у волюнтаризмі, і залишив партію.

Схоже, його повернення до команди Гриценка означає, що конфлікт між ними вичерпано.

Гриценко та Канівець на Євромайдані в Києві, грудень 2013-го (фото – Facebook Андрія Микуша)
У контексті передвиборчої кампанії Гриценка зросла зацікавленість до ролі його дружини – авторитетної журналістки, головної редакторки тижневика "Дзеркало тижня" Юлії Мостової. Офіційно вона участі в підготовці чоловіка до виборів не бере, але теоретично могла б допомогти йому, наприклад, з медійним напрямком. А от на думку політтехнолога Дениса Богуша, Мостова таки має вплив на ухвалення Гриценком рішень:

Денис Богуш
політтехнолог, президент агенції Bohush Communications
"Я думаю, что Юлия Мостовая в этой истории очень влияет на него, поэтому и невозможно с ним договориться"
Сам Гриценко чутки про вплив дружини спростовує:

Анатолій Гриценко
лідер партії "Громадянська позиція"
"Юлия Мостовая для меня – вселенная, мы живем в любви и гармонии. И у нас обоих достаточно ума, взаимоуважения, чтобы не вмешиваться в сферы деятельности каждого"
Громадський рух ЧЕСНО вирішив розпитати Анатолія Гриценка про нюанси його передвиборчої кампанії, перспективи перемовин щодо єдиного кандидата в Президенти України тощо. Ось повний перелік запитань, які ми хотіли поставити лідеру "Громадянської позиції":
Перелік запитань:
1. З березня 2017 року тривали переговори про об'єднання демократичної опозиції та висунення нею єдиного кандидата у президенти України, у яких брала участь і Ваша партія. Але деякі учасники цих перемовин уже заявили про самостійний похід на президентські вибори. Зокрема, це Андрій Садовий, якого підтримав "Демальянс", Дмитро Добродомов, про президентські амбіції заявляє Віктор Чумак. Чи можна стверджувати, що переговори щодо єдиного кандидата провалилися? Якщо так - чи ініціюватиме "Громадянська позиція" їх поновлення? Якщо ні - які перспективи цих перемовин на цей час?

2. Якщо демократична опозиція раптом домовиться про єдиного кандидата на виборах шляхом зняття вже висунутих кандидатур на користь більш рейтингової, чи будете Ви готові відмовитися від балотування, якщо цим кандидатом будете не Ви, а, наприклад, Садовий чи хтось інший?

3. За словами лідера "Народного контролю" Дмитра Добродомова, спільна з "Громадянською позицією" платформа "Народна довіра" фактично припинила своє існування, зокрема, після того, як "Гриценко оголосив себе кандидатом у президенти" та нібито поховав ідею проведення праймеріз опозиції. Якою є Ваша точка зору щодо причин розпаду союзу з партією Добродомова?

4. Днями Ви оголосили, що заступником голови Вашого передвиборчого штабу з організаційної роботи призначено Олега Канівця. Однак ще у 2016 році Канівець зі скандалом пішов з Вашої партії, звинувативши Вас у волюнтаризмі. Призначення пана Олега до Вашого штабу означає, що конфлікт між вами вичерпано? Якщо так - хто з вас був ініціатором цього примирення?

5. Чи визначилися Ви з керівником Вашого передвиборчого штабу? Якщо так - можете назвати його прізвище? (УП стверджує, що очільником штабу фактично буде Канівець. Як прокоментуєте це?)

6. Віктор Балога спростував інформацію зі ЗМІ про те, що нібито очолить Ваш штаб, це спростовували й Ви. Водночас він каже, що готовий Вам допомогти і, фактично, вже допоміг. Можете конкретизувати, чи допомагав Вам пан Балога з підготовкою до майбутніх виборів? Чи братиме він участь у кампанії, так би мовити, неофіційно - не маючи конкретної посади? Чи працює/працював з Вами хтось з оточення Балоги?

7. Можете назвати прізвища політтехнологів, який зараз працюють над Вашою кампанією, консультують Вас з цього приводу?

8. За які напрямки Вашої кампанії відповідають Єгор Фірсов та його соратники з "Альтернативи"?

