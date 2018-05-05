Селфі з коровами, біцепси та поїздки в метро: що постять в Інстаграмі народні обранці

Наближається час виборів, а це означає, що народні обранці всіма можливими шляхами будуть налагоджувати комунікацію зі своїм електоратом. Хтось почне більше їздити на округ, хтось – буде більше світитися на телеканалах. Є й такі, хто згадає про соціальні мережі.

І якщо з Фейсбуком та Твітером усе зрозуміло, вони вже давно активно використовуються передвиборчими штабами, то Інстаграм досі залишається екзотичним та незвіданим каналом комунікації для політиків.

Поки одні депутати ще навіть не підозрюють, що скоро в них з’явиться брендована сторінка в Інстаграм, інші вже активно освоюють цю мережу і мають там міцні позиції.

Спецпроект "Вибори вибори" вивчив Інстаграм-сторінки народних депутатів та відібрав найяскравіші. Ми також поцікавилися, навіщо їм власний акаунт на мультимедійній платформі, та дізналися, чи мають вони перспективи інста-блогерів.

Вони працюють

Серед народних депутатів очікувано є ті, хто використовує Інстаграм для роботи з виборцями.

"Будь-яка соцмережа – це один із безкоштовних засобів комунікації з виборцями, – пояснює народний депутат із фракції "Самопоміч" Наталія Веселова. – На офіційну сторінку частіше за все дублюю фото з офіційної сторінки у Фейсбуці, розповідаю про свою поточну діяльність".

Депутатка справді викладає фото з усіх заходів, у яких бере участь. Тут тобі й акції під Радою, і робота в парламенті, і зустріч з виборцями. Останні кілька днів Наталія викладала фото з телевізійних ефірів.

В Інстаграмі на Веселову підписано близько 900 людей. Пост у середньому набирає 40 лайків. Коментарі трапляються вкрай рідко.

Звітує про свою важку працю й мажоритарник Олег Недава. За його словами, "хороший депутат "пашет" не только в Верховной Раде".

Судячи з акаунту, нардеп таки "пашет" на своїх виборців. До прикладу, на кожне свято в нього знайдеться привітання. Є навіть фото, де зосереджений Недава особисто приймає у своєму кабінеті громадян. Більшість світлин – із поїздок по округу на Донеччині.

Читає Недаву понад 1300 людей. Пости набирають 60-70 лайків. Коментують поки дуже мало. Зазвичай просто за щось дякують. Ми запитали в пана Недави, для чого йому Інстаграм та за яким принципом відбирає туди фото. Однак нардеп не відповів.

Правильні ідеї

Трапляються серед народних обранців і такі, що на сторінці в Інстаграм відстоюють свої політичні ідеї. Світлинами з сесійної зали з колегами та щасливими виборцями вже нікого не здивуєш. А от розповісти про командну єдність у часи політичних суперечностей – це дуже зворушливо.

Вірним партії БПП лишається депутат-мажоритарник Іван Мельничук. Він викладає фото з колегами по фракції і тролить конкурентів. "Не тому, що в команді, а тому що команда!" – пояснює обранець своїм підписникам.

У Мельничука рівно 900 фоловерів. Селфі та портрети нардепа набирають понад півтори сотні лайків, світлини іншої тематики – значно менше.

А комунікацію Мельничук поки не веде – наші питання про ціль його акаунту залишилися без відповіді.

Дмитро Голубов, мажоритарник від БПП, нерідко у своєму акаунті викладає спільні фото з мером Одеси Геннадієм Трухановим. Його, як відомо, у лютому цього року суд відпустив на поруки Голубова. На важливих подіях одеські соратники разом.

Також Голубов любить викладати спільні фото з мікрофоном якогось із медіа, хвалитися своїми благодійними справами, левову частку в яких займає підтримка однієї з команд гумористичного шоу "Ліга сміху".

Голубова читає понад 5500 людей. Фото збирають по кілька сотень лайків та коментарі: "Так держать, Димитрий", "Здорово, радует, что есть депутаты, которые заботятся о простых людях!!!", "И нам тоже нужна площадка на Давида Ойстраха, 17. Сделайте, пожалуйста, и нам!", "У нас есть вкусное печенье".

Коментар від Голубова ми також не отримали.

Прихильність до свого лідера всіляко демонструє радикал Андрій Лозовой. Нардеп має більше тисячі підписників. Лайків – понад сотню. Ляшко в парламенті, Ляшко на бордах, Ляшко з виборцями, селфі з Ляшком, фото телефону Ляшка – коротко про акаунт нардепа.

Цікаво, що про себе народний обранець розповідає: "Ріпутация сомнітєльная і характєр склочний". А його профіль має назву "Андрій Лозовий і бульдоги". Бульдоги на сторінці справді є. А ще улюблена тварина радикального лідера.

