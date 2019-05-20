"Кроки очікую ті, що він в своєму фільмі показав". Про що говорили люди біля Верховної Ради?

Інавгурація Володимира Зеленського нарешті відбулася. На відміну від попередніх президентів, він отримав булаву майже через місяць після другого туру виборів, в той час як його колеги чекали на церемонію в середньому кілька днів.

Українці думали, що у цей день команла президента здивує фішечками та неординарними урочистостями. Натомість сьогодні вся країна обговорює гостру промову президента, його заяву про розпуск парламенту та казус із посвідченням, яке впало на підлогу.

Журналісти спецпроекту "Вибори вибори", працюючи під час інавгурації біля Верховної Ради, вирішили поспілкуватися з людьми та відомими гостями, які приїхали підтримати вже президента Зеленського.

Що привело їх під стіни парламенту? Чого вони очікують від новообраного гаранта і які його кроки вважають доцільними у першу чергу? Читайте у нашому репортажі.

В очікуванні Зеленського

Початок урочистої церемонії складення присяги у Верховній Раді традиційно призначили на 10 ранку. Однак люди почали приходити на площу Конституції вже на початку дев`ятої, щоб встигнути зайняти вигідні місця і максимально близько побачити нового президента.

Проміжок між метро Арсенальна та будівлею Верховної Ради був буквально оточений правоохоронцями. На вході до Маріїнського парку стояли металошукачі, ретельно перевіряли і журналістів, які прямували до медіа-зони (вона розташовувалася зліва від парламенту).

Загалом підтримати Зеленського прийшло кілька сотень людей різного віку – від молоді до людей похилого віку. Попри невелику кількість, вони були досить активними і охоче роздавали коментарі журналістам.

"Настрій святковий, настрій надій, – ділилася емоціями Марія Волинська. Вона письменниця і волонтерка, приїхала на інавгурацію з Волині, – Ми чекаємо змін, миру, щоб Україна стала квітучою державою, щоб наша влада дбала про свій народ, а не викручувала з нього останні соки, як з мокрої ганчірки. Тому ми тут з великою надією на молодість. Хай молоді беруть владу в свої руки, а ми їм будемо допомагати!".

Багато людей приїхало з малої батьківщини Зеленського – Кривого Рогу. Особливо привертав увагу отець із символікою президента, який називав гаранта новим Кобзарем: "Я прийшов на свято українського народу і української історії. Нам Бог послав живого Кобзаря, Воскрес Кобзар. Святослав не став Кобзарем? Не став. Володя до нього приходив: "Святославе, ти будеш йти?" А він щось м`яв, м`яв і... йому не дозволив Порошенко".

Серед групи підтримки президента ми побачили і бійця батальйону "Айдар" із Запоріжжя. Він сподівався, що першим кроком гаранта на посаді стане указ про розпуск Верховної Ради: "Я думаю, що, перше, треба у відставку Верховну Раду. А потім коли вже буде більшість Верховної Ради у Зеленського, то треба ухвалювати закони, щоб покращити життя наших людей, закінчити війну".

Боєць "Айдару" очікує від президента Зеленського всього найкращого для країни та для людей. "Він хлопець простий, з народу У нього все буде гаразд, ми йому допоможемо, все буде гаразд. Слава Україні!", – світився позитивом гість із Запоріжжя.

Були серед фанів Зеленського і кияни. "Які очікую кроки? Ті, що він в своєму фільмі показав. Щоб була справедливість в Україні. Щоб усі, хто працює могли жити достойно!", – висловив свої сподівання один із жителів столиці.

Не обійшлося на інавгурації і без VIP-гостей. Серед тих, хто прямував на свято до Зеленського ми побачили актора з "Ліги сміху" Юрія Ткача: "Я прийшов з гарним настроєм, прийшов побачити його (Зеленського, – УП) в гарному дусі і побажати йому всього самого найкращого, але напевно на ментальному рівні". Також Ткач висловив сподівання, що перші кроки його вже екс-колеги по сцені будуть "позитивні".

У костюмі в клітинку та чорній кепці вийшов до народу у Євген Кошовий з "95 кварталу", який, за його словами "прийшов підтримати друга". Кошовий вірить, що перші кроки Зеленського будуть "суперські": "Щоб Україна стала кращою державою у Європі", – резюмував комік.

Зеленський пішов, враження залишилися

"Було весело", – пожартував спікер Андрій Парубій, завершуючи засідання, присвячене інавгурації.

Коли офіційна частина вже позаду, а сам Зеленський під радісні вигуки прямує до Маріїнського палацу приймати присягу військового командування, люди біля Верховної Ради не розходяться.

Прихильники нового президента зриваються на оплески, як тільки бачать і впізнають когось із друзів Зеленського. Найбільше овацій дістається Євгену Кошовому.

Коли на вулицю виходить іноземна делегація, люди зустрічають її оплесками та поодинокими вигуками "Дякуємо".

Потроху з будівлі парламенту виходять народні депутати. Люди впізнають не всіх, але Надію Савченко вмовляють підійти до себе. Депутатка сама радо йде до натовпу, з деякими обіймається та обмінюється люб’язностями. У самої Савченко настрій чудовий.

"Прекрасні враження, гарний виступ, світлий виступ. Сподіваюся, що новий президент не зрадить своїм словам, які він сказав, і для нього дійсно першим буде те, що кожен з нас – українець, кожен з нас загинув на Донбасі, кожен з нас президент. І ми повинні робити країну разом, тому сподіваюся, що все буде", – ділиться депутатка.

Після урочистостей через Маріїнський парк іде на роботу виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. Вона враження Савченко не поділяє.

"З самого початку, коли почалися розмови про з’єднання, щоб єднати всіх і що кожен з нас – українець, ми всі маємо відповідальність, мені дуже сподобалося, – розповідає Супрун. Але одразу додає: – А тоді в кінці воно пішло трохи іншою стороною, немає такого з’єднання, яке було на самому початку. Але не знаємо, як це все вийде, є багато юридичних питань щодо виборів, чи можуть бути вже дострокові. Багато речей було сказано. може, не зовсім обгрунтовано, щоб збирати голоси далі".

Гарного настрою не позичати артистам, які прийшли підтримати свого друга. Вони всі усміхнені та щасливі і, схоже, впевнені в майбутньому.

"Будемо вважати це дуже хорошим початком, – тішиться Сергій Сивоха. – Будемо отак робити". І показує палець вгору.

"Враження тільки позитивні, – каже нам телеведучий Єфим Константиновський. – Я не думаю щось буде кардинально мінятися в такий короткий термін, але думаю, що з нього (Зеленського – УП) почнеться вже позитив".

"Чудові емоції. Слава Богу все вийшло, все добре", – задоволений колега Володимира Зеленського по сцені Міка Фаталов. На питання, чи піде в політику комік віджартовується – мовляв уже в політиці виконує функцію замміністра.

Потроху люди починають розходитися, вмотивовані та натхненні інавгураційною промовою нового президента. Його прихильники не приховують великих надій і, схоже, не сумніваються, що Зеленський не підведе.

Заперечувати марно – промова президента була емоційною, а слова – тими, які хочуть почути більшість українців: про мир, українські території та єдність.

Але робота президента не вимірюється словами. Уже на промові він дав своїм виборцям чимало обіцянок. Тож не лишається нічого іншого, крім стежити за діями.



Буде гаряче.