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як розподілили в "БПП" округи на Київщині
Партійці "Блоку Петра Порошенка" вже розподілили мажоритарні округи. Частину округів "Солідарність" зливатиме самовисуванцям – фігурантам антикорупційних розслідувань, яким партія серйозно не протистоятиме. Вони ж натомість мають забезпечити голоси під час президентських виборів за чинного гаранта Петра Порошенка.

За інформацією селищної глови Коцюбинського Ольги Матюшиної, такі домовленості у БПП вже існують з екс-мером Ірпеня, фігурантом антикорупційних розслідувань Володимиром Карплюком. Йому оголосили підозру. Проте перед виборами порушені проти нього справи загальмувалися. Карплюк причетний до дерибану зелених зон Приірпіння.
Парламент провалив виборчу реформу, яку "БПП" обіцяв виборцям запровадити ще 2015 року. Тепер мажоритарні округи – це спосіб сформувати після виборів коаліцію, коли в партії значно поменшало прихильників, а рейтинг партнерів за коаліцією – "Народного фронту" – скотився майже до 1%.

Розподіл округів може істотно змінитися після оголошення результатів президентських виборів. Кандидати в очікуванні, чи пройде Порошенко бодай у другий тур. Від цього також залежить, чи балотуватимуться вони як самовисуванці або ж під брендом "Солідарності" чи "УДАРу".

Зараз кілька виборчих округів усе ще залишаються вакантними, зокрема №90 і №93. Другий – це округ нардепа-втікача Олександра Онищенка, який переховується від правосуддя за кордоном. Туди розглядали кандидатуру екс-голови ОДА Олександра Горгана, але після звільнення його восени з посади це питання закрили.
Округ для друга Президента:
як посунути "Народний фронт"?
На 94-му окрузі вже близько року активно піариться очільник обласного осередку "БПП" і фігурант антикорупційних розслідувань Ігор Кононенко.
Його обрали головою Київської територіальної організації партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" у квітні 2017 року.

Ось такі подарунки на окрузі отримують учителі до 8 Березня.

У Василькові Кононенко відкривав інклюзивно-ресурсний центр.

Під час таких заходів, які висвітлюють ЗМІ, політики мають нагоду підвищити свій рейтинг.

Подарунки вчителям до 8 березня від Кононенка
Партнер за коаліцією, "нарфронтівець" Віктор Романюк, який 2014 року переміг на цьому окрузі, так коментує дії свого конкурента:

Віктор Романюк
депутат від "Народного фронту"

"Президент йому (Кононенку – прим. авт.) сказав готувати "запасний" аеродром, бо занадто засхематозився"
ЗМІ називають Кононенка "сірим кардиналом" фракції "БПП" у Верховній Раді, який представляє інтереси Порошенка. Бізнес-партнерами Кононенка є його батько Віталій Кононенко, а також Петро Порошенко та перший заступник Секретаря РНБО Олег Гладковський. Із 2006-го до 2014 року він був депутатом Київської міської ради від "Блоку Леоніда Черновецького" й, зокрема, голосував за відчуження Гостинного двору на користь приватних структур.
Упродовж 4 років парламентської діяльності депутат брав слово лише 6 разів, 5 з них – 2015 року. Він написав тільки 8 депутатських запитів.
Ціна місця під сонцем для колишнього
Генпрокурора Яреми
Чинний народний депутат Сергій Міщенко на початку року повідомив, що "БПП" вимагає, аби він не балотувався знову у 98-му окрузі, де здобув 40% голосів виборців. За словами парламентаря, цей округ підготували для Віталія Яреми.

Ярема вже був нардепом, перемігши 2012 року на 212-му окрузі в Києві. Тоді він представляв "Батьківщину".

Після Революції Гідності, перебуваючи на посаді Генпрокурора, Ярема намагався відбілити перед Євросоюзом екс-регіонала Сергія Клюєва. Це стало відомо з листа, оприлюдненого Сергієм Лещенком. Також він приховував від люстрації колишнього працівника митниці.

Народні депутати збирали підписи за відставку Яреми. Згодом він сам написав заяву про звільнення. За позбавлення його посади не проголосував лише "Опозиційний блок", до якого входили екс-регіонали. А з фракції "БПП" утримався тільки Олександр Грановський.

На початку року Ярема став заступником Кононенка. Після цього обласні осередки "БПП" почали розпадатися. Головою Переяслав-Хмельницької РДА призначили екс-регіонала Юрія Клименка, який уникав мобілізації. Таким чином, як свідчать колишні партійці "БПП", Ярема посилював адмінресурс у регіоні.

