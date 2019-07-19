Хто вони – кандидати Київщини

Громадський рух ЧЕСНО підготував розгорнутий аналіз всіх 9 округів Київської області. Просимо читачів по можливості активно поширювати цю публікацію в соцмережах з огляду на суспільну важливість цієї інформації.

Мепарішвілі, Зе!Нестерчук та клони

90-й округ (Біла Церква)

Для Зе!кандидата зареєстрували двох клонів самовисуванців, місцем роботи яких вказані організації зі словосполученням "... Слуга народу". У ТОВки реального Зе!Кандидата Нестерчука податкова заборгованість 400 000 гривень.

Нардеп- кнопкодав та гречкосій Мепарішвілі змінив місце у списку на мажоритарку та партійну приналежність "Нарфронту" на "ЄС".

Білоцерківському міському голові Геннадію Джегуру зареєстрували клона з Полтави, а той на вибори не пішов.

Детальний аналіз цього округу від руху ЧЕСНО читайте за посиланням

Гречкосій Сольвар, два його помічники та фастівський мер

91-й округ (Фастів, Макарівський, Фастівський райони, частина Києво-Святошинського)

Руслан Сольвар за дві каденції у ВРУ глибоко вкоренився на окрузі. Він "засіває" його дешевим секонд-хендом і піариться на державних коштах. В окрузі балотуються також двоє його помічників, які можуть виконувати суто технічну функцію для збільшення квот у виборчих комісіях.

У цьому окрузі йде й представник "Нових облич" зі старими схемами – Фастівський міський голова Нетяжук.

Від Зе!команди – забудовник Дунда, який був помічником депутата- "нарфронтівця". ТОВ кандидата не сплачує податків. Округ атакують кандидати-помічники нардепів.

Детальний аналіз цього округу від руху ЧЕСНО читайте за посиланням .

Нардеп Гудзенко, Зе!кандидат – помічник утікача Онищенка

92-й округ (Білоцерківський, Володарський, Ставищенський, Таращанський, Тетіївський райони, частина Сквирського)

Загалом за округ №92 змагаються 16 кандидатів. Половина з них – самовисуванці. Нещодавно знялися 4 кандидати-клони: два Гудзенки і два Ференці.

Отже, в окрузі залишаються два клони: один – "двійник" нардепа Гудзенка, другий – представник ГО "Громадянський рух "Слуга народу". Вони відтягуватимуть голоси в реальних претендентів.

Детальний аналіз цього округу читайте за посиланням.

Два нардепи, екс-голова ОДА та колишня прес-секретарка Кучми

93-й округ (Переяслав-Хмельницький, Ржищів, Богуславський, Кагарлицький, Миронівський, Рокитнянський райони)

На окрузі депутата-втікача Онищенка війна агітаторів представниці "Слуги народу" й місцевого бізнесмена Жукотанського.

Самому Онищенку ЦВК відмовила в реєстрації, і Верховний Суд підтримав таке рішення. Натомість кандидаткою зареєструвалася його цивільна дружина – спортсменка Ганна Різатдінова.

Детальний аналіз цього округу читайте за посиланням .

Кононенки VS Дубінські, Романюк проти всіх і безліч "техніків"

94-й округ (Васильків, Обухів та Васильківській та Обухівський райони)

У виборчому окрузі №94 зареєстровано найбільшу кількість кандидатів на Київщині – 42. Цей округ є одним із найбільш "клонованих". Тут є 4 однопрізвищники Дубінського, 3 – Кононенка, 4 клони "Слуги народу". Клонів реєструють не тільки для того, щоб відтягнути голоси, а й, можливо, для заробляння на учасниках перегонів.

Є ще п'ятеро кандидатів з "1+1" та аж 3 чинні нардепи.

Загалом на 94-й округ подалися 12 представників партій і 30 самовисуванців.

Детальний аналіз цього округу читайте за посиланням.

