До обрання парламентарем Москаленко був заступником голови Київської облдержадміністрації, екс-регіонала Анатолія Присяжнюка. І попри дерибанні настрої в ОДА, він як нардеп виступив за збереження Біличанського лісу.
Під час роботи у Верховній Раді Москаленко надіслав 15 депутатських запитів і виступив у сесійній залі понад 40 разів. У його окрузі та в сусідніх округах населені пункти залишалися без опалення
через те, що "Нафтогаз" не давав лімітів. Відтак народний депутат запропонував постанову, яка мала б заборонити відключати газ населенню, але, незважаючи на його виступи на погоджувальних нарадах, її не винесли на голосування.
У парламенті Рух ЧЕСНО помічав Москаленка за кнопкодавством.
Екс-помічник нардепа, колишній депутат Київської облради від "Партії регіонів" Сергій Ареф'єв
нещодавно потрапив у скандал зі знищенням лісу в Бучі, яка належить до 96-го округу.
На ділянці, орендованій фірмою дружини Ареф'єва, вирубали понад 60 реліктових дерев,
зокрема й 300-літні дуби. За цим фактом прокуратура відкрила кримінальне провадження.
На прохання мешканців Бучі Москаленко надіслав до прокуратури звернення з цього питання. Він отримав відповідь, що триває досудове розслідування за фактом скоєння кримінального правопорушення.
Отже, з-поміж дев'яти потенційних кандидатів у мажоритарних округах на Київщині, яких розглядає обласний штаб "БПП", п'ятеро є чинними нардепами. Два округи поки що залишаються вакантними.
Результати президентських виборів можуть істотно вплинути і на те, які саме кандидати будуть на округах, і на те, від яких партій вони балотуватимуться.