Хто підклав депутату хабар, доки він був у туалеті: кримінальні справи команди Труханова

Одеська область – курортний регіон. Тут дорога земля, і за право розпоряджатися нею та бюджетними грошима депутати готові порушувати закон та застосовувати злочинні схеми.

Так, за приміщення для роботи одеських чиновників заплатили 185 млн грн. Місцеві журналісти твердять, що разом з ремонтом будівля коштувала місту майже 480 млн грн. Це приблизний еквівалент вартості 8 дитсадків. Тобто споруда у промзоні обійшлася одеситам за вартістю елітного житла в центрі міста. Підприємство, у якого придбали офіс для мерії, було створене за 2 місяці до підписання угоди. На журналістів, котрі розслідували цю справу, скоїли замах.

Громадський рух ЧЕСНО проаналізував кримінальні провадження, відкриті проти депутатів Одещини з партії "Довіряй ділам".

Хто заробив на оборудці з приміщенням для мерії?

У грудні 2016 року Одеська міська рада під час сесії дала згоду на придбання будівлі для розміщення офісів мерії. За це рішення проголосували 47 із 65 депутатів. Проти були лише представники фракції "Самопоміч" Олександр Аміци, Ганна Познякова та Вадим Терещук.

Депутатка Познякова пояснила, що для ухвалення цього питання депутати зібралися на позачергову сесію:

"Я не просто голосувала проти. Я на сесії озвучила про цю корупційну схему, і заява лягла в основу кримінального провадження. Цей проект рішення з’явився за день до сесії. Це була позачергова сесія. Виносилося три питання, і всі три були проголосовані більшістю".

Зазначений проект рішення погодила комісія з комунальної власності на чолі з Василем Шкрябаєм, обраним до ради від політичної партії "Довіряй ділам". До 2008 року ця партія називалася "Комуністичною партією трудящих", потім її перейменували на "Селянську Україну", і лише в листопаді 2014-го вона дістала теперішню назву. На виборах 2015 року партійний список очолив чинний мер Одеси Труханов.

Проект мав помпезну назву – "Європейська мерія". Згідно з ним, планувалося звільнити в місті понад 44 тис. кв.м приміщень, які перебували в комунальній власності Одеси та використовувалися департаментами Одеської міськради, і після ремонту переселити їх до колишньої будівлі заводу "Краян". Про це йшлося в повідомленні на сайті Одеської міської ради.

Ганна Познякова розповіла, що ця споруда є логістично незручною й розташована неподалік кладовища та залізничних колій:

"Через дорогу, метрів за 30, розміщене кладовище. Це промзона. З одного боку – залізниця, метрів за 50. І з громадського транспорту до адмінбудинку тільки 10-й трамвай ходить. І приватні маршрутки".

Будівля, яку купила мерія, раніше входила до цілісного майнового комплексу ДП "Завод "Краян" і належала приватній структурі – ТОВ "Девелопмент Еліт". За даними аналітичної системи YouControl, це підприємство було зареєстроване 25.08.2016 р., тобто за два місяці до винесення питання щодо придбання приміщення для мерії на позачергову сесію. Засновником і керівником компанії був Петро Загодіренко. Після ухвалення депутатами рішення цю будівлю придбали майже у 17 разів дорожче від початкової ціни – за 185 млн грн.

Після цього Управління капітального будівництва Одеської міської ради здійснило ще 20 закупівель проектних, будівельних, ремонтних робіт, послуг з авторського чи технічного нагляду та експертизи на загальну суму 265 207 678,64 грн. Про це писав редактор журналу "Громадське слідство" Григорій Козьма. Він порахував, що разом з ремонтом будівля коштувала місту 450 млн грн, зрівнявшись за ціною з елітною нерухомістю в центрі міста. Журналіст розповів, що для ширшого суспільного розголосу та стимулювання НАБУ до відкриття кримінального провадження вони звернулися до народних депутатів:

"У нас є 22 розслідування, 9 з яких стали кримінальними справами. Серед них 2 розслідування, які веде НАБУ, – це по заводу "Краяни" та аеродрому "Шкільний". Ми звернулися до деяких нардепів і попросили, щоб вони зібрали підписи серед колег у ВР для колективного звернення в НАБУ. До колективної заяви в НАБУ депутати долучили лист громадського діяча з Одеси Михайла Кузаконя. Пізніше я зробив розслідування не тільки щодо того, скільки вкрали під час купівлі, а ще й скільки витратили на ремонт цього приміщення. І це вже різниця не між 11 і 185 мільйонами, а між 11 та 450 мільйонами".

На початку серпня цього року на Григорія Козьму та Михайла Кузаконя було здійснено замах, який вони пов’язують зі своєю професійною журналістською та громадською діяльністю.

Згідно з повідомленням на сайті НАБУ, ТОВ "Девелопмент Еліт" спробувало переказати отримані від одеської мерії кошти компанії з ознаками фіктивності, керівник якої наразі перебуває в зоні АТО. Детективи НАБУ домоглися накладення арешту на рахунки приватної компанії – продавця будівлі, який вона постійно намагається зняти. Загалом відбулося вже майже 700 судових засідань.

У січні 2018 року власники ТОВ спробували вчергове зняти арешт з рахунків шляхом раптової зміни ціни договору. Фірма-продавець звернулася до одеської мерії з проханням перерахувати ціну та зменшити її до 90 млн грн.