Ну і як же без фото з виборцями. Ой, вибачте, "новими друзями".

У приватні повідомлення Лозовому ми також написали традиційні питання: для чого йому Інстаграм та як обирає фото для профілю. Відповіді не отримали.

Естети та тревел-блогери

Інстаграм існує першопочатково для створення естетичних акаунтів. А естетику, як відомо, кожен бачить по-своєму. Ось і народні депутати бачать, як можуть.

Обранець від БПП Гліб Загорій що тільки не викладає у своєму профілі: і картини, і урбаністичні пейзажі, і портрети. А у весняний період його акаунт заграв новими барвами.

Здається, ми вже десь таке бачили.

Народний обранець Загорій має майже 800 підписників. Кількість вподобань під фото рідко доходить до сотні, коментують мало. На традиційні запитання нашого проекту не відповів, як і більшість нардепів.

Багато світлин із подорожей постить мажоритарник із фракції БПП Володимир Ар’єв. Переважають на сторінці народного депутата пейзажі лісів, гір, річок та туристичних міст. Але проскакує й цікаве з розділу "лайф-стайл". Ось, наприклад, два яйця з Франції. В Україні, каже, таке не прижилося б.

На нардепа підписані близько 1200 людей. А от коментарів під світлинами майже немає.

Володимир Ар’єв пояснює: він веде сторінку як звичайна людина та викладає там ті світлини, які йому до душі.

"Я просто веду свій акаунт. Не заради мети, хайпа чи якоїсь іншої фігні. Викладаю свої фотографії, які хочу сам. Пишу те, що спадає на думку. Ніякої системи, стратегії та інших далекосяжних планів не маю. Розумієте, я така сама людина, як інші? І не хочу вдавати з себе абищо," – прокоментував нардеп нашому проекту.

Єврооптиміст Мустафа Найєм на своїй сторінці в Інстаграмі зібрав понад 18 тисяч підписників. У профілі дуже мало самого депутата. Натомість чимало естетичних фото будівель та людей. Найєм фотографує людей за роботою, коли ті не дивляться в камеру. Варто віддати належне – у фотографіях дотримані правила композиції та симетрія ліній.





Фітоняшки

Зовсім не типовими акаунтами вирізнилися нардепи-спортсмени. Профіль Ігоря Побера не має жодного натяку на депутатську діяльність. Зате він переповнений світлинами, на яких нардеп-бодібілдер демонструє своє спортивне тіло.

Виборців фото вразили.

"Такі повинні бути всі депутати Верховної Ради," – констатують у коментарях. На що Ігор Побер здивовано відповідає: "А хто тоді закони писати буде?". Цікаво, як нардеп знаходить час і на написання законопроектів, і на тягання заліза.

Читають нардепа понад 850 підписників. Лайкає – понад сотня. Ігорю Поберу в Інстаграм написати не вдалося, тож ми постукалися у приватні повідомлення на Фейсбуці. Відповіді не було.

Наслідувати свого колегу взявся й Олег Ляшко. Лідер "Радикальної партії" кілька днів тому виклав фото, а в підписі до нього поцікавився у підписників, що вони думають про депутатський біцепс.

Одні нардепа хвалили, інші радили допрацювати, треті цікавилися, чи часом не "вилами намахав". А відповідь є в попередніх відео, де Ляшко показав, як тренується.

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На Ляшка підписані майже 14 тисяч людей. Кількість лайків іноді сягає майже тисячі. У коментарях Ляшка то хвалять, то критикують за ухвалені закони, то констатують схожість з собакою.

Радикал веде свій акаунт порівняно активно. Викладає в Інстаграм і свої робочі будні, і сімейні справи. Андрієві Лозовому взаємністю не відповідає і його світлини в себе не постить. Олег викладає переважно фото дружини та дітей. Любить товариство виборців та жінок.

Відповіді на наші традиційні питання Олег Ляшко також не надав.





Такі, як усі

Дуже багато нардепів залишаються в соцмережах звичайними людьми, у яких просто є свій акаунт і не більше. Постять своїх дружин та дітей, подорожі, розваги, домашніх тварин.

Ось, наприклад, мажоритарник Олександр Шевченко вмістив у свій акаунт усе вище перелічене. І, звісно, традиційні для нардепів привітання зі святами. Та звітування про те, як сам відзначає деякі свята. Наприклад, "днюху" екс-нардепа та колишнього голови Одеської облдержадміністрації Ігоря Палиці.

За нардепом стежать понад 3 тисячі людей. Лайки ставлять по кілька сотень. Шевченка в коментарях хвалять та запрошують у президенти. Ми написали питання на офіційну сторінку Олександра Шевченка на Фейсбуці. Але поки що нам ніхто не відповів.

