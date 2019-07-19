Не сваріться, турбуйтеся про близьких та дихайте: як українцям пережити вибори?

Майже півроку Україна живе в суцільній виборчій кампанії – спочатку у президентській, потім у парламентській.

Невизначеність, напруженість, потоки інформації, сварки на політичні теми – все це не могло не відбитися на психіці людей та стосунках із рідними, друзями та колегами. Тривожність вирує і серед політиків – як досвідчених, так і молодих, адже нові політичні горизонти лише вибудовуються і чого від них чекати – поки що загадка для кожного.

Напередодні чергового виборчого "дня Х" спецпроект "Вибори вибори" вирішив поговорити із психологами про емоційний стан як виборців, так і політиків.

Досвідчені спеціалісти дали поради – як правильно поводитися наприкінці парламентської виборчої кампанії, як пережити поразку своєї команди або улюбленої політсили, а також як морально "відійти" від виснажливих політичних подій.

Поради психолога Наталії Ломоносової виборцям

Фото: Ганна Грабарська

Про емоційний стан виборців:

У цілому, загальний рівень тривожності населення завищений. Це те, що я бачу у пацієнтів. Є багато причин стресу і тривоги, але перша – це так звана зовнішня небезпека. Або зовнішні конфлікти. Сама ситуація, в якій людина перебуває. І має значення, наскільки вона сама по собі стресостійка.

Зрозумійте, небезпека, вона ж залежить від смислів, від того, що ми вкладаємо. Для однієї людини вибори – це взагалі може бути нічого, для іншої – це може бути гра, а третя людина може вкласти такий сенс у вибори, що вони матимуть життєве значення для неї.

Звичайно, ми, більшість українців, саме життєве значення вкладаємо в ці вибори просто тому, що ситуативно вже кілька років поспіль знаходимося в ситуації, в якій сподіваємося, що все покращиться. Бо все не так, як нам хотілося б, якщо м'яко сказати, правда? Тому стрес зашкалює.

Як абстрагуватися й налаштуватися на позитив:

Найголовніше – розуміти, що страх удаваний. Страх – це взагалі перший інструмент маніпуляції людьми, тому що людина перелякана перестає мислити логічно. Почуття починають зашкалювати, і це сильно заважає приймати збалансовані й тверезі рішення. Тому досить довгий час ми й знаходимося в такому інформаційному штурмі, де нас спеціально, мені здається, намагаються збити з пантелику. Бо спантеличеними нами легко керувати.

Варто добре подумати про те, що, загалом, вибори – це така гра, яка може як об'єднати людей, так і роз'єднати їх, керуючи, маніпулюючи їх емоційним станом. І потрібно розуміти, люди взагалі й збираються разом саме для того, щоб збалансувати свої емоції.

Ми ділимося один з одним інформацією, щоб керувати власним емоційним фоном. Ми, в буквальному сенсі, заряджаємо один одного емоційно. І для того, щоб протистояти такому зараженню, дуже важливо спочатку зрозуміти хто ти, де ти, що тобі особисто потрібно в житті.

Потрібно розуміти, що стрес буде негативно впливати і на здоров'я, і ​​на роботу, і на, в цілому, якість життя. І найголовніше – на взаємовідношення. Одна справа, коли вибори об'єднують людей, зовсім інше – коли вони роз'єднують.

Головний момент – конфлікт нагорі дозволяє конфлікти внизу. Якщо влада дозволяє собі сваритися і виникає конфлікт, то цей великий конфлікт провокує маленькі конфлікти.

Це означає, що люди можуть почати сваритися всередині сім'ї, всередині одного будинку, всередині вулиці, всередині міст, і ці конфлікти будуть дозволені. Звичайно, конфлікти – це поганий спосіб жити хорошим життям.

Як уберегти себе виборцю в передвиборчих перегонах:

Найголовніше – обмежити споживання медіа, тобто зрозуміти, що медійне середовище в буквальному сенсі маніпулює. Потрібно завести собі одну годину на день для того, щоб дізнатися, що відбувається в країні, але не дивитися телевізор нескінченно.

Особливо всі можливі ток-шоу, інформаційні програми на цю тему. Нам потрібно прийняти рішення, і воно повинно бути зваженим. А нас намагаються ввести в емоційний нестабільний стан, в якому тобі легко помилитися.

Другий момент і він дуже важливий – не переносьте політичних дискусій у свою сім'ю. Якщо у вас розмова з друзями, якщо у вас розмова з родичами, якщо у вас розмова всередині сім'ї або на роботі з близькими колегами, намагайтеся не переходити на політичні теми. Якщо раптом це відбувається, то намагайтеся уникати такої розмови. Ніколи не нагнітайте її. Просто зрозумійте, що ваш співрозмовник насправді охоплений емоцією.

