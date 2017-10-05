 
Чи потрібна Україні виборча реформа?
У вівторок, 7 листопада Верховна Рада розглядатиме 2 законопроекти зі зміни виборчої системи.

У жовтні перші кроки до переходу на пропорційну виборчу систему з відкритими регіональними списками виявилися провальними.

Тож напередодні нового голосування спецпроект "Вибори вибори" поцікавився в українських політологів, журналістів та експертів з виборчого права – чи потрібна взагалі Україні виборча реформа?
Думки експертів
Олександр Кочетков
політичний аналітик
Виборча реформа Україні необхідна, як повітря потопаючому. Але реформа така, що реально мінімізує вплив олігархічної системи влади на результати волевиявлення.

Відкритість списків – умова необхідна, але недостатня. Існує загроза, що олігархат, який має величезні ресурси, перш за все медійні, зможе швидко пристосуватися до змін у законодавстві. Зокрема, буде купувати фракції безпосередньо у Верховній Раді.

Тому разом зі зміною виборчого законодавства конче необхідно розширювати вплив громадського суспільства на владу.
Юлія Шипілова
менеджер Міжнародної фундації виборчих систем IFES
Однозначно так. Але що розуміти під виборчою реформою? Не можна ототожнювати її зі зміною виборчої системи, оскільки в день голосування можна глибоко розчаруватись, не відчувши реальних змін.

Окрім зміни виборчої системи, Україні потрібно сфокусуватися на питаннях невідворотності покарань за виборчі злочини та вдосконаленні системи адміністрування виборів. Необхідно забезпечити реальним правом голосу внутрішньо переміщених осіб та трудових мігрантів, а також надати доступ до виборчого процесу особам з інвалідністю.

Важливо зосередитися на прозорому та адекватному фінансуванні виборчих кампаній, вдосконаленні системи встановлення результатів голосування і професійності членів виборчих комісій. На жаль, жодна із виборчих систем не вирішить усіх цих проблем сама по собі.

Водночас, ми маємо розуміти, що реформа – це не лише зміна правил гри, але і їх імплементація. Над якою нам потрібно працювати усім спільно. Це стосується, наприклад, невідворотності покарання за виборчі злочини.

Так, наразі законодавство у цій сфері недосконале, але навіть за такого законодавства робота правоохоронних органів з попередження та протидії виборчим злочинам могла б бути значно ефективнішою. Так само, як і поведінка самих учасників виборчих процесів, – доброчеснішою.
Віктор Трегубов
головний редактор сайту "Петр и Мазепа"
Ідея загалом, звісно, набагато краща, ніж те, що ми маємо зараз. Бо те, що є зараз, – це консервація феодалізму.

Проблема в тому, що це вигідно Адміністрації президента, чинному складу Ради. І це вигідно уряду, бо система вже склалася, працює. Навіщо її змінювати, якщо вона для них ефективна?

Але вона консервує цей український феодалізм, який нам, власне, треба побороти для того, щоб робити щось надалі. Тому відкриті списки як концепція – це добре. Але як політична реалізація цієї концепції буде виглядати – треба аналізувати конкретні законопроекти по виборчій реформі.
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Операція "гречка"
клац-клац
Андрій Куликов
голова правління ГО "Громадське радіо"
Так, Україні потрібна виборча реформа. Але вважаю, що нам потрібна суцільна мажоритарна система. Тому що пропорційна система, в тому числі за відкритими списками, часто створює підстави навіть для масштабнішої корупції, ніж мажоритарка.

Мажоритарка, в силу того, що розбита на округи, локалізує корупцію. Але пропорційна система здатна підняти її на загальноукраїнський рівень.
Володимир Фесенко
політолог
У нас уже було кілька виборчих реформ, ми перепробували кілька різних форм виборчої системи. Я б сказав так – нам потрібна оптимізація виборчої системи. Треба розуміти, для чого проводити нову виборчу реформу. Чітко сформулювати завдання, що ми хочемо отримати внаслідок такої реформи, оцінити потенційні наслідки, а потім вже формувати новий виборчий закон.

Я нормально ставлюся до пропорційної системи з відкритими списками. У принципі, підтримую цю ідею. Але дуже критично і скептично оцінюю заяви про її революційний ефект.
Марина Ставнійчук
юрист, член Венеціанської комісії від України у 2007-2013 роках
Виборча реформа давно потрібна Україні. І питання не лише у виді виборчої системи. Реформа потрібна системна і комплексна. Насамперед, в Україні дуже застарілий виборчий процес – технологічно вибори у нас проводяться за стандартами, як на мене, десятирічної, двадцятирічної давнини, на жаль.

