Закордонні відрядження Київради: обмін досвідом чи прогулянки за бюджетні гроші?

Депутати місцевих рад не отримують заробітної плати і працюють для громади на волонтерських засадах. Щоб перейняти якийсь досвід зарубіжних колег, Київрада відправляє депутатів у відрядження за кордон. Географія відряджень дуже широка: від Європи – до Японії.

15 листопада Київрада прийняла програму зміцнення і розвитку міжнародних зв’язків на 2019-2022 роки, яка передбачає виділення 87 млн грн витрат на відрядження на наступні 4 роки.

Громадський рух ЧЕСНО поцікавився в депутатів, що корисного для України вони можуть привезти зі своїх відряджень, і чи не були це просто прогулянки за бюджетні гроші.

Нещодавно делегація депутатів Київради висадилася десантом у Чикаго в США. Фейсбук-сторінки народних обранців замайоріли світлинами з вулиць міста.

Згідно з розпорядженням міського голови, поїздка чотирьох депутатів обійшлася бюджету Києва в майже 367 тисяч гривень.

Гендерна рівність у рекламі є вигідною



Депутатка від БПП Наталія Маслова наробила селфі з мальовничої Чикажчини. Цікаво, що якщо для Києва Чикаго – місто-побратим, то для Чикаго Київ – місто-посестра.

За словами Маслової, поїздка організована на запрошення організації "Chicago sister cities", один із комітетів якої займається відносинами з Києвом.

Питання, яке цікавило Наталію Маслову, – гендерна рівність. Зауважимо, що Маслова входить у "Жіноче крило" БПП у Києві.

"На мій запит була організована зустріч із Ренеттою МакКен, яка за оцінками Форбс посіла 27 місце в рейтингу найвпливовіших жінок світу у 2006 році. Вона 37 років працює в рекламі і, звісно, стикалася з питаннями гендерної рівності в рекламі. Останні дослідження в США показали, що людина бачить до 500 рекламних повідомлень на день – і це впливає на те, як особа сприймає права і можливості людей, зокрема жінок. Тому надзвичайно важливим є подолання стереотипних уявлень про жінку і чоловіка в рекламі, оскільки реклама формує суспільну думку і сприйняття статей споживачами", – каже Маслова.



Принагідно зауважимо, що в Києві трапляється чимало сексистської реклами, яка насаджує гендерну нерівність і стереотипи. Наприклад, реклама одного з київських супермаркетів натякає, що хлопчики мають перевагу перед дівчатами у фінансових питаннях.



Принагідно зауважимо, що в Києві трапляється чимало сексистської реклами, яка насаджує гендерну нерівність і стереотипи. Наприклад, реклама одного з київських супермаркетів натякає, що хлопчики мають перевагу перед дівчатами у фінансових питаннях.

Заклад "П’яна вишня" перед відкриттям на Хрещатику розмістив рекламу в метро "Майдан Незалежності" з елементами об’єктивації.



Депутатка переконує, що, згідно з останніми дослідженнями, гендерно толерантні рекламні ролики приносять більшу економічну вигоду, оскільки краще сприймаються покупцями.



За словами Маслової, у США неможливо заборонити рекламу, яка містить ознаки гендерної нерівності, бо це було би порушенням їхньої Конституції. Натомість асоціація рекламодавців та громадські активісти пішли шляхом заохочення рекламодавців долати сексизм у рекламі.

На думку депутатки, українське законодавство в цьому питанні досконаліше за американське.



"У законодавстві (України – прим. автора) закріплено заборону вміщувати твердження, які є дискримінаційними за ознаками статі, або такими, що порушують норми етики та моралі. Зокрема, Держпродспоживслужба може визнавати дискримінаційною й такою, що нехтує етичними й моральними нормами, рекламу, якщо вона протирічить статтям 7 та 8 закону України "Про рекламу". У цьому плані законодавство України є більш досконалим, нам залишається лише слідкувати за дотриманням рекламодавцями цих норм і звертатися зі скаргами в разі їхнього порушення", – каже депутатка.



Позафракційна депутатка Олеся Пинзеник, яка потрапила до Київради від "Самопомочі", певне, гуляла з Масловою разом, бо її селфі зроблені майже на тих самих місцях.