Також для зняття арешту представник мерії намагався дати хабара в розмірі 500 тис. дол. працівникові НАБУ. Хабар пропонував депутат Одеської обласної ради від "БПП" Олег Бабенко. У січні правоохоронці відкрили щодо нього кримінальне провадження.

Утім, співробітникам НАБУ не вдалося затримати Бабенка з першого разу. Він утік від спецпризначенців НАБУ, вистрибнувши у вікно. У лютому депутат вийшов під заставу в розмірі 2 млн грн, а в листопаді обвинувальний акт щодо нього передали до Печерського районного суду для розгляду.

Також у жовтні цього року обвинувальні акти отримали:

міський голова Одеси Геннадій Труханов;

заступник мера Павло Вугельман;

голова постійної комісії Одеської міськради з питань комунальної власності Василь Шкрябай;

директор Департаменту комунальної власності Одеської міськради Олексій Спектор;

заступник директора Департаменту комунальної власності Одеської міськради;

директор приватної компанії, що продала будівлю;

представник фірми-продавця;

оцінник СК "Брокбізнес".

Скільки грошей з’явилося в шафі депутата, який побіг до вбиральні?

2013 року під час отримання хабара в сумі 325 тис. грн співробітники ГПУ затримали депутата Одеської обласної ради від політичної партії "Довіряй ділам" Володимира Сушкова, який на той час працював керівником Київської районної адміністрації Одеської міської ради, а також його заступника Андрія Горшкова. Гроші посадовці вимагали за надання дозвільних документів на розміщення 11 об’єктів сезонної торгівлі. Проте суд узяв до уваги свідчення Сушкова, який нібито був у туалеті й не знав, що його заступник, злякавшись працівників прокуратури, поклав хабар до його шафи. Про це йдеться в ухвалі Одеського апеляційного суду:



"Після одержання грошей ОСОБА_2 (Горшков – прим. ред.) вирішив забрати грошові кошти з кабінету додому, оскільки в кабінеті зберігати їх було небезпечно. Уходячи додому, ОСОБА_2 зайшов до кабінету ОСОБА_3 (Сушков – прим. ред.), який перебував у підсобному приміщенні (туалетній кімнаті). У цей час у двері почали голосно стукати та кричати. Через монітор ОСОБА_11 побачив, що співробітники правоохоронних органів намагалися проникнути до кабінету ОСОБА_3, на що ОСОБА_2 злякався та поклав кошти до шафи в кабінеті голови", – сказано в рішенні суду.



Прокурор просив визнати Сушкова та Горшкова винними в учиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 , ч. 5 ст. 368 КК України , та призначити їм покарання у вигляді 9 років ув’язнення з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати керівні посади в органах місцевого самоврядування строком 3 роки.



Проте суд Сушкова виправдав, а Горшкова визнав винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , і призначив йому покарання у вигляді 3-х років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України Горшкова звільнили від відбування покарання з випробним строком 1 рік.



2016 року депутат обласної ради Сушков подав до суду та поновився на посаді голови Київської районної адміністрації Одеської міської ради. 2017-го після пожежі в дитячому таборі "Вікторія", унаслідок якої загинули 3 дітей, у вересні минулого року мер Труханов усунув його з посади, але за півмісяця Сушков повернувся на своє робоче місце.

Як заробити на проектно-кошторисній документації?

Фігурантом кримінального провадження є ще один депутат обласної ради від партії "Довіряй ділам" Вадим Теплицький. У квітні 2018 року Одеська прокуратура оголосила про підозру трьом учасникам корупційної схеми. Серед них і Теплицькому, який 2010 року був керівником та власником будівельної компанії "Білд-Про".

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Проект називався "Глибоководний випуск", і на його впровадження з державного бюджету повинні були виділити понад мільярд гривень. Роботи мали виконуватись у 2010-2011 роках. Відповідно до проекту, від станції біологічного очищення "Північна" планували прокласти морським дном труби для зливання очищених стоків не біля берега, а за кілька кілометрів від нього. Будівництво здійснювали структури будівельного магната-втікача Руслана Тарпана. За інформацією місцевих ЗМІ, після вручення йому повідомлення про підозру він перебуває в Дубаї.

Коли проект розкритикував екс-президент Віктор Янукович, будівництво заморозили та відкрили кримінальне провадження.

"Почти 600 миллионов "вбухали" в этот проект. Без ума, без головы, и сейчас дополнительные средства нужны для того, чтобы исправить эту ошибку. Мы это сделаем, исправим, но повторения такого больше не будет", – цитував Януковича одеський сайт "Думская.нет".

І хоча кримінальне провадження в цій справі відкрили ще кілька років тому, Одеська прокуратура оголосила про підозру тільки 2018 року.

Найближчим часом Громадський рух ЧЕСНО проаналізує кримінальні провадження, відкриті проти представників інших партій на Одещині.



Нагадаємо, що на Одещині депутати декларують найбільше біткоїнів, а лідер "Довіряй ділам" Труханов в Одеській міській раді не дає слова одеситам, і ті змушені проносити на сесійні засідання плакати, пришпиливши їх до спідньої білизни.

Також Рух ЧЕСНО проаналізував доходи депутатів Одеської міськради за 2017 рік.