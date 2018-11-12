Як голосувала Америка: репортаж із виборчої дільниці

Уранці 6 листопада в Нью-Йорку можна було побачити людей з наліпками "I Vote" ("Я проголосував") на одязі. Для американців важливо показати, що, незалежно від того, за кого саме вони віддали голос, вони виконали свій громадянський обов’язок. Цьогорічні вибори особливо важливі, адже це перша політична подія після президентських виборів. Обидві партії (республіканців і демократів) мали намір зміцнити свої представництва в Конгресі та місцевих органах влади.

Для того, щоб молоді американці приходили голосувати, Google додав нагадування про вибори в Youtube та змінив Doodle (зображення на головній сторінці пошукача).

Традиційно старші люди є політично активнішими, тому кандидати будували свої програми відповідно до тем, які непокоять цю групу виборців: безпека, податки, локальні проблеми.

Політичний сніданок у єврейському центрі в місті Нью-Сіті, штат Нью-Йорк

Ми побували на виборчій дільниці та спостерігали, як відбувається волевиявлення в містечку Доббс-Феррі, округ Вестчестер, штат Нью-Йорк. На жаль, нам заборонили фотографувати артефакти виборчого процесу – бюлетені, списки тощо.

Загалом у містечку розташовано 5 виборчих дільниць. Як і в Україні, вони розміщені в муніципальних будівлях. Наша була у приміщенні добровольчої пожежної частини. Задля голосування пожежну машину вивезли надвір, меблі винесли.

На дільниці може бути одразу кілька виборчих округів – від одного до трьох. Процес голосування спочатку здається схожим на український: виборець приходить на дільницю, називає своє ім’я (часто навіть не показуючи водійських прав), отримує бюлетень, на якому член дільничної комісії ставить номер, що відповідає номеру виборця у списку.

Однак на цьому схожість закінчується. По-перше, тамтешній бюлетень – це звичайний аркуш, роздрукований на принтері. На ньому немає жодного захисту, який складно підробити, або інших особливих позначок. Бюлетень має вигляд таблиці, де заголовок кожного стовпчика – це посада, на яку балотується кандидат, а заголовок рядка – політична сила, котру він представляє.

По-друге, виборцю потрібно лише зафарбувати чорним маркером позначки біля прізвищ кандидатів, за яких він хоче проголосувати. Це губернатор штату, члени Сенату й палати представників, місцевий суддя та інші. Потім виборець прямує до машини для голосування та вставляє в неї бюлетень. Пристрій "з’їдає" бюлетень й автоматично додає голоси цього виборця до решти.

Пол Штерн – офіційний спостерігач від Демократичної партії. Кожна партія може направити свого спостерігача, і це будуть єдині представники політичних сил на дільниці. Роботу членів дільничної комісії оплачує громада: за день вони отримують символічні 225 доларів. У заможному передмісті це невеликі гроші.

Фото з особистого архіву Пола Штерна

Завдання Пола – приїхати о 6 ранку до дільниці, перед її відкриттям, і переконатися, що всі машини для підрахунку голосів показують нулі. Таких пристроїв тут три: два основні й один для виборців з обмеженими фізичними можливостями, які не здатні самостійно поставити позначку. Ця машина має джойстик для керування, дисплей і навушники для озвучування зображеного на екрані. Та жодного разу її не було використано за призначенням.

Одна машина для голосування зламалася, її відішлють до округу, а виборцям пропонують скористатися двома іншими.

Зазвичай на дільницях є кабінки для голосування, але цього разу їх не ставили. Проте це не стало великою проблемою для виборців.

Хоча вибори вже добігають кінця, люди й далі приходять на дільницю. На наше запитання члени комісії повідомили, що проголосували 15 тисяч осіб і що це досить висока явка. О 21 годині дільниця зачиняється. Час завершення голосування кожен штат визначає самостійно. Процес підрахунку голосів триває лічені хвилини. Члени комісії роздруковують на машині для голосування схожі на магазинні чеки списки з кількістю голосів, відданих за того чи іншого кандидата. Водночас вони звіряють кількість використаних бюлетенів з кількістю людей у списках. Потім це ще раз робить Пол, аби пересвідчитися, що дільничні не припустилися помилки. Він запевняє, що, попри ненадійний, на погляд українців, процес голосування, не було жодного випадку махінацій.

Далі списки, "чеки" та електронний чіп з даними кожної машини запаковують, опечатують, підписують і відсилають до окружної комісії.

Членам дільничної комісії було важко везти мішок з папером, тому вони передали лише чіп, а по решту артефактів з окружної комісії пообіцяли заїхати на тижні. На цьому підрахунок голосів закінчується, усі йдуть додому спостерігати за результатами виборів в інших частинах країни.

Самі результати не були неочікуваними: округ Вестчестер і штат Нью-Йорк підтримують Демократичну партію, тому обидва представники до Конгресу – від демократів.

Спостереження за виборчим процесом у США стало можливим завдяки програмі "Відкритий світ", запровадженої Американськими радами в Україні за фінансової підтримки Конгресу США.

Нагадаємо, що завдяки програмі "Відкритий світ" Громадський рух ЧЕСНО вже повідомляв про те, як у США громадяни контролюють роботу депутатів місцевих рад.