Загалом, не розвивайте таких розмов, які призведуть до конфлікту. Мені здається, що відповідальність кожного – ці конфлікти зменшувати, а не збільшувати.

Звичайно, краще відволіктися. Висмикнути себе з емоційної напруги варто відволіктися, звичайно. Поїхати кудись, побути разом із сім'єю, займатися тим, що приносить вам задоволення, а не весь час тривожно стежити за новинами і боятися.

Фото: Ганна Грабарська

Про цілющу дію хобі:

Добре, якщо у вас є хобі. Все, що переводить вас із розуму в тіло, буде корисно. Якщо ви займаєтеся спортом – клас, йога – прекрасно, медитація – чудово. Город допоможе так само. Взаємодія з рослинами, прогулянки по лісу, по парках. Грати разом зі своєю дитиною. Загалом, все те, що робить нас щасливими допомагає.

Потрібна зосередженість на чомусь простому, на чомусь життєво важливому. Є речі, які нас турбують, тому що це те, що ми комусь винні або хтось винен нам. Тут ти ніяк не можеш вплинути на ситуацію. Ти можеш тільки нервувати, тільки говорити про це.

А є речі, на які ти дійсно можеш вплинути. Твій режим, твоє харчування, це те, чим ти конкретно зараз займаєшся, твої діти, твоя реальна взаємодія, твій спосіб життя, твій відпочинок – ось речі, на які ти дійсно можеш впливати. Тому краще займатися тим, на що ти дійсно можеш впливати, ніж тим, про що ти можеш тільки турбуватися.

Про позитивний вплив дихання:

Звичайно, допомагає діафрагмальне дихання. Це дихання животом так, як ми дихали в дитинстві. Воно заспокоює саме по собі.

Про важливість близьких людей:

Допомагають близькі, хороші стосунки, які не зіпсувати нічим. Тому що близькі, добрі стосунки – як рятувальний пліт в цьому штормі. Вони допомагають нам утриматися на плаву. Вони допомагають нам вірити в те, що неможливо зруйнувати. Вони зберігають довіру і дають нам відчуття, що все буде добре.

Про те, чому ми сваримося з рідними:

Є такий психологічний момент – проекція. Справа в тому, що на виборах ми проектуємо себе на кандидата, або кандидата на себе, або кандидата на когось із родичів. Грубо кажучи, наприклад, за столом син лається з дідусем просто тому, що дідусь для нього уособлює кандидата, який не подобається. Він міг би терпіти і миритися з дідусевими недоліками. Але саме політика дозволяє йому раптом вголос ніяково сказати: "Дідусю, ти мене цим дуже дратуєш". З приводу політики або політичного лідера, за якого дідусь голосує, дуже легко виплеснути на нього все своє невдоволення.

Як прийняти поразку свого кандидата:

Кандидат – це не ти і ніхто інший у твоїй родині. Тому, якщо кандидат програв, то ти не програв. І з тобою буде все нормально. Необхідно розділяти кандидатів і самих себе – тих, хто бореться за цих кандидатів. Тому що відбувається саме це – люди уособлюють себе тими кандидатами, за яких вони збираються голосувати.

Потрібно розуміти, що твоє реальне життя більш важливе, що тебе втягують у політичну гру.

Поради психоаналітика Сергія Рясенка для кандидатів у депутати та їхніх команд

Фото: Ганна Грабарська

Про душевні травми кандидатів під час виборчої кампанії:

Це стрес, тривожний розлад, психосоматичні розлади, адже відповідальності дуже багато, насправді. Це не просто перемога чи ні – це бюджети, відповідальність за людей, за команду. Тобто тут може бути цілий спектр пов’язаний із стресом: безсоння, панічні атаки, ситуація хронічного стресу, burnout (тобто вигорання), різні психосоматичні розлади.

Про емоції кандидатів під час передвиборчої кампанії:

Емоційний стан напружений. Але те, як людина переживає напруження залежить від тієї концепції, якою вона користується для того, щоб інтерпретувати ті події, які відбуваються, розумієте? Мені здається, що у справжнього політика має бути така концепція. Політики цим і відрізняються.

Ідеї, намагання, з якими люди прагнуть потрапити у Верховну Раду, мають бути досить опрацьованими, обґрунтованими. І мені здається, що, якщо людина йде у парламент по ділу, то напруга, яку вона відчуває – це не найголовніше, насправді. Виборами все ж не закінчується, політична боротьба після них тільки починається.