Узимку 2014 року Клименко організував з'їзд перших осіб "Партії регіонів" разом із Костянтином Затуліним, ефесбешними генералами, рядженими козаками, сепаратистом та екс-нардепом від "Партії регіонів" Олегом Царьовим. Тоді вони святкували Переяславську раду, якої не було, і казали про братерську любов з Росією.

Перший заступник голови Переяслав-Хмельницької РДА Юрій Бобровнік розповідав:

Юрій Бобровнік
заступник голови Переяслав-Хмельницької РДА
"У березні 2014 року ми його вже викидали з РДА, він тоді був в.о. голови. Працював у всіх командах, починаючи з 2000-х років, коли відбувалася фальсифікація за Януковича. Тоді колосальна кількість земель була роздана вздовж Дніпра й по району, і тепер купа судів. У Чорнобаї він був керівником осередку ПР. А під час Революції організовував збір людей на антимайдан за гроші. Коли ми з Переяславською сотнею були на Майдані й ховали поранених по хатах, він з тодішнім головою РДА та прокурором робили на нас облави"
На знак протесту Переяслав-Хмельницький партосередок саморозпустився. Тоді Бобровнік публічно зазначив, що "Порошенка зливають свої".

Юрій Бобровнік
заступник голови Переяслав-Хмельницької РДА
"У нас був з'їзд партії, Кононенко тоді виступав, приймали Ярему, і я особисто піднімав питання його призначення, бо вже тоді були рухи, що його призначать. Був у Горгана (тогочасний голова ОДА – прим. ред.), просили, щоб кого завгодно призначили, тільки не Клименка. Горган сказав, що вже дали посили й нічого вирішити не можна. На конференції партії Кононенко сказав, що такої людини призначати не будуть… І тут відбувається призначення"
Якщо Міщенко не відмовиться від свого округу, то в Яреми можуть бути проблеми навіть за наявності адмінресурсу, оскільки на попередніх виборах за Міщенка віддали голоси понад 40% виборців.
Партія (для) влади: БПП від виборів до виборів
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На західному фронті без змін – Сольвар
Фастівщина та Макарівщина залишаються за нардепом-прогульником і фігурантом антикорупційних розслідувань Русланом Сольваром.

Цей округ помітно підсилюють субвенціями. Саме він, як повідомляв Рух ЧЕСНО, 2017 року отримав найбільше державних коштів з-поміж округів на Київщині.
10 мільйонів витратили на дитячі майданчики, які так полюбляють відкривати політики за наші податки перед виборами. І така передвиборча "гречка" діє на виборців. Вони присвячують депутатові вірші, що його вельми тішить.
Сольвар роздає на окрузі подарунки та влаштовує події за сприяння свого благодійного фонду, якого немає в його декларації, бо він на нього не зареєстрований.

Команда ж депутата відзначилася тим, що
в Гатненській сільській раді роздавала селянам секонд-хенд.

Такий новий вид непрямого підкупу виборців і "засівання" округу шокував навіть працівників сільради.

Нардеп скористався для піару й Днем знань. Законотворця не хвилює те, що на святкуванні, про яке він написав у соцмережі, священик порушив статтю 35 Конституції України, де зазначено, що "церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа – від церкви".

Зауважимо, що Руслан Сольвар роздавав виборцям і благодатний вогонь.

Індекс довіри до громадських організацій та церкви значно вищий, ніж до партій і політичних діячів, тому політики часто використовують саме релігію та свої громадські організації для підвищення власного рейтингу.

Що стосується фінансових питань, то помічники Сольвара виграють тендери, пов'язані з профілем нардепа у транспортному комітеті: фірми з його орбіти отримали тендерних замовлень щодо транспорту вже на понад 910 млн грн, а з орбіти його помічників – на більш ніж 63 млн грн.

У своїй передвиборчій програмі парламентар заявляв, що підтримуватиме впровадження виборів за відкритими списками, а сам не проголосував за Виборчий кодекс.

Громадський рух ЧЕСНО поцікавився в депутатів облради, які представляють цей округ, чи мають вони намір конкурувати за мандат із Сольваром. Та поки що однозначної відповіді ніхто з них не дав.

Втім Микола Швидкий, який на виборах 2014 року балотувався від "Батьківщини", повідомив Рух ЧЕСНО, що не планує йти до парламенту.
Гудзенко планує перемогти вдруге
Чинний нардеп-кнопкодав Віталій Гудзенко знову спробує свої шанси.

Він, як і Кононенко, може балотуватися як самовисуванець або представник "БПП". Як і у випадку з Кононенком, це залежатиме від результатів президентських виборів.

2010 року Гудзенко став депутатом Київської облради, пройшовши як перший номер у списку партії "Сильна Україна" Сергія Тігіпка, якого підтримував на президентських виборах. Тоді він обіймав посаду голови правління ТОВ "Фермерський комплекс "Агро-Лідер-Україна".
Уперше спробувати себе як кандидата в нардепи Гудзенко вирішив 2012 року. Він балотувався як самовисуванець у 92-му окрузі й програв "регіоналу" Сергію Кацубі, посівши 3-є місце.

