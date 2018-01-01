«СИЛА ЛЮДЕЙ»:
Чи дійсно за людьми сила, або Хто фінансує партію
Прихильники партії боялися вносити кошти особисто. Гроші передавали голові політради, а головним донором залишається співзасновник партії. Донори жертвують кошти через термінали і "Приват 24".

Партія зараз перезавантажується й обирає керівні органи перед парламентськими та президентськими виборами. Тому члени партії призупинили її фінансування.
За несплату членських внесків з "Сили людей" виключають партійців.

У 2016 році "Сила людей" отримала близько 2 мільйонів гривень внесків. У 2017 році внески пішли на спад: за три квартали на рахунки партії надійшло майже втричі менше, ніж за 2016 рік у цілому.
Чому партійці бояться відкрито вносити кошти?
Майже 220 тисяч гривень на рахунок партії 2016 року вніс тогочасний голова політради Віталій Ковтун, який балотувався на виборах від "Сили людей" до Львівської міськради та на парламентських виборах. Але цю суму він переказував дрібними платежами 129 разів.

Віталій Ковтун
голова політради партії
"Сила людей"

"Не всі партійці були на той час готові вносити свої дані, а це і паспортні, і ідентифікаційний код"
Ковтун розуміє, що за теперішнім законодавством – це порушення, але пояснює його перехідним періодом:

Віталій Ковтун
голова політради партії
"Сила людей"
"Це такий був перехідний період, і я на нього попав. Згідно з законами нинішнього часу, це ніби неправильно. Але в самому процесі це потрібно було в певний час усвідомлення, що це нормально, що так вимагає закон від членів партії. Це не було масове явище, але дійсно таке було"
На неодноразові питання ЧЕСНО щодо загальної суми, яку вніс саме він на рахунки партії, Ковтун так однозначно і не відповів:

Віталій Ковтун
голова політради партії
"Сила людей"

"Точно сказати не можу, але то була досить суттєва сума"
Політик переконує, що як приватний підприємець, який займається нерухомістю, міг це зробити.
100800 грн
задекларував політик як сукупний дохід
720000 грн
задекларовано на рахунках у банках та інших фінансових установах за 2014 рік
Свідчить його декларація як кандидата до Львівської облради.

Таким чином, можна припустити, що теоретично він мав можливість пожертвувати на потреби партії.

Але попри це залишається питання, чи дійсно політик бігав понад 10 разів на день до банку чи поштового відділення, аби внести особисто кошти на рахунок. Саме такі вимоги ставить закон.

При цьому, перед переказом коштів потрібно написати заяву, якою донор засвідчує, що в нього відсутні обставини, які можуть бути підставою для відмови у прийнятті внеску на користь політичної партії.

Зразок заяви затверджено НАЗК лише в червні 2016 року. Судячи зі звіту, саме в цей час припинилися масові перекази від однієї людини.

Громадський рух ЧЕСНО поцікавився у чинного голови секретаріату партії, чи подають члени партії такі заяви особисто.

Володимир Тищенко
голова секретаріату партії
"Сила людей"
"Цю норму закону мають виконувати банки. Ми вели перемовини з "ПриватБанком", бо там відкриті всі рахунки партії, щоб брали заяви, але ніхто нічого не бере, і касири навіть не знають про їх існування. Тому багато операцій проводять через "Приват24" або LikPay"
Від такого невиконання норм закону потерпають не лише прибічники "Сили людей", а й члени інших партій.
Чому "ПриватБанк" не виконує закон?
Закон не вимагає, щоб людина особисто жертвувала кошти в касу банку або через поштове відділення.

Однак у ньому є норма, згідно з якою разом із платіжним документом той, хто вносить кошти, повинен подавати заяву, у якій підтверджує, що ознайомлений з обмеженнями та правилами фінансувати партії.
"Без подання такої заяви платіжний документ на здійснення грошового внеску не приймається"
стаття 15 закону "Про політичні партії в Україні"
Саме це обмеження з усіх можливих способів оплати виключає онлайн-платежі, термінали тощо. Єдиний спосіб переказати кошти не порушивши закон – через банківську касу чи поштове відділення.