Як на мене, суть виборчої реформи має зводитися і до технологічних речей, що пов'язані з якістю виборчого процесу, щоб належно захистити виборчі права. А також має свою політичну складову, яка має бути зав'язана на вид політичної системи в державі, на систему парламентаризму.

Кожна виборча система має свої переваги і недоліки. І не біда мажоритарної виборчої системи, що в Україні фактично спаплюжена її якість під час застосування на виборах.

Я стою на позиції відкритих пропорційних списків. Нам серйозно треба думати: чи це регіональні мають бути списки чи єдиний округ і загальнодержавний список. Це серйозні питання, які треба дебатувати.
Чому мажоритарники вигідні владі
Рада під контролем
клац-клац
Ярослав Юрчишин
виконавчий директор "Transparency International Ukraine"
Виборча реформа Україні необхідна. Перш за все, треба знищити мажоритарку, яка з ідеї представництва політиками округів перетворилася, переважно, на скупку голосів за гречку, ремонт доріг чи інші подачки, придбанні за кошти, вкрадені з нашого бюджету.

Також було б добре запровадити відкриті списки (можливість у списку партії голосувати за членів цього списку), які б стимулювали внутрішньопартійну конкуренцію і перетворили б партії із закритих акціонерних товариств зі спонсорами та інтересами на агентів просування суспільного інтересу на базі ідеологічних програм.

В ідеалі треба кодифікувати всі виборчі процеси в один Кодекс, щоб посилити відповідальність за порушення законів проти виборів, обмежити рекламу на час кампаній, професіоналізувати ЦВК, тощо. За опитуванням фонду "Демократичні ініціативи", понад 30% людей вважає, що обираючи відповідально ми поборемо корупцію. І я це цілком підтримую.
Микола Спиридонов
політолог
Я думаю, що питання виборчої реформи менш актуальне, ніж оновлення складу Центральної виборчої комісії. Бо ЦВК не оновлювалася вже кілька років. Її члени і голова, зокрема, вже давно нелегітимні. І це ставить під сумнів будь-які вибори, які вона проводить.

У принципі, змішана система, яка є зараз у нас, себе виправдовує. Єдине, що я би знизив бар'єр прохідний, бо 5 % – це досить високий. І ще було б бажано більш чітко закріпити виборчі округи.

А ще я сказав би, що треба більше виборів проводити. Спочатку у нас 4 роки була тривалість роботи Верховної Ради, а зараз депутати зробили собі 5-річний цикл. Тобто депутати, обрані у 2014 році, мають бути переобрані тільки у 2019-му.

Вважаю, що це для нинішнього складу ВРУ забагато, і що виборчий цикл має бути 3 роки, а, можливо, навіть 2 роки. Щоб все-таки відчувалася відповідальність.
Євген Глібовицький
член Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України
Виборча реформа – основна. Є багато речей, які важливі. Але це є реформа, з якої мають починатися зміни. А ми її віднесли насамкінець. Мені здається, що дуже важливо, щоб ми нарешті дійшли до виборчої реформи, навіть якщо вона буде з відкладеним запуском. Це краще, ніж її відсутність.

Виборча реформа визначає, який порядок відбору людей до ухвалення відповідальних рішень. Зараз ми маємо негативний відбір. Потрапляють гірші, а не кращі. Це треба міняти.
Мирослав Маринович
віце-ректор Українського католицького університету
Я поділяю думку, яка була у зверненні ініціативної групи "Першого грудня". Один з найголовніших пунктів коаліційної угоди – зміна виборчого законодавства – не виконано. Знову маємо старий спосіб участі людей у виборах.

Мене це дуже гнітить. Знову не буде соціальних ліфтів, немає іншої системи партійного будівництва. Це означає, що ми просто приречені на консервацію того, що вже було.

Тому я просто закликаю народних депутатів зробити все можливе для того, щоб змінити виборче законодавство і допустити нових людей, свіжі сили, нові концепції. Ще є час. Треба зробити так, щоб народ мав доступ до вирішення своїх інтересів, щоб працювала партійна система нормально, щоб відкриті були списки.

Я не є фахівець, щоб давати точну вказівку, якою має бути система. Є відкритість у мажоритарних системах, є відкритість у пропорційних системах. Хай вирішують фахівці. Але я хочу відкритості. Нинішня система закритості мене не вдовольняє.
Матеріал підготувала:
Дарина Рогачук
журналістка ЧЕСНО
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