Досить успішно свою сторінку веде Володимир Парасюк – на нього підписалося майже 11 тисяч людей, а вподобання ставлять кілька сотень і навіть тисяч. Народний депутат робить багато селфі, ділиться пристрастю до футболу та любов’ю до дружини, показує сімейні застілля та посиденьки з друзями.

Судячи з коментарів, підписникам Парасюк подобається: "Файний парубок!", "До паски, як нова копійка 👍", "ІМЕДЖ СУПЕР......НІХТО І НЕ ПОДУМАЄ ЩО МОЖЕШ ДАТИ НОГОЮ У МАКІТРУ..!СУПЕР....!!!!"

Коментарів нашому проекту нардеп також не надав.

Нардеп-мажоритарник Артем Іллюк Інстаграм веде майже як справжній блогер. Щоправда, підписників у нього поки лише трохи більше 2300, лайки нардепу ставлять і коментарі пишуть позитивні.

Крім публікації власних фото, які показують багатогранність депутатського життя, Іллюк запропонував навіть власний хештег #artem_iliuk_зацени. Не дивуйтеся, це для фото з першотравневими шашликами. Фото з таким хештегом Іллюк переглядав, обирав найкраще, а переможцю обіцяв вино.

Судячи з Інстаграму, Артем Іллюк приніс у Миколаїв благодатний вогонь. Нардеп також любить викладати фото з подорожей, відпочинку та спортзалу. Голого торсу тут не побачиш, зате фото в дзеркалі в спортивному одязі та селфі з м’язистими чоловіками є. Окремої уваги заслуговують стильні образи мажоритарника.

Артема Іллюка ми також питали про мету та принцип відбору фото для профілю. Однак відповіді не було.

Мажоритарник із фракції "Народний фронт" Ігор Лапін розповідає, що створив акаунт незадовго до заборони в Україні "ВКонтакте".

"Там був колись акаунт, але ним після виборів не користувався і втратив паролі. Якось так перейшов в Інстаграм. Є цікаві фото або місця – запощую".

В Інстаграмі Лапіна – і типові для депутатів вітання, і світлини з подорожей, і портрети. Невдовзі нардеп виклав максимально наближене до виборців фото – селфі своєї подорожі на метро.

У нардепа майже 500 підписників і близько 60 вподобань під світлинами.

Перспективи блогерства

У соціальних мережах свої правила. Хочуть цього нардепи чи ні, але щоб стати популярним в Інстаграмі, потрібно їх дотримуватися.

"Загалом багатьом нардепам не вистачає елементарного смаку. Не звинувачую їх в естетичних огріхах, так як вони не фотографи. Але можна видавати й більш якісний продукт, більше ділитися цікавими фактами, порівнювати, ділитися враженнями, аналізувати, як із тими чи іншими проблемами люди справляються в інших країнах," – коментує депутатські акаунти популярний в Інстаграмі фотограф Олександр Борцов.

Для успішного ведення сторінки народним обранцям все ж таки ще не вистачає розуміння того, що саме цікаво аудиторії та комунікації з нею. Але стиль профілю важливий і для фотографа, і для депутата, вважає Борцов:

"Інстаграм – це в першу чергу візуальна мережа. Потім уже йде текст. Тому бажано звернути на це увагу. Та й самим нардепам буде приємніше дивитися на свій профіль, коли вони перейдуть на новий рівень".

Серед акаунтів політиків фотограф виділив сторінку Мустафи Найєма. Доволі прокачаним Олександр вважає профіль Олега Ляшка.

Загалом депутатам варто пам’ятати, що, ставши публічними політиками, вони втратили якусь частину своєї приватності. Їхні сторінки в соцмережах перестали бути затишними місцями для спілкування з найближчими друзями.

До політиків постійно прикута увага громадськості. Тож якщо весь контент, який продукує депутат, складається лише з фотографій шашличків та собачок – то враження про такого політика в аудиторії може скластися несерйозне.

З іншого боку, Instagram не створено для сухих партійних звітів та привітань зі всіма можливими святами. Таку сторінку ніколи не будуть читати масово, і вона просто буде лежати мертвим вантажем з трьома лайками від найближчих партійних соратників.

Але українські політики поступово освоюють Інстаграм, хоча подекуди це виглядає або нецікаво, або недолуго. Втім, уже є досить цілісні та орієнтовані на ідею сторінки депутатів, що можуть бути ефективним каналом спілкування з новим типом виборця – який телевізор не дивиться, а газет не читає.

Однак для того, щоб виборці почули депутатів та кандидатів в Інстаграмі, їм необхідно навчитися хоча б відповідати на запитання і коментарі.