Громадський рух ЧЕСНО в одному з відділень ПАТ КБ "ПриватБанку" провів експеримент.
Ми спробували перевірити, яким чином банк пропонує внести кошти на рахунок однієї з партій. Було запропоновано кілька варіантів: через додаток "Приват24", термінал швидкого обслуговування клієнтів або через касу.

У терміналах є функція сплати вступних та членських внесків, але ніякого бланку заяви не прикріплено до форми оплати. Проте, є цікава функція "Заплатити від імені іншої особи". Цю опцію додали в результаті переговорів секретаріату партії з представниками "ПриватБанку".

Касир відділення на прохання видати бланк заяви для заповнення відповіла, що їх немає. Де їх узяти – вона не знає і взагалі вперше чує про таке.

Ми звернулися за роз'ясненням до керівництва банківського відділення.

Ольга Вербицька
керівниця одного з відділень "ПриватБанку" Київщини
" У законі, на який ви посилаєтеся, не вказано, що бланк цієї заяви вам повинен видати банк. Я не знаю, навіщо вона взагалі, куди ми її повинні далі подавати і як зберігати. Я направлю запит в юруправління, щоб дали роз'яснення, але нас уперше просять про таку послугу. Роз'яснень НБУ з цього питання я не пам'ятаю"
В свою чергу представниця юруправління центрального офісу "ПриватБанку" зазначає:

представниця юруправління центрального офісу "ПриватБанку"
" Дійсно, є така вимога закону, але заяву ви маєте подати самі касиру, бланки ми не видаємо. Коли оплату здійснюєте через термінал швидкого обслуговування, то там перевіряються лише реквізити, і заява не потрібна, можете здійснити платіж навіть через "Приват24". Також ви можете зробити внесок за іншу особу, різниця буде лише в розмірі комісійного збору. Це вже ваші особисті домовленості"
Після отриманих роз'яснень Громадський рух ЧЕСНО спробував повторно зробити вступний та членський внесок уже в столичному відділенні "ПриватБанку". Але і там не знають про те, що платник має подати заяву окрім реквізитів для сплати, та посилають до терміналу.

Людмила
консультантка "ПриватБанку"

"Я вперше чую про таку заяву. Зробіть внесок через термінал, там немає ніякої вимоги заяви. Так вам буде простіше"
Як звітують банківські установи перед НАЗК, і чи контролює НАЗК взагалі виконання цієї норми? У "ПриватБанку" запевнили, що звітують постійно, але як часто сказати не змогли.

Очевидно, йдеться про те, що банки, НАЗК, партії і їхні внесники не дотримуються однієї з вимог закону. Цьому є низка причин, серед яких невиправдано обтяжена процедура внесення коштів. Також банкам нав'язують непритаманну функцію збору документів, які не стосуються їхньої внутрішньої фінансової документації.

У цій ситуації НАЗК не займає активної позиції, яка повинна була б бути виражена в ініціюванні змін до законодавства. Натомість маємо ще один закон, окремі норми якого ігнорують усі сторони.
Чому партієць Якименко повернув свою зарплату "Силі людей"?
Віталій Ковтун не єдиний партієць "Сили людей", хто 22 січня 2016 року провів понад 10 транзакцій. Аналогічна ситуація з Богданом Яременком.

Богдан Яременко
екс-голова Київської обласної організації політичної партії "Сила людей"

"Вносив внески так, як було зручно! Якісь внески міг робити самостійно, якісь могли робити мої помічники"
50 000 грн
становить найбільший внесок одним платежем від голови секретаріату партії 2016 року Олександра Якименка
Найцікавіше те, що цей внесок Якименко зробив наступного дня після того, як отримав заробітну плату за кілька місяців роботи в партії, що в сукупності становить трохи більше, ніж 50000 гривень.

