Вибори за законом Януковича?

За рік в Україні відбудуться парламентські вибори.

У передвиборчий час у колективній свідомості загострюється боротьба двох протилежних почуттів - надії та зневіри.

Перемога на виборах великою мірою залежить від правил, за якими ці вибори відбудуться. Сьогодні в Україні на парламентських виборах діє пропорційно-мажоритарна виборча система.

Її реанімували в 2011 році за вказівкою Віктора Януковича, якому було необхідно закріпити успіх на президентських виборах повністю контрольованим парламентом.

Схема спрацювала: режим Януковича отримав контрольний пакет управління державою. На щастя, ненадовго. У 2014 році Янукович втік, однак справа його живе.

Масовий підкуп виборців, торгівля місцями в партійних списках, неприховане використання адміністративного ресурсу - так відбуваються вибори в нашій державі.

Це - корінь політичної корупції України.

Скасувати виборчий закон Януковича та перейти до пропорційної виборчої системи з відкритими регіональними списками обіцяли всі - коаліція в коаліційній угоді 2014 року, Петро Порошенко у своїх передвиборчих обіцянках. Це також і одне з міжнародних зобов’язань України.

Детальніше про нову виборчу систему можна почитати тут.

Чи готові цю обіцянку виконувати? Далеко не всі.

На Банковій у пріоритеті - президентські вибори. Зі стратегією успіху вже визначилися: команда президента ставить на мажоритарників.

Пропонована президентом формула, на перший погляд, дуже проста - спочатку ви на своїх округах допомагаєте переобратися мені, потім я допомагаю переобратися вам.

Важливий нюанс: фінансувати кампанію президента мажоритарникам пропонується за власний кошт.

Спочатку потрібно витратити купу грошей на агітацію за чинного президента, а потім ще й на власну виборчу кампанію включно з оплатою послуг адміністративного ресурсу.

І все це без жодних гарантій успіху. Усі бачили нещодавні президентські рейтинги. Якщо Порошенко програє вибори - уся схема ламається.

Президент Порошенко різко поміняв і свою публічну риторику щодо виборчих правил.

Якщо в 2014 році він обіцяв докласти всіх зусиль, щоб парламентські вибори відбувалися за новими правилами, то вже в 2018-му на запитання, чи готовий він виконувати обіцяне, президент відповів, що це справа парламенту, і він не збирається втручатися в процес.

І це дуже дивна позиція напередодні старту передвиборчої президентської гонки.

У мене складається враження, що в команді президента завівся його свідомий ворог.

Інакше таку зміну пояснити неможливо.

На що розраховує на наступних президентських виборах Петро Порошенко в статусі президента, який, прийшовши на хвилях Революції Гідності, за 5 років не спромігся скасувати ганебні виборчі правила Віктора Януковича?

Президентська фракція, що є основою коаліції, із виборчою реформою також зовсім не поспішає: у першому читанні проект Виборчого кодексу підтримала лише половина фракції БПП.

Однак решта депутатів не є такими однозначними прихильниками старих виборчих правил.

Багато депутатів-мажоритарників, прекрасно розуміючи ризики угоди з Порошенком, починають приміряти відкриті списки і на себе.

Більшість парламентських фракцій також не в захваті від ідеї змагатися на виборах з

усією силою контрольованого Банковою адміністративного ресурсу.

Недарма Артур Герасимов два роки добивався для свого патрона скасування конкурсів на посади голів районних та обласних державних адміністрацій. Уся вертикаль адміністрацій тепер знову повністю залежна від президента. Без жодних противаг.

Уперше за багато років у громадськості в Україні з’явився шанс на справедливі правила входу в політику. Залишилося тільки дотиснути.

Часу на це зовсім мало - виборчі правила не можна міняти менше, ніж за рік до проведення виборів.

У четвер, 17 травня, о 9:30 від стінами Верховної Ради відбудеться, мабуть, один з найважливіших мітингів останніх років - акція "Ні!" виборам за законом Януковича".

Ініціативу Громадського руху ЧЕСНО підтримали найрізноманітніші політичні та громадські об’єднання.

Серед співорганізаторів акції:

Громадська організація "Всеукраїнське Об'єднання "Автомайдан"

Рух "Визволення"

ВО "Батьківщина"

ВО "Свобода"

Громадянський рух "Хвиля"

Громадянська позиція

Демократичний Альянс

Європейська партія України

Народний контроль

Народний Рух України

Національний корпус

Об’єднання "Самопоміч"

Сила людей

Українська Галицька партія

Сам факт об’єднання представників таких різних частин політичного та ідеологічного спектру чудово ілюструє рівень важливості питання.

На жаль, такі системні зміни без широкого тиску вулиці в Україні неможливі. І ми разом цей тиск влаштуємо.