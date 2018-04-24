ТОП-10 найгрошовитіших депутатів Верховної Ради

Спецпроект "Вибори вибори" порахував, хто з народних обранців задекларував найбільше грошових активів у 2017 році

Українські політики потирають руки.

Минулого року вони зобов’язали подавати електронні декларації громадських активістів та членів наглядових рад державних підприємств.

Нині ж вони прискіпливо вивчають статки та нерухомість громадського сектору і намагаються дискредитувати їх у ЗМІ та соціальних мережах, тиражуючи маніпулятивні меседжі про захмарні зарплати та нібито незадеклароване майно активістів.

Навіщо це робиться?

Одна з основних причин – політики та чиновники хочуть перевести увагу суспільства зі своїх статків на чужі.

Вони боляче сприйняли те, що українці дізналися про їхні мільйонні заощадження, маєтки і навіть власні церкви та святі мощі. І тепер намагаються зробити так, щоб під осуд потрапили квартири та зарплати опонентів.

Але рукописи, а в нашому випадку – електронні декларації, не горять. Тож спецпроект "Вибори вибори" спільно з громадським рухом ЧЕСНО вирішили зробити цикл матеріалів, присвячений аналізу декларацій можновладців.

Спершу ми проаналізуємо, хто з депутатів Верховної Ради є найгрошовитішим. Презентуємо топ-10 багатіїв парламенту, першу п’ятірку з яких розберемо детально.

Як ми рахували?

Статки депутатів підраховано як суму всіх грошових активів, вказаних у 12 розділі електронної декларації. Найчастіше це готівкові кошти або кошти на банківських рахунках.

Зауважимо, що деякі народні депутати внесли свої грошові активи, зокрема криптовалюту, у 5 розділ електронних декларацій "Цінне рухоме майно". Для повноти картини ми включили задекларовані там обсяги криптовалют до загальних статків депутатів, незважаючи, втім, на інші активи з цього розділу.



Для валютних активів ми включили до підрахунків гривневий еквівалент станом на 31 грудня 2017 року. Задекларовані статки членів депутатських родин також включено до загальної суми.

олександр урбанський. фото зі сторінки у facebook

№1 Олександр Урбанський, фракція "Блок Петра Порошенка"

Цьогоріч найгрошовитішим народним депутатом України став Олександр Урбанський. Згідно з е-декларацією за 2017 рік, його грошові активи складають 2 мільярда 478 мільйонів 676 тисяч 678 гривень.

Головним джерелом багатства Урбанського є нова модна валюта – біткоїни, які він "заховав" у 5 розділ електронної декларації "Цінне рухоме майно". Багатий на криптовалюту і рідний брат нардепа Анатолій Урбанський, який є очільником Одеської облради.

Звідки в депутата біткоїни і як він використовує їх у розрахунках, Урбанський коментувати не захотів: "Дякую за небайдужість, але це приватна інформація, яку я не хочу розголошувати. Це не суперечить законодавству України, і це головне", – зазначив він у коментарі руху ЧЕСНО.

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Крім біткоїнів, депутат декларує багато прикрас. Зокрема, у його родини 17 елітних годинників брендів Rolex, Chopard, Jaeger-LeCoultre та інші, а також 6 ювелірних прикрас брендів Chaumet, Cartier, Damiani.

Цікаво, що при цьому Урбанський із дружиною мають фінансові зобов'язання на майже 42 мільйона гривень.

До речі, зі своєю грошовитою декларацією нардеп входить і у всеукраїнський топ е-декларантів з найбільшими статками.

Річна декларація Олександра Урбанського за 2017 рік

дмитро голубов. Фото зі сторінки у facebook

№2 Дмитро Голубов, фракція "Блок Петра Порошенка"

Нове обличчя в рейтингу найгрошовитіших – Дмитро Голубов. Його грошові активи за 2017 рік складають 2 мільярда 66 мільйонів 431 тисячу 943 гривні.

Поручитель скандального мера Одеси Геннадія Труханова теж переважно тримає заощадження у криптовалюті.

Любов до інновацій у Голубова не нова. У 2005 році він ледь не поплатився за неї волею, так як був фігурантом кримінальної справи щодо "хакерства". Але тоді 22-річному Голубову пощастило – його взяли на поруки нардепи від Партії регіонів Володимир Демьохін і Володимир Макеєнко, а суд визнав фігуранта невинним через "недоведеність його участі в злочинах".

Як би там не було, сьогодні Голубов на інноваціях багатіє. Адже саме біткоїни й забезпечили нардепу вражаючий фінансовий зліт – з 2016 року завдяки криптовалюті його статки зросли на майже 2 мільярда гривень.