Олександр Якименко
голова секретаріату партії
"Сила людей" 2016 року
"Я дійсно повернув партії заробітну платню, яку мені виплатили. Через міжособистісний конфлікт деяких партійців я фактично опинився в заручниках, коли купка осіб, яку на певний період усунули від керівництва партією, заблокувала роботу керівних і контрольно-ревізійних органів партії і, в тому числі, саботувала погодження моєї заяви про складання повноважень. Тому протягом кількох місяців, усупереч моєму бажанню, я не міг звільнитися з посади керівника Секретаріату. Проте, попри такі дії, я вирішив просто повернути гроші, виплачені мені за цей період. Решта коштів, які надходили від мого імені – це сплата моїх особистих членських внесків"
Того ж таки числа майже 10 платежів провів Руслан Панчишин. На той час він був одним із членів політради.
А наприкінці 2016 року було здійснено транзакцію майже на 8000 гривень на користь фізичної особи Панчишин Р.І. за виконані роботи, купівлю товарів та оплату послуг.
У 2017 році суми членських внесків та кількість пожертв стали значно меншими.

Навіть найбільший донор Ковтун перестав так часто переказувати кошти. За три квартали 2017-го було лише три внески на загальну суму 4200 гривень у порівнянні з понад 200 тисячами, які він вніс 2016 року.

Політик пояснює це тим, що, з огляду на свою політичну активність у попередні два роки, йому потрібно налагодити власний бізнес, бо вже має деякі втрати від того, що недостатньо приділяв цьому увагу.
Чому "Сила людей" втрачає фінансову підтримку
Донори партії спад фінансування пояснюють тим, що влітку цього року відбулося так зване "перезавантаження партії".

Юрій Бова
мер Тростянця,
в.о. голови політради
"Сили людей"
"Наразі триває перезавантаження партії, простими словами – уточнення статутних норм та внутрішніх правил, переобрання всіх керівних органів. Тому на цей час активної діяльності партії не здійснюється. Відповідно, немає глобальної потреби в зборі додаткових коштів"
До слова, саме 2017 року Бова завів на виборах в об'єднану територіальну громаду Тростянця монолітну депутатську більшість від партії "Сила людей".

Кількість членів партії різко скоротилася у 2016 році. Виключали тих, хто не сплатив членські внески. За словами Солонтая, це спричинило серйозні скандали в партії:

Юрій Бова
мер Тростянця,
в.о. голови політради
"Сили людей"
"Було зафіксовано випадки, коли людина сплачувала внески, вона рахувала, що в неї нема заборгованості, а їй програма заборгованість нарахувала. Людина переводила одним платежем певну суму, їй зараховувалося це не як внесок за кілька місяців, а як за один. Людина думала, що вона заплатила наперед, а її виключають за несплату внесків, і її кошти зачислили не в членські, а в благодійні. Таким чином, тепер партійці часто проводять кілька платежів на мінімальну суму внеску в один день і не мають клопоту зі щомісячними оплатами"
Бова наголосив, що за борги член партії не буде виключатися, а просто позбавляється голосу на конференції з обрання керівників та сам не може бути обраний до будь-якого органу.

Член партії з Криворізького осередку Світлана Сова пояснює, як проходить "перезавантаження партії" і як воно вплинуло на членські внески:

Світлана Сова
член партії "Сила людей" з Криворізького осередку

"Я призупинила направлення коштів, поки перезавантаження було, а зараз складаємо бюджет, і я перерахую всі кошти за весь період, коли налагодимо роботу. Перезавантаження в нас – це ухвалення нового статуту та переобрання за новими правилами статуту всіх представників керівних органів. Нас стало більше, як тоді, коли створювали партію, і треба було вкрай змінювати умови і прийняття в партію, і роботи партії". "Почався трохи бардак, навіть у чистоті виборів голів організацій міських, бо правила нечітко були прописані. Тому і треба було чітко по правилам обрати нових чи переобрати справжніх. Це і є перезавантаження"
У серпні 2017 року затвердили новий статут, у який було внесено понад 600 правок партійців. Це також призвело до повного переобрання керівних органів на всіх рівнях. Члени партії кажуть, що чекають сигналу від секретаріату, щоб поновити сплати.

