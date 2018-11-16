Закордонні відрядження Київради: обмін досвідом чи прогулянки за бюджетні гроші?

Сергій Огородник
П'ятниця, 16 листопада 2018, 11:58
Unplush/@jeshoots

Депутати місцевих рад не отримують заробітної плати і працюють для громади на волонтерських засадах. Щоб перейняти якийсь досвід зарубіжних колег, Київрада відправляє депутатів у відрядження за кордон. Географія відряджень дуже широка: від Європи – до Японії.

15 листопада Київрада прийняла програму зміцнення і розвитку міжнародних зв’язків на 2019-2022 роки, яка передбачає виділення 87 млн грн витрат на відрядження на наступні 4 роки.

Громадський рух ЧЕСНО поцікавився в депутатів, що корисного для України вони можуть привезти зі своїх відряджень, і чи не були це просто прогулянки за бюджетні гроші.

Нещодавно делегація депутатів Київради висадилася десантом у Чикаго в США. Фейсбук-сторінки народних обранців замайоріли світлинами з вулиць міста.

Згідно з розпорядженням міського голови, поїздка чотирьох депутатів обійшлася бюджету Києва в майже 367 тисяч гривень.

 

Гендерна рівність у рекламі є вигідною

Депутатка від БПП Наталія Маслова наробила селфі з мальовничої Чикажчини. Цікаво, що якщо для Києва Чикаго місто-побратим, то для Чикаго Київ місто-посестра. 

 

За словами Маслової, поїздка організована на запрошення організації "Chicago sister cities", один із комітетів якої займається відносинами з Києвом.
Питання, яке цікавило Наталію Маслову, гендерна рівність. Зауважимо, що Маслова входить у "Жіноче крило" БПП у Києві.

 
"На мій запит була організована зустріч із Ренеттою МакКен, яка за оцінками Форбс посіла 27 місце в рейтингу найвпливовіших жінок світу у 2006 році. Вона 37 років працює в рекламі і, звісно, стикалася з питаннями гендерної рівності в рекламі. Останні дослідження в США показали, що людина бачить до 500 рекламних повідомлень на день і це впливає на те, як особа сприймає права і можливості людей, зокрема жінок. Тому надзвичайно важливим є подолання стереотипних уявлень про жінку і чоловіка в рекламі, оскільки реклама формує суспільну думку і сприйняття статей споживачами", каже Маслова.

Принагідно зауважимо, що в Києві трапляється чимало сексистської реклами, яка насаджує гендерну нерівність і стереотипи. Наприклад, реклама одного з київських супермаркетів натякає, що хлопчики мають перевагу перед дівчатами у фінансових питаннях.

 
Заклад "П’яна вишня" перед відкриттям на Хрещатику розмістив рекламу в метро "Майдан Незалежності" з елементами об’єктивації.
 

Депутатка переконує, що, згідно з останніми дослідженнями, гендерно толерантні рекламні ролики приносять більшу економічну вигоду, оскільки краще сприймаються покупцями.

За словами Маслової, у США неможливо заборонити рекламу, яка містить ознаки гендерної нерівності, бо це було би порушенням їхньої Конституції. Натомість асоціація рекламодавців та громадські активісти пішли шляхом заохочення рекламодавців долати сексизм у рекламі.

На думку депутатки, українське законодавство в цьому питанні досконаліше за американське.

"У законодавстві (України прим. автора) закріплено заборону вміщувати твердження, які є  дискримінаційними за ознаками статі, або такими, що порушують норми етики та моралі. Зокрема, Держпродспоживслужба може визнавати дискримінаційною й такою, що нехтує етичними й моральними нормами, рекламу, якщо вона протирічить статтям 7 та 8 закону України "Про рекламу". У цьому плані законодавство України є більш досконалим, нам залишається лише слідкувати за дотриманням рекламодавцями цих норм і звертатися зі скаргами в разі їхнього порушення", каже депутатка.

Позафракційна депутатка Олеся Пинзеник, яка потрапила до Київради від "Самопомочі", певне, гуляла з Масловою разом, бо її селфі зроблені майже на тих самих місцях.

