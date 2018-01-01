Стосовно будівництва технопарків, то тут ініціатор законопроекту Віктор Галасюк
давно співпрацює з олігархом Василем Хмельницьким. У 2012-2014 роках вони планували будувати інноваційне містечко Bionic Hill, проте проект виявився схемою
з приватизації державних коштів.
Громадський рух ЧЕСНО звернувся по коментар до Галасюка
, проте відповіді так і не отримав.
Створення особливих пільг для суднобудівельників передбачає збільшення вдвічі максимального строку переробки товарів, що ввозяться на підставі зовнішньоекономічних договорів, до 730 днів. Тоді як для всіх інших галузей такий строк – до 365 днів.
Вигоду від цього може отримати Вадим Новинський, корпорація "Смарт-холдинг" якого володіє
Чорноморським і Херсонським суднобудівними заводами, а також власники заводу "Кузня на Рибальському" Петро Порошенко та Ігор Кононенко.
Новинський з Ахметовим з 2007 року мають спільний бізнес
, коли "Смарт-холдинг" Новинського увійшов до складу "Метінвесту" Ахметова. Також вони співпрацюють в аграрному бізнесі, спільно володіючи компанією HarvEast. Нещодавно в інтерв'ю Дмитру Гордону Новинський називав Ахметова
своїм другом і партнером.
Законопроект №7206 "Купуй українське, плати українцям" створює можливість продавати державі товари та послуги з націнкою до 40%. Його вже критикували українські
і європейські
експерти.
Журналіст сайту "
Наші гроші"
Юрій Ніколов вважає, що Рінат Ахметов є безумовним бенефіціаром законопроекту: