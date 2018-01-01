У коментарі ЧЕСНО він зазначив, що серйозних пожертв на партію цього року не було.



Наприкінці грудня 2017 року мало бути позачергове обрання голови політради партії, і Солонтай висував свою кандидатуру. Навіть його соратники прогнозували, що саме він переможе й очолить політраду.



Через відсутність кворуму вибори так і не відбулися. Наразі обов'язки виконує Бова. Наступна спроба бути обраним запланована на лютий 2018-го.



Для "Сили людей" 2018 рік буде роком вирішення нових статутних правил. Бо це – рік перед виборами до ВРУ і президентськими, і партія має вийти оновленою структурою.



У 2016-му партійці ще пристосовувалися до нововведень і багато внесків робили через одну людину. 2017 рік показав, що фінансування діяльності партії все ж таки проводиться за рахунок членських внесків.



Але при цьому платежі здійснюються через онлайн-платіжні системи, термінали, що є порушенням закону. І це заохочують у партії, оскільки на сайті є розділ для переказу коштів.



Однак така ситуація не є унікальною для "Сили людей". Через відсутність простої і зрозумілої системи здійснення платежів потерпають і інші партії.



Очевидно, що НАЗК та парламентарі повинні ініціювати зміни до законодавства, аби врегулювати це питання. Але зараз закон обтяжує всіх учасників, і відповідно його слід дотримуватися.



У рамках закону "Про політичні партії в Україні" НАЗК перевіряє кожен звіт та надає свої висновки, з якими можна ознайомитися у вільному доступі на їх сайті.



В усіх висновках по фінансових звітах партії "Сила людей" встановлено відсутність порушень законодавства щодо фінансування політичних партій.