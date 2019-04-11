Результати виборів на Київщині: партійна безпорадність чи жага нових політиків

Результат кандидата в президенти – це робота команд на місцях. Саме він є показником того, наскільки якісно партійні команди працюють з людьми і дбають про свою репутацію.

Цікавим прикладом провальної роботи партійних команд є результати виборів на Київщині. Тут кандидати, за якими стоять одні з найбільших парламентських фракцій, програли іншому кандидату – Володимиру Зеленському, котрий узагалі не мав команд на рівні місцевого самоврядування й області, проте здобув першість і вийшов до другого туру.

Для української політики це вже традиція, коли на виборах перемагає проект, а не розвинута партія. Схожа ситуація була з "Народним фронтом", який 2014 року отримав найбільший рейтинг. Але після того, як протягом 5 років у партії не приділяли уваги партійному будівництву, її рейтинг скотився майже до 1%.

Громадський рух ЧЕСНО вирішив дослідити, які результати одержали топ-10 кандидатів на Київщині, що на них могло вплинути й чому українські політики не опікуються партійним будівництвом, попри те, що парламентським партіям вже кілька років поспіль надають держфінансування.

Відрив Петра Порошенка від Юлії Тимошенко в Київській області заледве перевищив 1%. Зауважимо, що на Київщині Юрій Тимошенко, якого виставили як техкандидата від "БПП" проти Юлії Тимошенко, набрав 0,7% голосів. Тобто технологія тезки-клону спрацювала.

"Хто б казав, що я "технічний", – це сказано або людьми, які є недолугими й не розібрались у ситуації, або ворогами. Скажіть, що "технічного" було в мені порівняно із Зеленським? Що б міг теоретично зробити більше та краще Зеленський, ніж я? Ніхто не поцікавився, наскільки серйозними були мої наміри, наскільки серйозно я готувався багато років до цього й наскільки потужно я міг би зробити для України… Я дуже тішуся, що Юлія Тимошенко не пройшла. У мене батько ще живий, він живе в Росії вже років 40. Сказав, що вони в Росії чекають на вибори і як переможе Юлія Тимошенко", – зазначив Громадському руху ЧЕСНО Юрій Тимошенко.

Він звинувачує у своїй поразці членів команди, які, на його думку, виявилися зрадниками. При цьому кандидат не їздив з агітаційним туром країною, і його жодного разу не помітили на Київщині під час передвиборчої кампанії.

Ще один феномен цих виборів – рейтинг Ігоря Смешка, котрий практично не вів президентської кампанії, проте загалом в Україні посів 6-те місце, а на Київщині – 4-те.

Результати Зеленського та Смешка доводять, що політичні партії, особливо парламентські, які мають держфінансування, не працюють над якісним партбудівництвом і не розвивають регіональних мереж. Окрім того, у суспільства виникає запит на справедливість та нових лідерів, котрі, на погляд виборців, потенційно можуть якісніше виконувати функцію державотворення. Саме регіональні осередки повинні мати постійний зв'язок з громадами, допомагати їм розв'язувати проблеми та ставати комунікаційною ланкою між громадою і представниками влади.

Відсутність системної роботи керівники штабів намагалися компенсувати зовнішньою рекламою та роликами на телебаченні. Але навіть це не допомогло представникам давно існуючих партій лідерського типу здобути перемогу бодай в одному з округів Київщини.

Володимир Зеленський переміг у всіх округах у Київській області, однак наразі його команда ані в парламенті, ані в уряді не представлена. Його середній відрив від Порошенка – понад 12%. Тобто чинний президент не набрав більшості голосів у жодному окрузі на Київщині, де є нардепи від його партії, які могли спиратися на субвенції та адмінресурс під час виборчої кампанії.

У двох округах Зеленський здобув найкращий результат. Це Києво-Святошинський район і Приірпіння (округ №95) та Славутич (округ №96). Найнижчий показник він одержав на Білоцерківщині (округ №92), де наразі народним депутатом є представник "БПП" Віталій Гудзенко.

Зауважимо, що на окрузі Гудзенка й кандидат Петро Порошенко показав найгірший результат на Київщині, набравши лише 14% при тому, що в середньому в області отримав 18,3%.

