Шановні кандидати в президенти, #Єпитання

Україна напружено чекає другого туру виборів президента. До голосування залишились лічені дні, а отже час почути від обох кандидатів чіткі позиції – як вони бачать розвиток України, хто працюватиме у їхній команді, які реформи будуть для них у пріоритеті.

Очікується, що відповіді на ці питання українці отримають у п'ятницю 19 квітня. Саме у цей день, як передбачено законом, мають відбутися дебати двох фаворитів президентських перегонів – Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

Чи відбудеться публічна дуель кандидатів – наразі головна інтрига. Кожен із них гне власну лінію щодо того коли та як мають пройти дебати.

За останньою інформацією, штаби Порошенка та Зеленського таки домовилися про зустріч лідерів президентських перегонів і підписали угоду з НСК "Олімпійський" щодо оренди стадіону 19 квітня.

Але кульмінаційний момент передвиборчої агітації все більше перетворюється на шоу, де обговорюються аналізи Порошенка та Зеленського, а не їхні конкретні дії та плани кандидатів у разі отримання президентської булави.

Щоб повернутися до конструктиву та наголосити, що українці хочуть від кандидатів змісту, а не красивої обгортки, "Українська правда", ГО "Центр ЮА" та Громадський рух ЧЕСНО, "Суспільне мовлення" та "Громадське телебачення" запустили флешмоб #єпитання.

У рамках флешмобу лідери думок, відомі українці з різних сфер діяльності та небайдужі громадяни, напередодні офіційних дебатів, у форматі відеозвернення просять Порошенка та Зеленського висловити свою позицію щодо важливих питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Ми вже зібрали десятки відео питань і до нашої ініціативи щодня долучається все більше людей. Але перед тим як розказати, які саме позиції українці хочуть почути від лідерів президентських перегонів, нагадаємо коротку історію того, чому кандидати не можуть домовитися про місце та дату спільної зустрічі.

У кожного свої дебати

Першим ввечері 31 березня про бажання дебатувати заявив діючий президент України Петро Порошенко: "Ключовим елементом мають бути передвиборчі дебати". Зеленський, натхненний успіхом, у той же день погодився: "Та я готовий! Порошенко, не Порошенко, яка мені різниця?".

Далі спілкування кандидатів перейшло у відео-батл - його ініціатором став лідер "95 кварталу", який записав відеозвернення до Петра Порошенка з низкою ультимативних вимог - провести дебати на НСК "Олімпійський" перед українцями й усіма бажаючими журналістами, а також пройти медичний огляд.

Порошенко, попередньо порадившись з виборцями в Telegram, в ніч на 4 квітня виклав відповідь Зеленському, де зазначив, що виборча кампанія це не жарти, а дебати це не шоу. За законом вони мають відбутися у студії Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах. "Але стадіон, так стадіон. Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу", – перехоплюючи ініціативу, зазначив Порошенко.

Після епопеї зі здачею аналізів, постала нова проблема – чи бути дебатам на стадіоні і коли їх проводити? Порошенко запропонував зустрітися у неділю 14 квітня, і, попри відмову Зеленського, приїхав на НСК Олімпійський того дня о 14:14.

Опоненти навперебій звинувачували один одного в уникненні зустрічі і, в якийсь момент, здалося, що ідея дебатів остаточно похована. Але неочікувано 16 квітня процес заворушився – штаби Порошенка та Зеленського домовилися приїхати у п'ятницю на стадіон і команда шоумена навіть почала розповсюджувати на дебати квитки.

Щоправда, поки що організація дискусії виглядає дещо хаотично – чітких відповідей від кандидатів щодо того, як потрапити на стадіон їх прихильникам та журналістам поки що немає. Невідомо також хто вестиме дебати, скільки вони триватимуть і якою буде їхня структура.

У нас #єпитання

Поки Порошенко та Зеленський з'ясовують політичні стосунки, "Українська правда", ГО "Центр ЮА", Громадський рух ЧЕСНО, "Суспільне мовлення" та "Громадське телебачення" пропонують українцям вимагати від кандидатів у президенти раціональності та конструктиву.

А саме – взяти участь у флешмобі #єпитання і у форматі відеозвернення запитати учасників виборчих перегонів про те. що їх, як виборців, хвилює.

Свої відео вже записали відомі українські інтелектуали, історики, журналісти, громадські активісти, волонтери та представники шоу-бізнесу. Які ж позиції вони хочуть почути від кандидатів напередодні дебатів?

