Порошенко vs Зеленський: На якого кандидата роблять ставку у Верховній Раді?

У перший робочий день після старту президентських перегонів народні депутати виглядали розгубленими. Явно без настрою, більшість обранців ледве тягнулися на роботу, намагалися уникнути спілкування з журналістами і взагалі не надто були налаштовані на роботу.

Хоча на ранковому засіданні зареєструвався 341 депутат із 423, візуально сесійна зала виглядала напівпорожньою. Склалося враження, що половини обранців взагалі немає у парламенті.

Одним словом, настрій у Верховній Раді наче "напередодні грандіозного шухеру". Адже депутати, незважаючи на попередження від соціології, все ж приголомшені результатами першого туру виборів – тепер їм уже не до сміху.

У кулуарах перешіптуються: хтось уже намагається на ходу застрибнути у команду Зе, і багато нардепів відсутні, бо вже активно "домовляються"; правда, невідомо наскільки це успішно і чи взагалі відповідає дійсності. Ті ж, хто виходив спілкуватися зі ЗМІ, дуже обережно і завуальовано говорять про свої пріоритети у другому турі виборів, щоб у визначальний час раптом не виникло проблем.

Журналісти спецпроекту "Вибори вибори" поспілкувалися з депутатами, яких побачили у кулуарах Верховної Ради і які не відмовилися говорити про результати виборів. Ми зібрали враження нардепів про перший тур і дізналися, за кого вони голосуватимуть 21 квітня.

Як виявилося, настрої у Верховній Раді різняться – кожна фракція активно переживає 5 стадій прийняття ситуації.

Заперечення

Де-де, а після першого туру перегонів, явно не найкращий настрій у партії "Батьківщина", адже їхня лідерка Юлія Тимошенко, яка запевняла журналістів та громадян у своїй перемозі, не спромоглася вийти навіть у фінал президентської битви.

Тому й не дивно, що народна депутатка Олександра Кужель негативно оцінює результати 31 березня і повторює позицію своєї політсили, що Петро Порошенко вкрав собі місце у другому турі.

За чинного гаранта Кужель не голосуватиме, а по Зеленському остаточної думки ще не сформувала: "Я дуже переживаю, відверто. Ну, те, що не Порошенко, це точно, я розумію небезпеку його знову на 5 років у країні. Я розумію, що він хоче бути другим Путіним в Україні. По Зеленському я ще не можу прийняти рішення... Коли він показує Данилюка й Абромавічуса, для мене це негативні відповіді. З Абромавічусом працювала, коли він був міністром економіки – дуже багато розмов і ніякої дії. Пан Данилюк, пишуть, міністром зовнішніх зв'язків – я не знаю. Міністром фінансів він не став".

Депутатку турбують не тільки кадрові призначення Зеленського, але й антимонопольна політика, розвиток підприємництва, система оподаткування, що буде з боргами України та державними портами – чи продадуть їх Росії, чи вони залишаться в Україні. Водночас, здається, Кужель плекає надію, що лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко ще зможе позмагатися із головним актором "95 кварталу".

"Єдине, що він (Порошенко) зараз може зробити – за 14 днів знятися з виборів. І тоді вибори будуть зірвані, тому що Зеленський не набере 51%, це неможливо, і тоді все буде розпочато знову, маю надію на це", – невпевнено говорить представниця "Батьківщини" (згідно з законом "Про вибори президента України", якщо один із двох кандидатів на посаду президента знімається з виборів, ЦВК невідкладно приймає рішення про включення до виборчого бюлетеня кандидата, наступного за кількістю одержаних у день виборів голосів. – УП).

Гнів

А от конкурент Юлії Володимирівни, її однофамілець Юрій Тимошенко прозоро натякає, що підтримуватиме чинного президента, а не Зеленського: "Приходиться з двох неприємних предметів вибрати той, який буде більш прийнятним. Однозначно, для мене як українського націоналіста, патріота, віддати свій голос за людину, яка зневажає Україну, порівнює Україну з проституткою, називає томос термосом, автокефалію – автофекалією і дозволяє собі інші подібні речі, для мене це неприпустимо".

При цьому, коментуючи результати першого туру, Юрій Тимошенко, як і Кужель, натякає на нечесний підрахунок голосів: "У Лондоні в мене велика група друзів – кілька десятків людей. Дуже-дуже близьких друзів, з якими я декілька десятків років дружу. І ці мої друзі зорганізували такий штабик за тиждень до виборів, пройшлися по українській церкві і кожній людині дали листівку про мене, розказали про мене, розраховували щонайменше на декілька десятків голосів. Основний з них, мій друг, проголосував 3325-им, ще не останнім. А коли озвучили результати – що в Лондоні проголосували тільки тисяча людей, українців, і з них тільки один голос за мене".

