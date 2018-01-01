"У березні 2014 року ми його вже викидали з РДА, він тоді був в.о. голови. Працював у всіх командах, починаючи з 2000-х років, коли відбувалася фальсифікація за Януковича. Тоді колосальна кількість земель була роздана вздовж Дніпра й по району, і тепер купа судів. У Чорнобаї він був керівником осередку ПР. А під час Революції організовував збір людей на антимайдан за гроші. Коли ми з Переяславською сотнею були на Майдані й ховали поранених по хатах, він з тодішнім головою РДА та прокурором робили на нас облави"