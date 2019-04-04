Всім селом за свого президента: як голосували малі батьківщини кандидатів

Кривий Ріг і троє кандидатів

Кандидат, що отримав найбільше голосів у першому турі президентських виборів, Володимир Зеленський, родом із міста Кривий Ріг, що у Дніпропетровській області.

Володимир Зеленський у Кривому Розі, сайт https://1kr.ua/news-47374.html

Загалом із Кривого Рогу було троє кандидатів – Олександр Вілкул, Юлія Литвиненко та, власне, Володимир Зеленський.

У місті переміг Зеленський, натомість Вілкул одержав найбільше голосів на двох спецдільницях: у міській лікарні №4 та та у перинатальному центрі.

Варто нагадати, що при аналізі проміжного фінансового звіту про надходження та витрати з виборчого фонду Вілкула, Рух ЧЕСНО виявив, що його президентську кампанію профінансували працівники підприємств олігархів Ріната Ахметова та Вадима Новинського. Ще майже третину внесків дали мешканці Кривого Рогу, міським головою якого є батько Олександра Вілкула – Юрій Вілкул.

Кандидатка Юлія Литвиненко не отримала перемогу на жодній із дільниць у рідному Кривому Розі. Натомість, за дивних обставин, перемогла у селі Марушівка, Житомирської області, набравши 29,3% голосів та випередивши Володимира Зеленського.

У рідному місті Порошенка підтримують Бойка

У рідному місті Петра Порошенка Болграді, Одеської області зі значним відривом переміг Юрій Бойко. Рейтинг Порошенка у Болграді на рівні 3%. Натомість чинний президент має найбільшу підтримку на Заході України.

Петро Порошенко у Болграді, сайт http://oblrada.odessa.gov.ua

Сам Юрій Бойко народився в окупованій нині Горлівці. Його активно підтримують на Сході України.

Ще один кандидат, який народився у Горлівці – Руслан Ригованов. Рух ЧЕСНО раніше писав, що Ригованов, ймовірно, є технічним кандидатом Олега Ляшка. Ригованов отримав перемогу на одній дільниці – у селі Колмів, Горохівського району Волинської області. Там за нього проголосували 28 людей. На другому місті – Олег Ляшко з результатом 22 голоси.

Із Дніпра на посаду президента країни також претендувало три кандидати: Юлія Тимошенко, Володимир Петров та Геннадій Балашов, однак жоден із них не зміг перемогти у місті. Найбільшу підтримку в Дніпрі отримав все той же Володимир Зеленський.

Троє з Коломиї

Троє кандидатів було також із міста Коломия, Івано-Франківської області. Це Олександр Шевченко, Андрій Новак та Юрій Тимошенко. Загалом в окрузі, де Коломия є центром, перемогла Юлія Тимошенко, у самій Коломиї – Петро Порошенко.

Жоден із кандидатів-коломиян не отримав перемоги на жодній із дільниць міста. Натомість Юрій Тимошенко переміг на двох дільницях по Україні: у селі Рясне Житомирської області та у селі Вишнівка Вінницької області. Його загальний результат – 0,6%.

Олександр Шевченко в Коломиї, фото https://www.facebook.com/YaShevchenkoUa

Олександр Шевченко, який за даними ЧЕСНО витратив на кампанію понад 100 мільйонів гривень, а після першого туру підтримав Володимира Зеленського, отримав найбільше голосів на кількох дільницях Івано-Франківської області, але загалом поступившись у кількості голосів Юрію Тимошенку. Останній у свою президентську кампанію власних коштів не вносив, а його виборчий фонд склав близько 60 тисяч гривень.

При цьому коломияни грошей Юрію Тимошенку не давали. Найбільші внески зробили люди з міста Дніпро та Донецької області.

Рідні села кандидатів

Олександр Мороз, який за кілька днів до виборів вирішив зняти свою кандидатуру, в списках залишився, і в рідному селі Буда, Таращанського району, Київської області, набрав 5 голосів. Загалом виборці там підтримали Володимира Зеленського.

