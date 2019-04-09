Ставки зроблено. Кого непрохідні кандидати підтримують у другому турі

Хто з-поміж непрохідних кандидатів першого туру підтримує Порошенка, а хто – Зеленського? Хто ще не визначився, а хто пропонує виборцям ставити на бюлетенях напис: "Ми проти олігархів"?

Рух ЧЕСНО поцікавився в кандидатів у президенти України, які не пройшли до наступного етапу, кого ж вони підтримують у другому турі виборів. Також ми врахували заяви кандидатів у ЗМІ та їх дописи в соцмережах.

Станом на кінець першого тижня після дня голосування виглядає позиція кандидатів першого туру.

Лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яка потрапила до трійки лідерів президентських перегонів 2019 року, заявила, що не братиме на себе відповідальності й не даватиме порад, кого з кандидатів варто підтримати у другому турі.

"Країна зараз перебуває в такому кризовому стані, у війні, економічній руїні, крайній бідності, у руйнації інститутів управління. Виклики перед Україною дуже великі. І я вважаю, що жоден з кандидатів, які, за рішенням ЦВК, є в другому турі, не впорається з цими викликами й не припинить ані війни, ані біди. Але я точно вам скажу, що наша робота триває. І ми не чекатимемо на другий тур. Ми зараз об'єднаємо наші зусилля та спрямуємо їх на те, щоб у другому турі ніхто не зміг сфальшувати вибори", – сказала Юлія Тимошенко.

Однак на пленарному засіданні Київради Рух ЧЕСНО помітив, що в частини депутатів-"батьківщинівців" є на телефонах наліпки "Зе!Команди".

"Батьківщинівка" Тетяна Меліхова, яка була на цих виборах довіреною особою кандидатки Юлії Тимошенко й має на своєму смартфоні таку наліпку, у коментарі Руху ЧЕСНО так це пояснила:

"То й що, що Юлія Володимирівна сказала? А це моя особиста позиція".

Ще один член фракції "Батьківщина" Ваган Товмасян, який теж має аналогічну наліпку, каже: "Ми проти Пороха – так і напиши!"



Ще один фаворит перегонів, який увійшов до п'ятірки лідерів, кандидат від "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко 6 квітня провів зустріч із Володимиром Зеленським, про що написав пост у Facebook. У ньому він перераховує враження від спілкування із Зеленським і повідомляє, що готовий за нього проголосувати, коли той представить свою команду:

"Оскільки і Ви мене про те питаєте: чи проголосую я особисто за Володимира Зеленського в другому турі? Коли він публічно представить свою команду і якщо кандидати на ключові пости будуть для мене переконливими - тоді напевно проголосую, щоб дати і йому, і країні шанс..."



Хоча ще декілька днів перед тим Гриценко запевняв, що його "співпраця із Зеленським – чутки":

"Співпраця із Зеленським – це чутки про чиїсь розмови. Хай оцінюють політологи", – заявив Гриценко під час оприлюднення результатів екзит-полів у день голосування.

Крім того, він зазначив, що не голосуватиме за Порошенка, "бо добре його знає", але й за Зеленського не може агітувати, "бо його не знає".

Екс-кандидат від партії "Сила людей" Дмитро Гнап, який зняв свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка, каже, що "не визначився точно, але проти Порошенка".

"Я до того, що за Порошенка точно не голосуватиму. Щодо Зеленського – ще не знаю".

В одному з останніх дописів на своїй сторінці у Facebook Гнап перелічує "символи епохи Порошенка", пише про безкарність, несправедливість, згадує про напади та вбивства активістів і журналістів за президентства Порошенка.

"Не відомо, чи будуть покарані всі ці негідники за іншого президента. Але те, що їм нічого не загрожує за нинішнього керівника країни, – це точно. Саме тому чимало людей готові голосувати не стільки за Зеленського, скільки проти Порошенка. Бо голосувати за Порошенка – це як робити те саме і сподіватися на інший результат. Тобто справжнє безглуздя", – написав Гнап.

Самовисуванець, екс-голова СБУ Ігор Смешко, який опинився на шостій позиції в перегонах, заявив, що він та його партія "Сила і честь" не підтримуватимуть чинного президента у другому турі виборів.

"Чинну політичну владу в особі Петра Порошенка ми не підтримували та не збираємося підтримувати й у другому турі виборів президента. Вважаємо, що Петро Порошенко, який не виправдав надій мільйонів українців і зганьбив ідеали Майдану, має піти в історію. На жаль, не героєм. Щодо численних запитань: "Як ви тепер розпорядитеся своєю електоральною підтримкою?" Відповідаю: Україною та моїми співвітчизниками, виборцями й потенційними прихильниками ніколи не торгував і торгувати не буду. Жодних посад в уряді не шукав і не шукаю, ніяких перемовин на ці теми ні з ким не веду", – написав Смешко.