Депресія

Є і такі депутати, для яких важко визначити однозначну підтримку. Серед них – заступниця голови Верховної Ради та депутатка від "Самопомочі" Оксана Сироїд: "Я не можу підтримати ні одного, ні іншого кандидата. Одного я знаю занадто добре, а іншого я знаю занадто погано. Потенційно Петро Порошенко може стати президентом, мене лякає це не менше (за перемогу Зеленського – УП)".

Торг

Депутат-"опоблоківець" Юрій Павленко, який представляє опальну частину фракції, обережно коментує, за кого голосуватиме 21 квітня – ще придивляється: "Я не підтримую ані Порошенка, ані Зеленського. Але я сприйму вибір українських громадян. Це буде мій вибір, який я висловлю в день голосування. Він буде мій вибір як громадянина України. Ще є два тижні для того, щоб проаналізувати можливі наслідки. Вибір дуже непростий".

Водночас, поки одні кандидати і політсили чубляться між собою, Павленко називає результати виборів успішними для своєї політсили і вбачає для неї гарні шанси для парламентських перегонів восени цього року: "Ми, "Опозиційна платформа – За життя", задоволені результатом Юрія Бойка. Це дає нам можливість формувати потужну опозиційну політичну силу, яка покаже, впевнений, дуже гарний результат на майбутніх парламентських виборах".

Кандидат у президенти та натхненник партії "Основа" Сергій Тарута чітко визначився, кого підтримає в другому турі. Оскільки Юлія Тимошенко, на користь якої політик знявся з перегонів, в лідери не вийшла, тепер Тарута голосуватиме за Зеленського: "Я голосую за Зеленського, щоб Порошенко не став президентом. Порошенко – це абсолютне зло, це війна, це диктатура, це бідність країни. Зеленський – це шанс, показує, що наша країна сьогодні іде з одної крайності в іншу крайність. Людина, на жаль, недосвідчена, не розуміє, що таке країна, що таке управління, що таке посада президента, як вирішити дуже важливі проблеми для України – зупинити війну, відновити нашу територію зробити так, щоб економіка розвивалася не менше 10%".

Також народний депутат додає – поки не впевнений у команді Зеленського, каже, там бракує професіоналів. Чи готовий піти з командою на парламентські – однозначно не відповідає. Лише натякає: "У житті все завжди може бути. Тільки навколо ідеї, навколо цілі може бути якесь об'єднання, але не навколо людини".

Прийняття

Депутат від Блоку Петра Порошенка Мустафа Джемілєв, попри те, що Петро Олексійович став другим у президентському заліку, налаштований на боротьбу 21 квітня: "Я підтримую діючого президента. Ми розуміємо, соціальний стан багатьох людей дуже низький і вони, в першу чергу, схильні звинувачувати голову держави. Тому ми не очікували, що у першому турі будуть такі голоси. Ми навіть боялися, що можна не вийти в другий тур. Але, Слава Богу, цього не сталося".

Щодо можливої перемоги Володимира Зеленського депутат стурбований: "Ми ж Зеленського не знаємо як політика, ми його знаємо як коміка. І, знаючи в якому стані країна, щоб був головнокомандувачем Збройними силами України комік – це дуже небезпечно для держави. Хоча я ставлюся до нього з повагою".

Народна депутатка від фракції "Народний фронт" Вікторія Сюмар, схоже, також результати виборів сприймає спокійно. За її словами, нарешті активність на виборах проявила молодь, а це значить, що перед політиками стоять нові виклики.

"Суспільство хоче і нових підходів, і нових змістів, і нових відповідей, і нових людей. Це був Майдан, тільки електоральний. Космополітизм в цій кампанії переміг. Це означає, що люди втомилися від війни, що людям хочеться жити в світі, в якому більше фану, більше розваг, більше гарної форми, а менше серйозних тем, на які складно знайти відповідь", – пояснює депутатка.

Сюмар переконана, що завдання обох політиків зараз дослухатися до виборців. Про власні симпатії віджартовується: "Гріх на душу не беру". І додає, що сподівається, що нові політики будуть кращими за старих.

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Як бачимо, настрої депутатів, з якими ми поспілкувались, не надто відрізняються від настроїв типових українських виборців. Хтось ще з першого туру має свого однозначного фаворита, хтось – розчарований, хтось – розгублений і ще визначається.

Це й не дивно, бо так чи інакше, а парламент все-таки демонструє зріз інтересів населення.

Однак вже скоро справжні настрої українських політиків буде видно не по словах, а по діях – хто залишиться вірним політичному начальству, а хто, як це завжди відбувається після виборів, буде мігрувати до конкурентів.

У політиків і звичайних громадян залишився тиждень, щоб визначитися. Але розслаблятися не час. Після президентських перегонів восени на країну чекають ще й парламентські вибори. І хтозна, можливо, хід другого туру сильно перетасує карти в політичному пасьянсі.