Не переміг на батьківщині і Анатолій Гриценко, набравши 31 голос. У його рідному селі Богачівка Звенигородського району Черкаської області третина виборців підтримала Юлію Тимошенко. Грошей на кампанію з Богачівки Анатолій Гриценко не отримував.

Натомість його четверту частину виборчого фонду профінансували жителі містечка Володимир-Волинський, Волинської області. Однак і там Гриценко не отримав перемоги на жодній із дільниць, хоча в цілому в регіоні в нього вища підтримка ніж в середньому по країні.

У рідному селі Сергія Капліна Опришки Глобинського району Полтавської області підтримали свого кандидата. Там за нього проголосували 27,1% виборців. На другому місці Зеленський – 20,9%. На власну виборчу кампанію Каплін зібрав понад 10 мільйонів гривень від фізичних осіб. Із Опришків донорів не було, а найбільше грошей офіційно дали жителі Києва та Обухова.

30 голосів за себе зібрав кандидат Роман Безсмертний у рідному селі Мотижин Макарівського району Київської області. Таким чином він посів у селі п’яте місце, а перемогла Юлія Тимошенко (28,5%).

11 голосів отримав кандидат Василь Журавльов у своєму рідному селищі Старий Крим Донецької області. А переміг там Юрій Бойко.

У селищі Великозименове, Великомихайлівського району, Одеської області, звідки походить кандидат Микола Габер, переміг Зеленський. Сам же Габер не отримав жодного голосу.

Микола Габер за всю виборчу кампанію отримав на рахунок виборчого фонду лише один платіж – 500 гривень, але потім їх повернув, як помилкові надходження.

У селищі Недригайлів Сумської області більшість проголосувала за Володимира Зеленського. А кандидат Олександр Ващенко, який народився у цьому селищі, отримав 4 голоси.

У Звенигородці Черкаської області, де народився кандидат Юрій Кармазін, за нього проголосувало 25 людей. Загалом у місті живе понад 6 тисяч виборців.

Раніше Рух ЧЕСНО писав, що єдина довірена особа Кармазіна агітувала за Юлію Тимошенко.

Кандидат Олександр Соловйов родом із Покровська (раніше Красноармійськ). У своєму виборчому окрузі він набрав 0,2% – 183 голоси. Перемогу тут отримав Юрій Бойко (37,6%). Рух ЧЕСНО також писав про те, що Соловйов також може бути техкандидатом Тимошенко.

Однозначну прихильність у рідному селі Чаусове Друге отримав кандидат Аркадій Корнацький. Земляки віддали Корнацькому 50,2%. Переміг Корнацький також у сусідньому селі Секретарка.

Аркадій Корнацький у селі Чаусове 2, фото http://www.pervomaisk.info

Нагадаємо, що проміжний виборчий фонд Аркадія Корнацького становить 1,5 мільйона гривень, які кандидат вклав самостійно. Він написав пісню та надрукував її за 877,5 тисячі гривень накладом 1,1 мільйона примірників.

Кандидат Ігор Смешко, який загалом набрав 6% голосів, переміг у своєму рідному місті Христинівка, що на Черкащині, набравши 33,1%. Підтримали Смешка і кілька навколишніх сіл в окрузі.

Ігор Смешко на власну кампанію вніс 500 гривень. Решту грошей отримав від фізичних та юридичних осіб. 1 мільйон гривень кандидат отримав від члена президії політради "Аграрної партії", голови громадської організації "Фонд муніципальних реформ "Магдебурзьке право" Михайла Поживанова. Загалом на виборчий фонд Смешко назбирав 1,8 мільйонів гривень.

Земляки ще одного із кандидатів підтримали його під час першого туру. Екс-голова "Аграрної партії України" Віталій Скоцик, який народився у селі Симонів, Гощанського району, Рівненської області, отримав там перемогу з результатом 49,3%. Переміг він також у сусідньому селі Франівка. На дільниці для голосування, де за місцем реєстрації голосував Віталій Скоцик, він отримав тільки 6 голосів своїх родичів, яких привів із собою.

Нагадаємо, другий тур голосування на виборах Президента запланований на 21 квітня. Про те, яким був перший тур, можете дізнатися з нашого онлайн-марафону.