9. У липні цього року УП писала, що пані Юлія Мостова допомагає Вам формулювати "смисли та меседжі" передвиборчої кампанії. Прокоментуйте, будь ласка, це. Взагалі, чи бере Ваша дружина якусь участь у кампанії? Якщо так - яку?

10. Ви й Ваша партія маєте значний рівень популярності серед жителів західних і центральних областей, проте на Півдні та Сході ця електоральна підтримка є слабшою. Чи плануєте якось завойовувати симпатії виборців південних і східних регіонів? Якщо так - як? Чи маєте намір використовувати якісь особливі передвиборчі меседжі в цих регіонах?

11. За якими принципами "Громадянська позиція" підбиратиме кандидатів у нардепи на чергових парламентських виборах? Можете озвучити, кого з Ваших соратників Ви б хотіли бачити у прохідній частині списку? Чи розглядає партія варіант переговорів з іншими політсилами щодо єдиного виборчого списку? Можливо, такі перемовини вже йдуть?

12. З якими партіями "Громадянська позиція" була б готова створити коаліцію у Раді 9-го скликання? ("Самопоміч"? "Батьківщина"?). Пан Садовий заявив, що він та Ви "спільно вже думали про роботу в наступному парламенті, щоб створити потужну коаліцію". Можете це підтвердити, прокоментувати?

13. Ви досі є головою громадської організації "Громадянська позиція". Чи здійснює зараз ця ГО якусь діяльність?

14. Чи вважаєте Ви "Громадянську позицію" партією лідерського типу? Поясніть, будь ласка, чому ні/так.

15. Скільки членів зараз нараховує партія "Громадянська позиція"?

Але Гриценко у WhatsApp-листуванні відмовився відповідати на ці запитання, оскільки вони, на його думку, "нецікаві" й "неважливі":

Анатолій Гриценко
лідер партії "Громадянська позиція"
"Вибачте, але ці питання мені нецікаві, і вони абсолютно неважливі для людей. Ні штабні структури та їхні працівники, ні тим паче наступні парламентські вибори й розклади після них. Зараз людей цікавить інше: проблеми країни та шляхи їх вирішення. Тому інтерв'ю з цих питань давати не буду. На неважливе не стану витрачати час"



Гасло кампанії Гриценка – "Чесних більше". Білборди з цим слоганом уже з'явилися на вулицях українських міст.

Білборд Гриценка в Житомирі, листопад 2018-го (фото – Світлана Пантюхіна)

Денис Богуш
політтехнолог, президент агенції Bohush Communications
"Кампания [Гриценко] очень странная с точки зрения тех технологий, которые сейчас идут, и того, что делает, например, тот же Порошенко, "Слуга народа", Тимошенко. Он очень слабенько выглядит. То есть просто сказать "Я честный, я в белом, а все остальные другие" – очень странно. Хотя очень жаль, у него очень-очень высокий рейтинг"
На думку експертів, Гриценко матиме непогані шанси на перемогу, якщо доведе потенційним виборцям, що є реальною альтернативою на майбутніх виборах.

Петро Олещук
політолог
"Йому [Гриценку – прим. ред.] треба чітко сформулювати меседж для свого електорату і, найголовніше, переконати його в тому, що він не "непрохідний", а насправді прохідний, що його можна підтримувати, його треба підтримувати, він справді становить собою реальну, а не віртуальну альтернативу"
Очевидно, що успіх на парламентських виборах може чекати й на "Громадянську позицію". Але оскільки це партія лідерського типу, то її доля насамперед у руках Гриценка. І вже від його дій, кадрових рішень та вміння домовлятися залежатиме, чим закінчиться чергова спроба партії отримати депутатські мандати.
#Політхаб
Громадський рух ЧЕСНО публікує огляди політичних сил - шпаргалки виборцям з нагадуванням історії і сьогодення їхніх політичних фаворитів. Матеріал підготовлено для онлайн-платформи Polithub.org - онлайн-хабу для українських виборців з інформацією про партії та політиків, які хоч раз балотувались до Верховної та місцевих рад України.
Матеріал підготував:
Дмитро Черетун
парламентський журналіст ЧЕСНО
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