"Відверто відповідаю: знаю лише талановитого актора Зеленського. Маю людську симпатію до його таланту. Політика, державника, фахівця в системних державних органах управління Зеленського не знаю. Тому ще раз нагадую давнє добре англійське правило голосування за демократії: "На перших виборах голосуй серцем і розумом, а на вирішальному етапі – за обставинами. За найменше зло для вашої батьківщини та вашої сім'ї".

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко наразі не бажає висловити свою позицію щодо підтримки котрогось із кандидатів у другому турі, але анонсував таку заяву під час пленарного тижня в парламенті.

А кандидат від партії "Основа" Сергій Тарута, який витратив на виборчу кампанію щонайменше 150 млн грн і під час першого туру підтримав Юлію Тимошенко, сказав Руху ЧЕСНО, що він проти Порошенка, бо той незрозумілий, тоді як Янукович був зрозумілим для всіх:

"Це буде колосальне зло! Не треба голосувати за Порошенка! Петро Порошенко – це найбільше зло, яке тільки може бути в нашій Україні. Це хитра людина. Янукович був для всіх зрозумілий, а Порошенко має маску на кожну подію – на парад, на весілля…"

Тарута зізнався, що сам проголосує за Володимира Зеленського, але не може закликати до цього виборців.

"Щодо Зеленського я не можу казати "за", бо я не знаю, як він впорається з головною проблемою – досягнення миру. Як він забезпечить консолідацію в парламенті для того, щоб рятувати складний економічний спад", – зазначив нардеп.

Рух ЧЕСНО писав про те, що чимало кандидатів на цих виборах виконували технічну роль.

Кандидат-самовисуванець Олександр Данилюк запевняє, що Росія планує використати вибори в Україні, аби привести до влади проросійські сили, тому ще в першому турі закликав підтримати Порошенка чи Тимошенко:

"Уся моя кампанія була спрямована на протидію Зеленському. Я закликав уже в першому турі обирати між Тимошенко та Порошенком, щоб не пропустити Зеленського. У другому турі я також агітуватиму проти Зеленського, бо, попри те, що я вкрай незадоволений Порошенком, це не підстава знищити країну", – наголошує кандидат у Президенти Олександр Данилюк.

Крім того, самовисуванець Данилюк називає Володимира Зеленського кандидатом компромісу олігархів з Російською Федерацією й закликає українців не вчиняти "колективний суїцид":

"...Я усвідомлюю, наскільки всім нам набридли старі політики, але це не причина робити колективний суїцид. Запит на альтернативу в суспільстві колосальний, але олігархічна маріонетка, яка має намір повернути нас в орбіту Росії, не є цією альтернативою", – написав Данилюк.

Кандидат від СДП Сергій Каплін каже, що не підтримує жодного з кандидатів, а "країна щонайменше два роки стоятиме "на ручнику" та догниватиме без руху, "як старі-старі "Жигулі":

"Я категорично не підтримую жодного з кандидатів у другому турі: не підтримую Порошенка, не підтримую Зеленського (Коломойського). Я закликаю приходити і сміливо ставити на бюлетенях напис: "Ми проти олігархів".

Розбірки олігархів і їхніх кандидатів у другому турі та перемога одного з олігархів призведуть до повної дискредитації інституту президента, соціального колапсу, катастрофічної політичної кризи. Країна щонайменше два роки стоятиме "на ручнику" та догниватиме без руху, як старі-старі "Жигулі".

Єдиний вихід – перемога антиолігархічних сил на парламентських виборах, сил з чіткою програмою, блискучою командою й абсолютною незалежністю від олігархів та МВФ. Ми почали формування такої альтернативи для України".

Кандидат від Соціалістичної партії України Ілля Кива в коментарі Руху ЧЕСНО заявив, що він солідарний з мільйонами українців проти "мародера-Порошенка":

"Сегодня всю страну за многие годы объединяет желание жить! Я, как и миллионы украинцев, против мародера-Порошенко".

Кандидата-коміка, лідера першого туру перегонів Володимира Зеленського відразу після оголошення результатів екзит-полу підтримав кандидат від "УКРОПу" Олександр Шевченко:

"Бачимо, що все-таки в першому турі було обрано нове обличчя, людину, яка ще не була в політиці, тому ніхто нічого поганого про неї не міг сказати. Я впевнений, що й у другому турі підтримають нове обличчя", – сказав Шевченко.

Він також привітав Зеленського з попередніми результатами та зазначив, що буде "молити Бога, щоб він виграв у другому турі".