"Пані Віра Ілляшевська, голова міст-побратимів Київ-Чикаго, була минулого тижня в Києві. Я допомогла організувати зустріч з Миколою Поворозником (заступник голови КМДА – прим. автора) стосовно обміну досвідом social services (соціальні послуги)... Питання, які охоплює дана сфера, – це робота з літніми людьми, робота з людьми з фізичними вадами та робота з дітьми-сиротами і дітьми, які залишилися сиротами внаслідок війни на сході. Пані Віра зазначає, що цей досвід є корисним для двох сторін, бо кожна з них знаходить якісь цікаві напрацювання та досвід, який можна використати в роботі з людьми", – каже депутатка.

За словами Пинзеник, Чикаго організовує для дівчат програму з питань лідерства. В Україні дівчата-лідерки подали 40 заявок на участь у програмі. Пинзеник бачить потенціал у лідеркинях – як у помічницях депутатів і депутаток Київради.

"Дівчата з усієї України подавали заявки для участі в програмі, яку організовує Чикаго для дівчат з різних куточків світу з питань лідерства та gender equality. У цьому році з України було більше ніж 40 заявок від дівчат, які є лідерами думок та є прикладами для наслідування. Зважаючи на досвід дівчат, ми з Наталією Масловою переконані, що таких дівчат дуже корисно долучати до громадського життя шляхом стажування як помічників депутатів у КМР", – розповідає Пинзеник.

Націоналіст і в Чикаго знайде "бандерівців"

Голова фракції "Свобода" Юрій Сиротюк у Чикаго зібрав "Бандерівські читання". У своєму пості депутат дякує чиказьким "свободівцям".

Сиротюк переконує, що це було його перше відрядження в Київраді за кордон.

"У нас графік був забитий з 9 години до кінця робочого дня, окрім неділі. Я використав цей день для того, щоб зустрітися з українською громадою".

"Свободівця" вразило, що до української делегації американська сторона поставилася дуже відповідально.

"Що мене здивувало особисто, що досить високопосадові чиновники приділяли дуже багато часу для роботи з нами. У нас немає такого ставлення… Якщо ми йшли там у міську каналізацію, то нас зустрічала керівник цієї компанії. І зустрічав цілий апарат чиновників, які дуже детально говорили нам про все, чим ми цікавилися, і стільки часу, скільки нам це було потрібно", – розповідає депутат.

За словами Сиротюка, йому не вдалося сповна проговорити близькі йому антикорупційні теми, натомість його колега по фракції Олег Гелевей дуже детально розібрався у функціонуванні медичної сфери Чикаго.



"Я дуже хотів, щоб ми поговорили по темі корупції, по моїй комісії. На жаль, цього не було… Олег Гелевей домовився, що вони будуть готові віддати в Україну ту частину медичної апаратури, яка в них є. У нас в Україні йде медична реформа. І Гелевей дуже випитував, як там зі страховою медициною", – розповідає Сиротюк.

Нагадаємо, що генпрокурор України порівнював Приірпіння на Київщині з гангстерським Чикаго. Проте в Чикаго Сиротюка не зрозуміли, коли він розповідав про незаконні забудови.

"Це як розмова сліпого з німим, коли ти їм говориш про незаконні забудови або знищення історичної спадщини… Вони просто не розуміють, про що йдеться", – бідкається Сиротюк.

"Свободівець" зауважує, що в Чикаго працює система зонування, а не Генплану.

"Я не думаю, що це прийнятно для нас. Вони пішли геть від Генплану, вони не можуть затвердити Генплан. У них працює система зонування. Це те, що нам зараз "впарюють", що не треба Генплану, а давайте детальні плани територій.

Але в них це чому? Бо місто старе, тому нема куди розвиватися, як перебудовуватись. Відповідно, квадрати є, і можна в кожній зоні щось змінити – якийсь будиночок розібрати, а на його місце якийсь поставити. Там дуже жорсткі обмеження", – резюмує Сиротюк.

Нагадаємо, що в.о. мера Ірпеня Анастасія Попсуй витратила з бюджету Ірпеня майже 120 тисяч гривень на свою поїздку в Чикаго. Що в кілька разів більше, ніж річна зарплатня мера сусіднього Коцюбинського.

Український прапор над Осакою за 640 тисяч гривень

Саме стільки коштує відрядження до Японії секретаря міськради Володимира Прокопіва і депутатів Романа Марченка, Дмитра Калініченка та Костянтина Ялового.