Очікувано, найбільше учасників флешмобу турбує тема відносин із Росією, проблема війни та її наслідків. Шоумен Ігор Кондратюк напряму запитує в кандидатів, чи зможуть вони відкрито назвати Росію агресором, а Путіна – вбивцею.

Волонтера Романа Сініцина хвилює проблема російських впливів, медіа та капіталу в Україні, зокрема, в питанні йдеться про Віктора Медведчука.

Інша волонтерка – Анна Гвоздяр – запитує кандидатів про програму звільнення військовополонених українців та програму реабілітації для них. Дотичне питання є і в журналістки спецпроекту "ВибориВибори" Надії Сухої. Воно стосується політичних в’язнів Кремля та полонених моряків.

Питання інтелектуала Мирослава Мариновича стосуються геополітичного майбутнього України, вступу до НАТО та ймовірних компромісів з Російською Федерацією.

У громадськості традиційно є питання щодо розслідування злочинів Майдану. Адвокат Євгенія Закревська звернулася до кандидатів з питанням про порядок денний розслідування цих злочинів у разі обрання кожного з них президентом.

Важливими для для виборців виявилися питання управління, виборчих правил та прозорості в політиці. Військовий і ресторатор Леонід Остальцев нагадав у своєму питанні кандидатам про актуальність виборчої реформи.

Політичні питання виникли і в лідерів громадсько-політичної думки. Очільник Міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко запитав кандидатів, як зменшити вагу тіньових грошей в українській політиці та зробити партійні фінанси прозорішими. А керівник Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко поцікавився в кандидатів, коли кандидати почнуть давати на виборах обіцянки в рамках президентських повноважень.

Одеський активіст Віталій Устименко запитав кандидатів про боротьбу з впливом неформальних груп на органи влади.

Чимало питань учасників флешмобу стосувалися і гуманітарного сектору. Акторка Ірма Вітовська поцікавилася в кандидатів, як вони бачать гуманітарний сектор, як збираються його розвивати та чи не буде відкату вже в дійсних здобутках.

Журналістка спецпроекту "ВибориВибори" Дарина Рогачук запитала депутатів про майбутнє політики національної пам’яті, ставлення до декомунізації та можливий відкат назад у цій галузі.

А от депутатка Вікторія Сюмар перейнялася долею захисту інформаційного та культурного простору країни, зокрема – майбутнім телевізійних та радіоквот.

Флешмоб #єпитання показав – електорат хвилюють найрізноманітніші теми. Але незалежно від того, чим займаються виборці, їм обов’язково є що спитати в кандидатів на пост гаранта.

Ресторатор Дмитро Борисов запитав у потенційних обранців, коли вони будуть залучати в Україну гастрономічних туристів.

Громадський активіст Сергій Стерненко, на якого в минулому було здійснено три напади, поставив питання про заходи, які політики збираються вжити для того, щоб громадяни могли захистити своє життя.

Редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва попросила кандидатів відповісти, як вони знаходитимуть порозуміння з частиною українців, яка їх не обере.

В історика Ярослава Грицака виникло питання, що кандидати збираються зробити з демографічною ситуацією. А єпископа Бориса Гудзяка хвилює питання українців у міграції.

Побачивши в мережі флешмоб, у якому взяли участь лідери думок, українці також взяли в ньому участь. Дехто записував відео, були й такі, що ставили свої питання в текстовому вигляді. Запитання українців підтвердили, що найбільш актуальними проблемами залишаються війна, окупація Криму та Донбасу, розслідування справ Майдану.

Попри те, що виборчі перегони перетворилися на яскраве шоу, хто б не став президентом, йому доведеться вирішувати ці та інші питання, які стоять на порядку денному в Україні.

Тому ми закликаємо кандидатів на головну посаду країни піти на зустріч один одному і заради країни та суспільства таки зустрітися на дебатах і висловити свої позиції.

Адже мова йде не просто про репутацію країни, а про її територіальну цілісність та безпеку громадян.

Також ми закликаємо українців приєднуватися до флешмобу #єпитання, записувати свої відео і викладати їх у соціальних мережах з однойменним хештегом.

Відео будуть поширені на сторінках "Української правди", ГО "Центр ЮА" та "Громадського телебачення" і, сподіваємося, будуть продемонстровані в студії "Суспільного мовлення" під час дебатів, які транслюватимуться у прямому ефірі.