Володимира Зеленського підтримав й екс-"укропівець", кандидат-самовисуванець Віталій Купрій. Він визнає "свій поганий результат", але вважає, що "все йде, як треба" та що його "робота була зроблена недарма":

"Уже 4! роки я жорстко критикую Порошенка, розповідаю людям про його злодіяння, добиваюсь відкриття проти нього кримінальних справ тощо. Тому я вважаю, що моя робота була зроблена недарма. Порошенко однією ногою в політичній могилі.

Вважаю за необхідне підтримати Володимира Зеленського, щоб завершити заплановане – арештувати Порошенка та його банду, конфіскувати награбоване в народу майно!"

Крім того, Купрій заявив, що надалі "готовий працювати у правоохоронних органах для забезпечення законності й порядку в Україні".

На погоджувальній раді в понеділок, 8 квітня, Віталій Купрій заявив про створення нового міжфракційного об'єднання у ВРУ "За Зеленського".

Підтримує Володимира Зеленського й самовисуванець Микола Габер, який переконаний, що на посаді президента країни потрібно бути лише один термін, тому він проти Порошенка:

"Я і моя партія (Патріотична партія України – прим. ЧЕСНО) виступаємо за те, аби було законодавчо закріплено за президентом лише один термін. Щоб людина приходила й знала, що в неї є тільки п'ять років і другого терміну не буде. Щоб ти почав, реалізувався, потім красиво закінчив і передав владу іншим. Із двох зол ми обираємо менше – Володимира Зеленського. Я не знаю, чи буде він гарним президентом – я з ним не знайомий, у нас немає ніяких домовленостей, я бачив його лише із зали, але це відповідає нашому принципу – має бути інший. Чи будемо ми його підтримувати після обрання, не знаю, подивимось, яку політику він вестиме".

Схиляється до підтримки Володимира Зеленського й кандидат-самовисуванець, чинний нардеп з фракції "БПП" Аркадій Корнацький, однак, за його словами, він має низку важливих запитань до кандидата:

"Я, можна сказати, визначився, але все-таки хотілося б почути від Зеленського відповіді на декілька дуже важливих запитань. Це, по-перше, його ставлення до так званої реформи місцевого самоврядування (децентралізації), до знищення сільрад та об'єднання в так звані ОТГ, що насправді є грубим порушенням конституційних прав селян на місцевий референдум і взагалі знищенням соборності України.

Ті п'ять першочергових кроків, які зазначив Олександр Данилюк, – це все дуже добре, але це ще не все. Для мене важливим є те, якими будуть відповіді щодо руйнівної реформи з децентралізації, щодо земельного питання, повернення всіх повноважень місцевим органам влади".

Кандидат-"рухівець" Віктор Кривенко у свою чергу каже, що вони мають вирішити на з'їзді партії, кого підтримають і як діятимуть у другому турі.

На публічні дебати фаворитів президентських перегонів чекає кандидат і лідер партії "Патріот" Андрій Новак.

"Я ще не зробив вибір, зараз дуже складно визначитись. Хочу почути позиції учасників другого туру з ключових напрямків розвитку нашої держави. Мають бути публічні дебати, на яких кандидати повинні розповісти про свої плани й відреагувати на вимоги суспільства".

Кандидат-самовисуванець Ігор Шевченко, котрий запам'ятався кампанією з пошуку дружини та синіми шапками з Давоса, ще розмірковує над своїм вибором у другому турі.

Не визначився й самовисуванець Роман Безсмертний. Його прес-секретарка каже, що він "ще думає". Також не має чіткої позиції кандидат, лідер "Справедливості" Валентин Наливайченко. У його прес-службі лише наголошують, що він "не технічний кандидат".

За словами кандидатки Юлії Литвиненко, вона ще міркує, однак має питання до Володимира Зеленського, а на її остаточне рішення може вплинути "відмова від популізму та демонстрація команди Зеленського".

Громадський рух ЧЕСНО наголошує: головне, щоб вибори відбулися демократично й усі ми залишилися єдиним, неполяризованим на два табори народом. Після президентських виборів перед нами стоїть досить важливе завдання – обрати життєздатний парламент. Такий, який сформує ефективну більшість, зможе напрацювати якісне законодавство та призначити працездатний уряд.

Нам усім слід пам'ятати, що не так важливо, хто саме стане президентом, як те, чи залишимося ми єдиним народом, який має спільні цінності, й однією з основних є взаємоповага.

Рух ЧЕСНО відстежуватиме перебіг голосування у другому турі президентських виборів 21 квітня. Стежте за онлайн-марафоном на сайті ЧЕСНО та за новинами на наших сторінках у соцмережах.