 

"Пані Віра Ілляшевська, голова міст-побратимів Київ-Чикаго, була минулого тижня в Києві. Я допомогла організувати зустріч з Миколою Поворозником (заступник голови КМДА прим. автора) стосовно обміну досвідом social services (соціальні послуги)... Питання, які охоплює дана сфера, це робота з літніми людьми, робота з людьми з фізичними вадами та робота з дітьми-сиротами і дітьми, які залишилися сиротами внаслідок війни на сході. Пані Віра зазначає, що цей досвід є корисним для двох сторін, бо кожна з них знаходить якісь цікаві напрацювання та досвід, який можна використати в роботі з людьми", каже депутатка.

За словами Пинзеник, Чикаго організовує для дівчат програму з питань лідерства. В Україні дівчата-лідерки подали 40 заявок на участь у програмі. Пинзеник бачить потенціал у лідеркинях як у помічницях депутатів і депутаток Київради.

"Дівчата з усієї України подавали заявки для участі в програмі, яку організовує Чикаго для дівчат з різних куточків світу з питань лідерства та gender equality. У цьому році з України було більше ніж 40 заявок від дівчат, які є лідерами думок та є прикладами для наслідування. Зважаючи на досвід дівчат, ми з Наталією Масловою переконані, що таких дівчат дуже корисно долучати до громадського життя шляхом стажування як помічників депутатів у КМР", розповідає Пинзеник.

Націоналіст і в Чикаго знайде "бандерівців"

Голова фракції "Свобода" Юрій Сиротюк у Чикаго зібрав "Бандерівські читання". У своєму пості депутат дякує чиказьким "свободівцям".

 

Сиротюк переконує, що це було його перше відрядження в Київраді за кордон.

"У нас графік був забитий з 9 години до кінця робочого дня, окрім неділі. Я використав цей день для того, щоб зустрітися з українською громадою".

"Свободівця" вразило, що до української делегації американська сторона поставилася дуже відповідально.

"Що мене здивувало особисто, що досить високопосадові чиновники приділяли дуже багато часу для роботи з нами. У нас немає такого ставлення… Якщо ми йшли там у міську каналізацію, то нас зустрічала керівник цієї компанії. І зустрічав цілий апарат чиновників, які дуже детально говорили нам про все, чим ми цікавилися, і стільки часу, скільки нам це було потрібно", розповідає депутат.

За словами Сиротюка, йому не вдалося сповна проговорити близькі йому антикорупційні теми, натомість його колега по фракції Олег Гелевей дуже детально розібрався у функціонуванні медичної сфери Чикаго.

"Я дуже хотів, щоб ми поговорили по темі корупції, по моїй комісії. На жаль, цього не було… Олег Гелевей домовився, що вони будуть готові віддати в Україну ту частину медичної апаратури, яка в них є. У нас в Україні йде медична реформа. І Гелевей дуже випитував, як там зі страховою медициною", розповідає Сиротюк.

Нагадаємо, що генпрокурор України порівнював Приірпіння на Київщині з гангстерським Чикаго. Проте в Чикаго Сиротюка не зрозуміли, коли він розповідав про незаконні забудови.

"Це як розмова сліпого з німим, коли ти їм говориш про незаконні забудови або знищення історичної спадщини… Вони просто не розуміють, про що йдеться", бідкається Сиротюк.

"Свободівець" зауважує, що в Чикаго працює система зонування, а не Генплану.

"Я не думаю, що це прийнятно для нас. Вони пішли геть від Генплану, вони не можуть затвердити Генплан. У них працює система зонування. Це те, що нам зараз "впарюють", що не треба Генплану, а давайте детальні плани територій.

Але в них це чому? Бо місто старе, тому нема куди розвиватися, як перебудовуватись. Відповідно, квадрати є, і можна в кожній зоні щось змінити якийсь будиночок розібрати, а на його місце якийсь поставити. Там дуже жорсткі обмеження", резюмує Сиротюк.

Нагадаємо, що в.о. мера Ірпеня Анастасія Попсуй витратила з бюджету Ірпеня майже 120 тисяч гривень на свою поїздку в Чикаго. Що в кілька разів більше, ніж річна зарплатня мера сусіднього Коцюбинського.

Український прапор над Осакою за 640 тисяч гривень

Саме стільки коштує відрядження до Японії секретаря міськради Володимира Прокопіва і депутатів Романа Марченка, Дмитра Калініченка та Костянтина Ялового.