За 2 роки, уже після Революції Гідності, колишній прибічник Тігіпка переміг на цьому самому окрузі як кандидат від "БПП", а Кацуба опинився на 11-му місці.

Наразі Гудзенко належить до фракції "БПП" у ВРУ. І хоча він написав 184 депутатські запити, з місця в сесійній залі майже не виступає – протягом 4 років роботи в Раді має менш ніж 10 виступів. Парламентар входить до Комітету з питань податкової та митної політики.

На свій округ торік Гудзенко залучив понад 38 млн грн субвенцій. Піар на державних грошах допомагає члену фракції "БПП" здобувати підтримку виборців.

Виборців задобрює поїздками в Карпати, що є непрямим підкупом
"Солідарність" еліт: крихкий союз навколо президента
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Чи балотуватиметься втретє на окрузі Різаненко?
Народний депутат Павло Різаненко двічі перемагав у 97-му виборчому окрузі. До облради від "Солідарності" потрапили кілька його помічників. Різаненко має персональний сайт, який постійно оновлюється. Він регулярно звітує на сайті Верховної Ради, з парламентської трибуни виступав понад 100 разів, відіслав більш ніж 170 депутатських запитів.
Улітку 2017 року автівку нардепа зупинила поліція, і, як показала перевірка, вміст алкоголю в його крові перевищував норму на 0,07.

Депутат заявив про свою готовність сплатити штраф і зазнати покарання.

Якщо "УДАР", представником якого є Різаненко, піде до ВРУ окремо від "БПП", то не виключено, що в парламентаря з'явиться конкурент від партії Президента. Так, депутат облради від "БПП" Олег Іваненко вже поширює на окрузі свою рекламу.

Він уже балотувався в цьому окрузі 2012 року й посів тоді 5-те місце, набравши 8,5% голосів.

Головним конкурентом Різаненка на минулих виборах був представник "Батьківщини" Олег Кищук. Наразі депутат облради розміщує на окрузі рекламні білборди, що може свідчити про його намір висуватися в нардепи саме тут. Кищук фігурує у фінансових схемах "Батьківщини". Його персональні дані використовували для заведення грошей на рахунки партії, хоча в декларації депутата зазначено мізерні доходи.

Також Кищук фігурує у справі, яку розслідує СБУ. Пов'язана вона з розтратою бюджетних коштів, котрі, за інформацією ЗМІ, нібито витрачалися на фінансування партійних мітингів.
Кому зливають округи: хто піде як самовисуванець
Мажоритарники є важливою складовою як самої фракції БПП, так і функціонування коаліції. Нещодавно сам перший заступник голови фракції БПП Ігор Кононенко активізував діяльність в "полі", як типовий мажоритарних із засіванням округу. Зокрема про "солодку гречку" виборцям від політика писали на Обухівщині.
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Замість в'язниці – шанс на мандат і недоторканність
Округ №95 "БПП" віддає на відкуп фігуранту антикорупційних розслідувань Володимиру Карплюку – екс-мерові Ірпеня, за часів якого "тітушки" протистояли громаді, що захищала зелені зони.

2015 року Карплюк задекларував 67 квартир. Така кількість нерухомості в чиновника спричинила жарти студії "Квартал 95".
"Завдяки цьому чоловікову в Ірпені не завалився будівельний бізнес", – жартував шоумен Сергій Притула.

У декларації політика зазначено не лише квартири, а й ділянку в Біличанському лісі поблизу селища Коцюбинське, яку він намагався забудувати багатоповерхівками.

Генпрокурор Юрій Луценко порівнював Ірпінь, де безкарно б'ють активістів і поліція не розслідує справи, з гангстерським Чикаго. Прокуратура області відкривала не одне кримінальне провадження, й обласний прокурор особисто вручав Карплюку повідомлення про підозри, після чого той тікав. Загалом, як повідомляв Рух ЧЕСНО, ще перебуваючи на посаді мера Ірпеня, Карплюк провів у відпустці понад півроку. При цьому він регулярно отримував премії та надбавки.

За рік до парламентських виборів прокурора, який вручав підозри Карплюку, перевели до іншої області, і кримінальні провадження загальмувались, а Карплюк, як інформували ЗМІ, почав домовлятися з "БПП" щодо співпраці на президентських виборах.
Коли розгляд судових справ призупинився, він заявив, що залишає посаду мера для того, аби балотуватись у 95-му окрузі до Верховної Ради. Після цього команда Карплюка організувала День міста у стилі Чикаго, з яким Генпрокурор Луценко порівняв Ірпінь, де міського голову так і не притягнули до відповідальності.