Утім, депутата з фракції "БПП" Гудзенка такі показники не надто хвилюють:

"То й що? Це право людей. Що тут коментувати? Люди обрали. Після другого туру візьмете коментарі, і я повністю вам поясню. Я ж спілкуюся на окрузі як мажоритарник. Я не агітатор, ні в якому разі. Точно будуть інші (результати – прим. ЧЕСНО). Але які? Ми ж не знаємо. Це вибір народу. Думаю, буде більше. Багато ж кандидатів немає, голоси розпорошилися".

Раніше Рух ЧЕСНО писав про те, що Гудзенко, який зараз є членом фракції "БПП", може піти на парламентські вибори як самовисуванець.

Не допомогло кандидатові Порошенку й те, що саме на цей округ 2017 року надійшло чимало субвенційних коштів – аж 38 млн грн. Торік округ отримав 30,88 млн грн субвенцій, посівши друге місце після округу "нарфронтівця" Віктора Романюка.

На окрузі Гудзенка найкращий результат після Зеленського показала Юлія Тимошенко. А от найгірше за неї проголосували в Києво-Святошинському районі.

Окрім округу Гудзенка, доволі високі показники Тимошенко одержала в сусідньому 93-му окрузі з центром у Переяславі-Хмельницькому, де в "БПП" ще кілька місяців тому не було кандидата на парламентські вибори. А "Батьківщина" вже має свої плани на округ нардепа-втікача Онищенка.

Зазначимо, що "батьківщинівці" теж довели свою неспроможність до якісного партійного будівництва. Так, під час зустрічі Юлії Тимошенко з виборцями в Бучі автобуси звозили туди людей з Вишгорода й Тетерева. Рух ЧЕСНО записав інтерв'ю з очевидцем, який розповів, що обговорювалася грошова винагорода за участь у заході. Це свідчить про те, що партійні осередки не працюють з місцевою громадою й не можуть одержати достатню підтримку містян навіть на заході, куди приїздить перша особа партії.

Порошенко ж найкращі показники має в Києво-Святошинському районі та Приірпінні (округ №95), на Обухівщині й у Васильківському районі (округ №94).

У Приірпінні, де, як повідомляв Рух ЧЕСНО, обласний штаб "БПП" домовився з фігурантом антикорупційних розслідувань Володимиром Карплюком про підтримку на президентських виборах, Порошенко здобув найбільше голосів – майже 23,5%.

"Результат Порошенка, який виявився в Коцюбинському (95-й округ), – це не заслуга команди екс-мера Ірпеня Карплюка. Порошенко би міг отримати значно більше голосів, якби співпраці з ним не було", – наголошує депутатка Коцюбинської селищної ради Олена Сокотюк.

Очільник обласного осередку "БПП" Ігор Кононенко в тому, що на окрузі №95 у Порошенка найвищий показник, вбачає інші причини:

"Основою 95-го виборчого округу є місто Ірпінь. З урахуванням того, що більшість жителів Ірпеня працюють у Києві, показники голосування є близькими до результату в Києві".

У день виборів Рух ЧЕСНО повідомили про те, що, усупереч закону, у двох ДВК у селищі Коцюбинське з'явилися нові представники від "БПП" просто посеред голосування. Такі дії ЦВК кваліфікує як порушення. На ще одній дільниці під час підрахунку виявили 4 бюлетені та 10 контрольних талонів у скриньці для голосування. Члени ДВК видали їх одному виборцю, який устиг проголосувати одразу на 2 з 4 бюлетенів.

Результати голосування на 95-му окрузі підраховували найповільніше станом на 2 квітня.

Що ж до округу №94, то там від "БПП" планує балотуватися очільник партосередку, фігурант антикорупційних розслідувань Ігор Кононенко, який надумав витіснити з округу "нарфронтівця" Віктора Романюка.

Що стосується підрахунку голосів у Васильківському районі, то там теж не минулося без резонансу. Голова ДВК, який, за словами очевидців, був незадоволений результатом Юлії Тимошенко, відмовився ставити печатку, а вирішив утекти з нею крізь вікно, а коли його повернули, викликав "швидку".

