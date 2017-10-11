Чому я буду 17 жовтня під ВР – три вимоги до влади

Незалежний антикорупційний суд, скасування депутатської недоторканості та новий закон про вибори з відкритими списками – це те, що може змінити якість політики і життя кожного з нас.

17 жовтня ми всі маємо бути під Верховною Радою.

Це не історія про дострокові вибори, хоча дуже хотілося б.



Це не історія про імпічмент президенту чи державний переворот.



Це не історія про якісь провокації чи силові захоплення.

Ми маємо там бути заради трьох вимог, які об'єднали частково ідеологічних і навіть ціннісних супротивників. Це:

– незалежний антикорупційний суд;

– скасування депутатської недоторканості;

– новий закон про вибори з відкритими списками.

Чому саме ці три вимоги, і чому це так важливо?

І. Вимогою Майдану було подолання корупції у вищих ешелонах влади. Ми бачимо резонансні затримання та підозри корупціонерам від НАБУ та САП, але не бачимо вироків судів.

Одна з основних причин – це контроль за старою судовою системою з боку влади. Незалежний антикорупційний суд може вирішити цю проблему.

ІІ. Скасування депутатської недоторканості – це вимога Майдану і обіцянка більшості чинних депутатів та представників виконавчої влади.

Що це нам дасть? Та просто менше буде мотивів бізнесменам та злочинцям йти до парламенту, бо не буде того захисту, за яким вони йшли.

Відповідно, Верховна Рада працюватиме більшою мірою в інтересах громадян. Я вже не кажу про можливість притягнути до відповідальності злочинців, які зараз ховаються за мандатом.

III. Новий закон про вибори – це пункт коаліційної угоди, який знищить можливість купувати депутатські мандати на округах. Це змусить політиків конкурувати не в доларовому еквіваленті чи перемовинах з партійними лідерами, а ідеями та вчинками перед виборцями.

Якщо поєднати ці три вимоги, то отримаємо:

– відповідальність за злочини високопосадовців;

– зменшення мотивації для злочинців іти у владу;

– суттєве обмеження можливості купувати місця в парламенті.

Це дозволить кардинально змінити якість політики, ефективність ухвалених рішень і державного управління. А з часом, відповідно, і покращити життя кожного з нас.

Саме це є мотивом для мене та друзів по "Автомайдану" з багатьох регіонів країни бути 17 жовтня під стінами парламенту разом в вами.

Зміни можливі, їдь з нами! До зустрічі!