Роман Михайлов
на місцевих виборах очолював список "Сили людей" до Київради
"Від фінансування партії не відмовляюся. Знаю, що в партії було перезавантаження. Відповідно, новостворена політрада має сформувати секретаріат, що зможе ефективно керувати такими коштами. Щойно отримаю сигнал від секретаріату про необхідність у коштах, то відновлю фінансування"
На своєму сайті партія оприлюднила рубрику топ-90 донорів. Насправді тут їх 29.
Суми, заявлені на сайті, не відповідають вказаним у звітах. Олександр Солонтай, співзасновник політичної партії "Сила людей", пояснює це тим самим "перезавантаженням":

Олександр Солонтай
співзасновник партії
"Сила людей"
"Величезна кількість членів проекту зупинили фінансування саме через перезавантаження. Тільки на початку січня або під кінець цього року (2017-го – ЧЕСНО) багато членів із ТОП-90 закриють свої борги. Боргом ми вважаємо ту суму, яку вони обіцяли перераховувати, але не перераховували, бо не знали, яким курсом партія пішла. І ще один момент, що частина людей звідти вилетить, бо вони погодилися, що будуть фінансувати, раз перевели кошти, а потім сказали, що не будуть давати кошти. Тому цей проект не завершений. По-перше, не всі регулярно перераховують кошти, а дехто притримує кошти. По-друге, 90 людей там ще немає"
Сам Солонтай є партійним лідером та найбільшим донором партії в 2017 році. Відповідно до декларації про доходи за 2016 рік, він має фінансову спроможність вносити такі суттєві пожертви.
60 000 грн
переказав Олександр Солонтай партії за 2017 рік
100 000 грн
переказав Олександр Солонтай партії за 2016 рік
У коментарі ЧЕСНО він зазначив, що серйозних пожертв на партію цього року не було.

Наприкінці грудня 2017 року мало бути позачергове обрання голови політради партії, і Солонтай висував свою кандидатуру. Навіть його соратники прогнозували, що саме він переможе й очолить політраду.

Через відсутність кворуму вибори так і не відбулися. Наразі обов'язки виконує Бова. Наступна спроба бути обраним запланована на лютий 2018-го.

Для "Сили людей" 2018 рік буде роком вирішення нових статутних правил. Бо це рік перед виборами до ВРУ і президентськими, і партія має вийти оновленою структурою.

У 2016-му партійці ще пристосовувалися до нововведень і багато внесків робили через одну людину. 2017 рік показав, що фінансування діяльності партії все ж таки проводиться за рахунок членських внесків.

Але при цьому платежі здійснюються через онлайн-платіжні системи, термінали, що є порушенням закону. І це заохочують у партії, оскільки на сайті є розділ для переказу коштів.

Однак така ситуація не є унікальною для "Сили людей". Через відсутність простої і зрозумілої системи здійснення платежів потерпають і інші партії.

Очевидно, що НАЗК та парламентарі повинні ініціювати зміни до законодавства, аби врегулювати це питання. Але зараз закон обтяжує всіх учасників, і відповідно його слід дотримуватися.

У рамках закону "Про політичні партії в Україні" НАЗК перевіряє кожен звіт та надає свої висновки, з якими можна ознайомитися у вільному доступі на їх сайті.

В усіх висновках по фінансових звітах партії "Сила людей" встановлено відсутність порушень законодавства щодо фінансування політичних партій.
Матеріал підготувала:
Ірина Латиш
журналістка "Громади Приірпіння"
для Громадського руху ЧЕСНО
#ПолітичнаПам'ять
Громадський рух ЧЕСНО публікує огляди політичних силшпаргалки виборцям з нагадуванням історії і сьогодення їхніх політичних фаворитів. Матеріал підготовлено для спецпроекту «Політична пам'ять» онлайн-хабу для українських виборців з інформацією про партії та політиків, які йшли на вибори до Верховної та місцевих рад України.
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