30 листопада в офісі "БПП" збирали очільників населених пунктів і лідерів громадських організацій Київщини. Зокрема, обговорювали підтримку на виборах Петра Порошенка.

Карплюк, який не є представником громади Ірпеня, теж був на цій зустрічі.

Селищна голова Коцюбинського Ольга Матюшина на знак протесту склала публічно свій партійний квиток і звинуватила обласний осередок "БПП" у співпраці з тими, хто причетний до побиття активістів її селища.

У студентські роки Карплюк так само брав участь у конференції "Партії регіонів".

Сьогодні екс-мер Ірпеня заявляє, що має намір балотуватись у 95-му окрузі, який колись курирував саме Петро Мельник.

Зараз народним депутатом від цього округу є Михайло Гаврилюк – представник "Народного фронту", котрий став законотворцем після подій на Майдані. У Гаврилюка з Карплюком доволі дружні стосунки.

Михайло Гаврилюк відмовився прокоментувати ситуацію.

Не виключено, що піти в нардепи за цим самим округом може й кум Карплюка – мер Бучі Анатолій Федорук, який 2014 року програв Гаврилюку. Проти Федорука, як і проти Карплюка, прокуратура відкрила кримінальні провадження, тож йому теж не завадить недоторканність.
Але, на відміну від Карплюка, щодо Федорука, якого прокуратура підозрює в незаконному розпорядженні лісом І категорії, а також у знищенні 80 га державного лісового фонду, розслідування вже завершено, і наразі тривають судові процеси. Попри обвинувачення прокуратури та судові розгляди, Федорука також запросили на конференцію обласної організації "БПП".

У "БПП" за цей округ прагне поборотися й голова Києво-Святошинської РДА Мирослава Смірнова.

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Чи виграє втретє Москаленко?
За округ №96 змагатиметься чинний народний депутат Ярослав Москаленко, який у парламенті очолює міжфракційне об'єднання "Київщина". Він, до речі, теж був присутній на зустрічі партійців "БПП".

На минулих виборах нардеп мав на окрузі мало не півсотні конкурентів. Значну частину з них, як повідомляли ЗМІ, становили технічні кандидати. Агітація самовисуванця Москаленка була оформлена у стилі "Солідарності".
Найімовірніше, цього разу він теж балотуватиметься як самовисуванець.

Попри те, що після Революції Гідності нардеп активно допомагав військовим у зоні АТО, а також підтримував дружину загиблого комбата Гуменюка, під час Майдану він так і не вийшов зі складу "Партії регіонів" і голосував у Верховній Раді за "диктаторські" закони 16 січня. 20 лютого 2014 року, коли парламент збирав кворум для засідання, Москаленко зареєструвався. Тоді підписи поставили 227 депутатів за необхідних 226.

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До обрання парламентарем Москаленко був заступником голови Київської облдержадміністрації, екс-регіонала Анатолія Присяжнюка. І попри дерибанні настрої в ОДА, він як нардеп виступив за збереження Біличанського лісу.

Під час роботи у Верховній Раді Москаленко надіслав 15 депутатських запитів і виступив у сесійній залі понад 40 разів. У його окрузі та в сусідніх округах населені пункти залишалися без опалення через те, що "Нафтогаз" не давав лімітів. Відтак народний депутат запропонував постанову, яка мала б заборонити відключати газ населенню, але, незважаючи на його виступи на погоджувальних нарадах, її не винесли на голосування.

У парламенті Рух ЧЕСНО помічав Москаленка за кнопкодавством.

Екс-помічник нардепа, колишній депутат Київської облради від "Партії регіонів" Сергій Ареф'єв нещодавно потрапив у скандал зі знищенням лісу в Бучі, яка належить до 96-го округу.

На ділянці, орендованій фірмою дружини Ареф'єва, вирубали понад 60 реліктових дерев, зокрема й 300-літні дуби. За цим фактом прокуратура відкрила кримінальне провадження.

На прохання мешканців Бучі Москаленко надіслав до прокуратури звернення з цього питання. Він отримав відповідь, що триває досудове розслідування за фактом скоєння кримінального правопорушення.

Отже, з-поміж дев'яти потенційних кандидатів у мажоритарних округах на Київщині, яких розглядає обласний штаб "БПП", п'ятеро є чинними нардепами. Два округи поки що залишаються вакантними.

Результати президентських виборів можуть істотно вплинути і на те, які саме кандидати будуть на округах, і на те, від яких партій вони балотуватимуться.
Матеріал підготували:
ІРИНА ФЕДОРІВ
головна редакторка сайту CHESNO.ORG
ІВАН ЛАМПЕКА
інфографіст ЧЕСНО
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