Депутат від "Єдності" Дмитро Калініченко зауважує, що з японцями треба вибудовувати еволюційні стосунки, тому візити важливі.

"Мої друзі вже довгий час живуть і працюють у Японії. І постійно наголошують на тому, що з японцями стосунки необхідно будувати поступово, роблячи це покроково, еволюційно, враховуючи всі деталі. Їхній менталітет відрізняється від нашого слов'янського. І потисканням рук питання не вирішуються. А питання є: переймання досвіду, їхні фінансові інвестиції та кредити, за які йде постійна боротьба. Тому з ними необхідний постійний контакт та діалог. Такі візити надзвичайно важливі. Адже вони зміцнюють відносини між нашими містами, а Кіото і Київ – це міста-побратими. І нам є чого в них повчитися", – каже депутат.

На початку листопада українська делегація з 9 осіб вирушила до Китаю для участі в міжнародній виставці в Шанхаї та в українсько-китайському діловому форумі в Пекіні.



Член делегації до Китаю, заступник голови КМДА Дмитро Давтян коментує Громадському руху ЧЕСНО, що має намір привезти "не просто контракти, а дорожні карти спільних рішень":



"China International Import Expo (CIIE) – це іміджевий і перспективний з огляду на потенційні контакти захід… Планую зустрітися з керівництвом передових китайських компаній, які висловлювали зацікавленість в участі в інфраструктурних проектах Києва. Це, передусім, China Railway – з ними обговоримо перспективи участі в будівництві та обслуговуванні столичного метро, China Eximbank – щодо фінансування таких проектів, China Road and Bridge Corporation (CRBC) – про ймовірні інфраструктурні плани в цілому.

Намагатимуся привезти не просто контакти... Хочу повернутися до Києва принаймні з "дорожніми картами" найбільш важливих спільних рішень".

"Она была в Париже – ей сам Марсель Марсо чего-то говорил..."

Згідно з розпорядженням КМДА, українська делегація зі столичних депутатів і чиновників прибула до міста Париж.

"Зазначене відрядження надасть можливість вивчити провідний французький досвід створення столичних агломерацій на прикладі Метрополії Великого Парижу", – йдеться в пояснювальній записці.

До делегації з 12 осіб включили також вчительку з французької мови з оболонського ліцею №20 – Світлану Мірошниченко.

"Свободівець" Юрій Сиротюк, який нещодавно побував у Чикаго, постить світлину з могили Симона Петлюри.

Нагадаємо, що Київрада в грудні 2017 року прийняла рішення про створення асоціації "Київська агломерація", до якої в деяких населених пунктах навколо Києва депутати місцевих рад поставилися з насторогою.

Звернення депутатів Київради про агломерацію було також направлене і до міської ради Бучі. На фото Сиротюка видно, що в українській делегації є мер Бучі Анатолій Федорук.

Один з авторів цього рішення – депутат "Київської команди" Олег Макаров – також є в складі делегації.

Очікуємо, що столичні обранці привезуть із відряджень не лише позитивні враження і селфі, але й низку напрацьованих контактів і угод, які окуплять витрати на відрядження для бюджету міста.

Київрада витратить понад 87 мільйонів на відрядження на наступні 4 роки

Зауважимо, що бюджетна комісія Київради вже підтримала проект рішення про зміцнення і розвитку міжнародних зв’язків на 2019-2022 роки.

"Документ націлений на вдосконалення системи місцевого самоврядування та міського управління шляхом залучення кращих зарубіжних практик. Відповідно до проекту програми, працівники мерії вивчатимуть досвід аналогічних структур у світі, адаптовуватимуться до європейських стандартів роботи", – повідомляє прес-служба Київради.

За словами голови бюджетної комісії, депутата від БПП Андрія Страннікова, сума на виконання програми може бути відкоригована, але в середньому щорічно плануються витрати на рівні 20-22 мільйонів гривень.

Громадський рух ЧЕСНО буде моніторити поїздки депутатів і чиновників у відрядження за бюджетний кошт і закликає народних обранців звітувати про реальну користь від поїздок перед своїми виборцями – киянами.

Нагадаємо, Громадський рух ЧЕСНО опублікував матеріал про те, як депутати Київради "матросять" киян