Хто воює з Карплюком: битва за 95-й округ

95-й округ (Ірпінь, частина Києво-Святошинського району)

Представляти інтереси мешканців Києво-Святошинського району та Приірпіння у Верховній Раді виявили бажання 35 кандидатів. Це другий за кількістю висуванців округ на Київщині. За право потрапити до парламенту на 5 років змагаються 16 представників партій та 19 самовисуванців.

Забудовники, депутати облради, чинні нардепи, чиновники, громадські активісти, клони та технарі - коротко про головне.

Детальний аналіз цього округу читайте за посиланням.

Чи втримає нардеп Москаленко мандат?

96-й округ (Буча, Славутич, Бородянський, Вишгородський, Іванківський, Поліський райони)

Зберегти мандат народного депутата планує нардеп від фракції "Воля народу" екс-регіонал Ярослав Москаленко, який був обраний нардепом у 96-му окрузі у 2012 році від "Партії регіонів". 2014 року пройшов у парламент як самовисуванець.

Основною конкуренткою нардепа є журналістка телеканалу 1+1 Ольга Василевська-Смаглюк від партії "Слуга народу". Кандидатка обіцяє зупинити вирубку лісів та незаконне будівництво на окрузі.

По округу також балотується депутат Бучанської ради від партії "Свобода" Іван Окоєв, який активно виступає проти знищення лісу в Бучі.

Партія "Голос" висуває на цьому окрузі Немішаєвського селищного голову Сергія Замідру, який брав участь у проекті "Нові лідери" й хоче втілити державну програму "розумних містечок".

На потрапляння в парламент претендує ще одна депутатка Бучанської ради від партії БПП Людмила Войнолович. Вона, на відміну від Окоєва, голосує за виділення землі в бучанському лісі та голосувала проти розірвання договору оренди на земельну ділянку в лісі з екс-помічником Москаленка Сергієм Арєф’євим.

Детальний аналіз цього округу читайте за посиланням.

Нардеп Різаненко від "Голосу", 2 депутати облради та довірена особа Зеленського

97-й округ (Березань, Бровари, Баришівський район, частина Броварського)

Чинний народний депутат Різаненко, який входив до фракції БПП, на цих виборах став одним з 4-х нардепів, котрих "Голос" висунув у мажоритарних округах.

"Європейська солідарність" на противагу Різаненку кандидує депутата облради від Іваненка (БПП), який може відтягувати голоси у Різаненка. У цій ситуації партійні квоти у виборчих комісіях, котрі мають парламентські партії, працюватимуть саме на Іваненка.

"Батьківщина" зреклася депутата облради Олега Кищука й висунула киянку Марину Коваленко. І Кищук, й Іваненко в облраді стали кандидатами на відкликання через прогули.

Бордова кампанія вздовж трас на окрузі найактивніша в Різаненка, Кищука та Коваленко.

Від партії Президента йде Микола Галушко, котрий був довіреною особою кандидата Зеленського на президентських виборах.

Детальний аналіз цього округу читайте за посиланням.

Міщенко VS Борисенко битимуться без екс-генпрокурора Яреми

98-й округ (Бориспіль, Бориспільський, Згурівський, Переяслав-Хмельницький, Яготинський райони, частина Броварського)

На Київщині в окрузі №98 на сайті ЦВК зареєстровано 16 кандидатів. Для порівняння: на минулих виборах у цьому окрузі було 20 кандидатів.

Це найменша кількість претендентів на мандат у Київській області. Тут немає клонів навіть у представника Зе!команди, хоча таке явище можна спостерігати на сусідніх округах в області.

Детальний аналіз цього округу читайте за посиланням.

Нагадаємо, 21 липня 2019 року відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради України. Громадський рух ЧЕСНО збирає інформацію про політичні партії та кандидатів у нардепи у спецпроекті Polithub, де кожен виборець має змогу не лише знайти біографію кандидата чи кандидатки, а й перевірити його/її на доброчесність.