"Величезна кількість членів проекту зупинили фінансування саме через перезавантаження. Тільки на початку січня або під кінець цього року (2017-го – ЧЕСНО) багато членів із ТОП-90 закриють свої борги. Боргом ми вважаємо ту суму, яку вони обіцяли перераховувати, але не перераховували, бо не знали, яким курсом партія пішла. І ще один момент, що частина людей звідти вилетить, бо вони погодилися, що будуть фінансувати, раз перевели кошти, а потім сказали, що не будуть давати кошти. Тому цей проект не завершений. По-перше, не всі регулярно перераховують кошти, а дехто притримує кошти. По-друге, 90 людей там ще немає"