Серед мажоритарників найбільше земельних ділянок у 2017 році з'явилося у Євгена Балицького
("Опоблок") із Запорізької області (187 359,1 квадратних метрів або 18,74 га) та Антона Кіссе
("Відродження") з Одеської області (два об'єкти на 58 387,8 квадратних метрів або 5,84 га). Частка нових земельних ділянок зазначених нардепів становить 62% серед усіх мажоритарників.
Дружина Євгена Балицького у 2017 році купила
"зупиночний комплекс" у Севастополі на 166 "квадратів" за 5,36 мільйонів гривень, а основна частина нової нерухомості — 18,7 га — земельні ділянки в його рідному Мелітопольському районі вартістю 237 317 гривень. Отже, вартість 1 га становила близько 12 690 гривень, або 1 квадратний метр за 1269 гривень.
Збагаченню нардепа Кіссе також слід дякувати його дружині — Галині Кіссе. Вона стала власницею
землі в Овідіопольському районі площею 58 275 квадратних метрів або 5,83 га. Попри свіже придбання, у декларації вартість значиться невідомою.
Загалом, практика не вказувати ціну популярна серед нардепів. Окрім Кіссе, зовсім не вказали вартість новопридбаних земельних ділянок Юрій Вознюк
("Народний фронт"), Олег Дмитренко
, Володимир Мельниченко
та Олександр Ревега
(всі — БПП) та позафракційний Богдан Матківський
.
Так, батько нардепа Олега Дмитренка
(БПП) у 2017 році став власником ділянок площею 4,65 га на Чернігівщині. Вартість земель невідома. Позафракційний нардеп Богдан Матківський
із Львівщини не вказав вартість
власної земельної ділянки площею 12 соток у Татарбунарському районі.
У 2017 році мажоритарник із Житомирщини Олександр Ревега
(БПП) орендував
землю в ТОВ "Ревега" в Бердичеві за невідомою ціною. Власниками ТОВ "Ревега" значиться мати Параска Ревега і сам нардеп.
Утім, у декларації можна побачити, що за надання в оренду Ревега заробив від ТОВ "Ревега" майже 90 тисяч гривень. Фірма займається "переробкою та консервуванням риби, ракоподібних і молюсків".