Тому, думаю, що концепція або ідея, програма має бути такої якості, яка б врахувала це напруження на виборах. Політика – це надовго і серйозно. Але якщо кандидат сирий, недосвідчений, тоді напруга, звісно, буде переважати.

Про те, як кандидатам у депутати відновитися після виборчих перегонів:

Обов’язково потрібен буде відпочинок Це сон, гарна їжа, активний відпочинок. Найгірше, мабуть, це вдаватися у такі деструктивні способи як алкоголь чи ще якість надмірності.

Відпочинок має бути продуктивним. Розумію, що зараз у нас у країні не найкращі часи, тому, можливо, треба зважати на це і не відпочивати так, як деякі політики звикли – з надмірною розкішшю. Мені здається, треба відповідати суспільству, в якому живеш і в якому знаходишся. Але це дуже суб’єктивно для людей.

Про види відпочинку:

Можна змінювати діяльність, займатись спортом, піклуватись про когось – це дуже індивідуально, як люди відпочивають. Хтось займається столярством, хтось їде подорожувати, хтось відсипається і знову йде на роботу. Загалом це хобі, це сім’я, це, можливо, благодійність, будь що.

Кожна людина має знати свої безпечні місця. Комусь природа допомагає, комусь бібліотека, комусь якесь затишне приміщення.

Відновитися можна і в подальшій змістовній, напруженій роботі. Треба розуміти наступні кроки після виборів і мати план "А" і план "Б". Тому, що політик має бути стратегом і він мусить вміти вигравати і програвати також. Це частина його діяльності.

Про те, як поводитися під час стресових ситуацій у день виборів:

Є дуже багато способів миттєво взяти себе в руки і заспокоїтися. Є методика "5-5-7: треба вдихнути повітря, потім, як вдихаєш, рахувати до 5-ти. Потім на рахунок 5 трошки затриматись, а видихати потрібно трошки довше – на рахунок 7 і так повторити декілька разів. Таким чином, якщо видих буде більшим, ніж вдих, то менше кисню потраплятиме до мозку і це допоможе зняти стрес.

Цій методиці навчають військових, які знаходяться в стресових ситуаціях. Нею можна користуватися звичайним людям, але це не універсальний засіб. Краще звертатися до спеціаліста, який навчить знімати стрес кожного індивідуально.

Фото: Ганна Грабарська

Про користь стресу для кандидатів у день виборів:

Ви знаєте, я би не знімав стрес, бо він дуже необхідний для мобілізації ресурсів організму. Це правильно бути в стресі в такий період. Мірою того, як буде проходити цей день і які будуть результати виборів, цей стан сам собою пройде.

Звісно, якщо кандидат буде впадати у панічний стан, тоді потрібна допомога спеціалістів, лікарів, психологів щоб допомогти заспокоїтися. Такі спеціалісти мають бути в штабах. Якщо цього немає, то самостійно такого рівня стрес дуже важко зняти просто так.

Як психологічно впоратися із поразкою на виборах:

Достойно, щоб продовжувати працювати і йти до перемоги на наступний термін. Якщо ж такого бажання немає, значить це якийсь разовий політичний проект.

Також треба зробити висновки. Програш це не погана новина, іноді він може бути подарунком. Значить щось було недопрацьовано: чи програма, чи зусилля, чи команда, чи менеджмент. Треба підтягувати всі ці області, які, можливо, не спрацювали, міняти програму чи свої якісь погляди.

Як заспокоїти команду у стресовій ситуації:

Спочатку важливо задовольнити фізичні потреби людей у сні або їжі, дати їм відпочинок, а потім зробити розбір стресової ситуації, яка склалася, зібрати нараду, проаналізувати що відбулося. Це зв’язує паніку, тривогу, дає можливість робити продуктивні кроки.

Не потрібно лишати ці ситуації фантазмом (подія, яку людина вигадала, але здається, що вона відбулася реально, – УП), який не проаналізували. Якщо це якийсь фантазм, то це завжди площина для тривоги, якихось проектів, непродуктивних фантазій. Має бути поставлена крапка у тому, що відбулося.

Насамкінець, бажаю всім кандидатам добре себе почувати, реалізовувати свої програми. А найдостойнішим бажаю перемоги.

Хоч в Україні є своєрідний тренд на дострокові вибори, все ж вони відбуваються не так часто. Це точно не привід конфліктувати з близькими, надмірно нервувати та весь час думати лише про політику.

Бережіть себе, своє фізичне та емоційне здоров’я, стосунки з рідними. Робіть вибір свідомо та не забувайте відпочивати!