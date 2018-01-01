"Коли моєму старшому синові виповнилося 20 років, то квартира в місті Сокаль у Львівській області була придбана років 10 років тому. І з самого початку була оформлена на мене, на старшого сина і на дружину. Свою частку, коли малому виповнилося 20 років, я переписав на старшого сина. Зараз там є два власники — дружина і син. Я зараз виписаний із житла і прописаний у гуртожитку Верховної Ради"