Зрештою, 94-й округ дістався фінішної прямої з підрахунку голосів останнім. Про це написав народний депутат від "Народного фронту" Віктор Романюк і звинуватив у всьому Кононенка.

Феноменальний результат на цих виборах у всій Україні показав кандидат у президенти Ігор Смешко. Саме він з мінімальним ресурсом посів 6-те місце на президентських виборах. А на Київщині взагалі опинився на 4-му.

У місті Біла Церква (округ №90), яке в парламенті представляє "свободівець" Олександр Марченко та де "БПП" ще не має кандидата, Смешко набрав 15,5% голосів. Хоча в середньому в області він одержав десь 8%. Саме на цьому окрузі Смешко вийшов разом з Юлією Тимошенко на 3-тє місце.

На Київщині Смешко по суті витіснив Анатолія Гриценка з 4-ї на 5-ту сходинку. Гриценко каже, що значна частина голосів, які мали б дістатися йому, відійшла Смешку, котрий теж є колишнім силовиком. Найсильніші позиції в Гриценка – у Києво-Святошинському районі, де він набрав 7,6%, а найслабші – у Переяславі-Хмельницькому, Миронівському, Кагарлицькому та Рокитнянському районах (округ №93).

"Наприкінці квітня плануватимемо участь у виборах. Зараз ще зарано ставити такі питання", – прокоментував Руху ЧЕСНО Анатолій Гриценко.

Записати коментар Смешка Руху ЧЕСНО не вдалося. Станом на 9 квітня політик перебував за кордоном. Про це повідомила його прес-секретарка Зоя Загорна.

"Рішення про висування кандидатів партія "Сила і честь" ухвалюватиме колегіально. Але про це ще рано говорити", – сказала вона.

Екс-регіонал Юрій Бойко, який після розколу "Опоблоку" балотувався в президенти як самовисуванець, посів на Київщині 6-те місце. Його позиції найсильніші на окрузі нардепа Ярослава Москаленка – очільника депутатської групи "Воля народу" (екс-члена "Партії регіонів").

До цього округу за №96 входить місто Славутич, що є ексклавом Київської області й по суті вкраплене в територію Чернігівщини, ближчої до кордону з РФ. Значна частина його мешканців є вихідцями з колишніх радянських республік. Отже, там існує значне представництво УПЦ Московського патріархату, і на електоральних уподобаннях парафіян Томос-тур теж міг відіграти свою роль.

Рейтинг Олега Ляшка коливається на Київщині від 1,9% до 7,5%. Найменше політика підтримують у Києво-Святошинському районі та Приірпінні, а найбільшу підтримку він має в Переяславі-Хмельницькому та прилеглих районах.

Якщо в Ляшка в Переяславі-Хмельницькому найкращі показники, то Порошенка там порівняно з іншими округами підтримують чи не найгірше. І для цього можуть бути свої причини.

На початку 2018 року Віталій Ярема став заступником очільника обласного осередку "БПП" Кононенка. Після цього обласні парторганізації "БПП" почали розпадатися. Головою Переяслав-Хмельницької РДА призначили екс-регіонала Юрія Клименка, який уникав мобілізації. У такий спосіб, як твердять колишні партійці "БПП", Ярема посилював адмінресурс у регіоні.

Узимку 2014 року Клименко організував з'їзд перших осіб "Партії регіонів" разом з Костянтином Затуліним, ефесбешними генералами, рядженими козаками, сепаратистом та екс-нардепом-регіоналом Олегом Царьовим. Тоді вони святкували річницю Переяславської ради, якої не було, і казали про братерську любов з Росією.

На знак протесту Переяслав-Хмельницький партосередок саморозпустився. Тогочасний заступник тамтешнього голови РДА Юрій Бобровнік публічно зазначив, що "Порошенка зливають свої".

Про те, чому в Порошенка на цьому окрузі один з найнижчих рейтингів, а в Ляшка найкращі показники, Рух ЧЕСНО вирішив поцікавитись у керівниці штабу "РПЛ" на окрузі.