 

Депутат від "Єдності" Дмитро Калініченко зауважує, що з японцями треба вибудовувати еволюційні стосунки, тому візити важливі.

"Мої друзі вже довгий час живуть і працюють у Японії. І постійно наголошують на тому, що з японцями стосунки необхідно будувати поступово, роблячи це покроково, еволюційно, враховуючи всі деталі. Їхній менталітет відрізняється від нашого слов'янського. І потисканням рук питання не вирішуються. А питання є: переймання досвіду, їхні фінансові інвестиції та кредити, за які йде постійна боротьба. Тому з ними необхідний постійний контакт та діалог. Такі візити надзвичайно важливі. Адже вони зміцнюють відносини між нашими містами, а Кіото і Київ це міста-побратими. І нам є чого в них повчитися", каже депутат.

 

На початку листопада українська делегація з 9 осіб вирушила до Китаю для участі в міжнародній виставці в Шанхаї та в українсько-китайському діловому форумі в Пекіні.

Член делегації до Китаю, заступник голови КМДА Дмитро Давтян коментує Громадському руху ЧЕСНО, що має намір привезти "не просто контракти, а дорожні карти спільних рішень":

"China International Import Expo (CIIE) – це іміджевий і перспективний з огляду на потенційні контакти захід… Планую зустрітися з керівництвом передових китайських компаній, які висловлювали зацікавленість в участі в інфраструктурних проектах Києва. Це, передусім, China Railway – з ними обговоримо перспективи участі в будівництві та обслуговуванні столичного метро, China Eximbank – щодо фінансування таких проектів, China Road and Bridge Corporation (CRBC) – про ймовірні інфраструктурні плани в цілому.

Намагатимуся привезти не просто контакти... Хочу повернутися до Києва принаймні з "дорожніми картами" найбільш важливих спільних рішень".

"Она была в Париже – ей сам Марсель Марсо чего-то говорил..."

Згідно з розпорядженням КМДА, українська делегація зі столичних депутатів і чиновників прибула до міста Париж.

"Зазначене відрядження надасть можливість вивчити провідний французький досвід створення столичних агломерацій на прикладі Метрополії Великого Парижу", йдеться в пояснювальній записці.

До делегації з 12 осіб включили також вчительку з французької мови з оболонського ліцею №20 Світлану Мірошниченко.

 

"Свободівець" Юрій Сиротюк, який нещодавно побував у Чикаго, постить світлину з могили Симона Петлюри.

 

Нагадаємо, що Київрада в грудні 2017 року прийняла рішення про створення асоціації "Київська агломерація", до якої в деяких населених пунктах навколо Києва депутати місцевих рад поставилися з насторогою.

Звернення депутатів Київради про агломерацію було також направлене і до міської ради Бучі. На фото Сиротюка видно, що в українській делегації є мер Бучі Анатолій Федорук.

Один з авторів цього рішення депутат "Київської команди" Олег Макаров також є в складі делегації.

 

Очікуємо, що столичні обранці привезуть із відряджень не лише позитивні враження і селфі, але й низку напрацьованих контактів і угод, які окуплять витрати на відрядження для бюджету міста.

Київрада витратить понад 87 мільйонів на відрядження на наступні 4 роки

Зауважимо, що бюджетна комісія Київради вже підтримала проект рішення про зміцнення і розвитку міжнародних зв’язків на 2019-2022 роки.

"Документ націлений на вдосконалення системи місцевого самоврядування та міського управління шляхом залучення кращих зарубіжних практик. Відповідно до проекту програми, працівники мерії вивчатимуть досвід аналогічних структур у світі, адаптовуватимуться до європейських стандартів роботи", повідомляє прес-служба Київради.

За словами голови бюджетної комісії, депутата від БПП Андрія Страннікова, сума на виконання програми може бути відкоригована, але в середньому щорічно плануються витрати на рівні 20-22 мільйонів гривень.

Громадський рух ЧЕСНО буде моніторити поїздки депутатів і чиновників у відрядження за бюджетний кошт і закликає народних обранців звітувати про реальну користь від поїздок перед своїми виборцями киянами.

Нагадаємо, Громадський рух ЧЕСНО опублікував матеріал про те, як депутати Київради "матросять" киян

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