"Однозначно вплинуло те, що його призначили (Клименка – прим. ЧЕСНО). Якщо є люди молоді, які 2014 року привели Порошенка до влади, і їх зараз не підтримали й не підтримували протягом 4 років... Не підтримали ту молодь, яка вийшла на Майдан... Їх наче зрадили. Бобровніка можна було ставити головою, а поставили свого. Людину, яка має менший авторитет, ніж Бобровнік – зросла недовіра до Порошенка й партії", – каже Любов Онопрієнко.

Вона зазначає, що й сама може спробувати балотуватися в народні депутати, але готова підтримати на цьому окрузі Бобровніка, який не пов'язаний з "Радикальною партією":

"Усе може бути. Розглядаю таку можливість (свого висування в нардепи – прим. ЧЕСНО). Підтримувати Ярему не буду однозначно. Але я й Бобровніка підтримую. Треба йти комусь одному, бо розтягнемо голоси. Потрібно визначити: хто набере більше – того й слід виставляти. Без командної гри сьогодні ніяк".

Нагадаємо, Рух ЧЕСНО писав про те, що кандидатом у нардепи від команди "БПП" на цьому окрузі є екс-генпрокурор Віталій Ярема.

Ігор Кононенко, котрий очолює обласний штаб Петра Порошенка, на запитання, чи влаштовують його результати, які їхній кандидат отримав у Київській області, відповів: "Загалом, так".

Він вважає, що саморозпуск осередків "БПП" у Переяславі-Хмельницькому жодним чином не позначився на результатах виборів.

"Частково зміниться (стратегія штабу перед другим туром – прим. ЧЕСНО), але чи буде вона ефективною, побачимо за результатами другого туру", – зазначив Кононенко в коментарі Руху ЧЕСНО.

Що стосується кандидата від "Свободи" Руслана Кошулинського, то в середньому в області він одержав 1,6% голосів. Лише на Білоцерківщині (округ №92) відсоток Кошулинського мало не досяг позначки 2%. Від цього самого округу 2015 року до облради потрапили 4 з 6 "свободівців".

Найгірший показник "Свобода" має у Броварському районі (округ №97), де Кошулинський заледве набрав 1,2%.

Керівник обласного штабу кандидата, голова фракції "Свобода" в Київській облраді Ігор Сабій каже, що результатом не задоволений. Найближчим часом має звести аналітику з регіональних штабів.

"Є райони, де більше наших прихильників, – це південь області. Таращанський район, наприклад, не лише Білоцерківщина. "Холодний" електорат саме у великих містах, приміром у Броварах. У менших містах, таких як Ірпінь, показники кращі. Агітаційний тур Кошулинського дав результати. Хоча на попередніх виборах у нас був міський електорат. У великих містах зараз є багато переселенців зі Сходу України. Вони зазвичай не дуже нас підтримують", – пояснює Сабій.

ВО "Свобода" на прийдешніх парламентських виборах розраховує на коаліцію з іншими політсилами для розподілу округів. Сабій зазначає, що чинний народний депутат, який представляє Білу Церкву, найпевніше, висуватиметься знову, але більше жодних прізвищ не називає.

"Я, наприклад, балотуватимусь. Але не на мажоритарному окрузі. Піду за списком. Яке буде моє місце, визначить політрада партії", – резюмує Сабій.

Замикає топ-10 кандидатів на Київщині Олександр Вілкул. Його рейтинг в області виявився на рівні 1,28%. Найбільшу підтримку він дістав у Приірпінні, а найгірший показник має на Білоцерківщині – 0,75%.

Якщо нові політики, які здобули високі рейтинги, не працюватимуть над розвитком партбудівництва, то невдовзі їх замінять такі самі однотурові проекти та спіткає доля "Народного фронту", що отримав найбільше голосів на виборах 2014 року, а наразі, за результатами соцопитувань, заледве має 1% підтримки. Не рятує партію навіть держфінансування.

Нагадаємо, Громадський рух ЧЕСНО дослідив, як голосували за кандидатів на їхніх малих батьківщинах, а також проаналізував фінансові звіти кандидатів у президенти та поцікавився в тих, хто не потрапив до другого туру, кого вони підтримують і чому.