Депутат та його родина не гребують і доларами, у яких тримають майже півмільйона, а також гривнями – дружина Голубова має 620 тисяч готівкою.

Річна декларація Дмитра Голубова за 2017 рік

Ігор Котвіцький. Фото з wikipedia

№3 Ігор Котвіцький, фракція "Народний фронт"

Цього року трішки не дотягнув до статусу найгрошовитішого Ігор Котвіцький. У його активах ми нарахували 799 мільйонів 90 тисяч 109, 4 гривень.

Депутат, якого називають бізнес-партнером міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, тримає кошти на банківських рахунках, у готівці та має активи в дорогоцінних (банківських) металах.

Але полюбляє Котвіцький вкладати гроші і в бренди. Зокрема, у графі "Цінне рухоме майно", де вказуються речі вартістю більше 16 тисяч гривень (тобто більше 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня 2017 року), нардеп вніс елітний одяг Loro Piana, Gucci, Hermes, годинники Rolex, Bovet, R.Mille та інші, а також меблі, посуд та люстри класу "люкс" – Henkel Harris USA, Beby Italy, Badari Italy, Royal de Champagne та інші.

Річна декларація Ігоря Котвіцького за 2017 рік

Віталій Хомутиннік. фото з сайту партії "відродження"

№4 Віталій Хомутиннік, фракція "Відродження"

Четвертим найгрошовитішим депутатом Ради стає Віталій Хомутиннік. Його грошові активи наприкінці 2017 року загалом склали 555 мільйонів 293 тисячі 364,1 гривні.

Цікаво, що більшість із задекларованих коштів – 379 з 512 мільйонів гривень, 700 з 899 тисяч євро і 200 з 486 тисяч доларів – Хомутиннік позичив третім особам. Як для народного обранця – небачена депутатська щедрість.

Водночас очевидним є факт, що Хомутиннік полюбляє предмети розкоші. Депутат задекларував 25 картин, 7 скульптур, більше 30 ювелірних виборів, а також вази, ікони та зброю – 4 карабіни та 2 рушниці.

До речі, приватний літак Gulfstream G280 з бортовим номером VP-CVH вартістю 25 мільйонів доларів, яким користується народний депутат, у декларації так і не з'явився.

Річна декларація Віталія Хомутинніка за 2017 рік

В’ячеслав Богуслаєв. Фото: ubr.ua

№5 В’ячеслав Богуслаєв, фракція "Воля народу"

Мажоритарник, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки й оборони, показав 552 мільйона 394 тисячі 804,7 гривні статків.

Старожил парламенту та Герой України традиційно входить у топ-100 найбагатших українців за версією видання "Forbes". Майже всі ці кошти він розмістив на банківських рахунках. У готівці тримає лише 80 тисяч гривень.

В основному Богуслаєв заробляє на відсотках, дивідендах, цінних паперах тощо. Цікаво, що при цьому мільйонер бере гроші навіть за перевищення норм витрат під час відряджень. Зокрема, від запорізького акціонерного товариства "МОТОР СІЧ", президентом якого є Богуслаєв, він отримав 56 тисяч 702 гривні.

Водночас Богуслаєв належить до тих депутатів, чиї задекларовані грошові активи зменшилися найбільше впродовж року. Наприкінці минулого року він задекларував на 273 мільйони гривень менше, ніж у 2016-му. Але і видатків за цей рік депутат вказав майже на 259 мільйонів. Вклав він вільні кошти переважно в цінні папери.

Річна декларація В’ячеслава Богуслаєва за 2017 рік





Хто ще потрапив до списку топ-10 найгрошовитіших нардепів?

Юрій Дерев’янко. Фото зі сторінки у facebook

Сходинку №6 посідає позафракційний Юрій Дерев’янко. Член антикорупційного комітету, прибічник лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі показав за 2017 рік 444 мільйони 912 тисяч 11,3 гривень статків.

Як і Хомутиннік, його колега по списку найбагатших, найбільше нардеп позичає третім особам – більш як 10,5 мільйонів доларів. А от зберігають кошти Дерев'янко та його дружина Анастасія Звєрєва як у готівці, так і на банківських рахунках. У самого нардепа – майже 126 мільйонів гривень. У дружини – близько 22,5 мільйонів.



Річна декларація Юрія Дерев'янка за 2017 рік

ярослав дубневич. ФОТО ЗІ СТОРІНКИ У FACEBOOK

№7 – мажоритарник Ярослав Дубневич із фракції "Блок Петра Порошенка". Його статки складають 313 мільйонів 955 тисяч 372,7 гривні.

Водночас його старший брат Богдан Дубневич "лише" 34-й у рейтингу найбагатших депутатів Ради зі статками 82 мільйона 86 тисяч 934,76 гривні. Хоча найбільше в деклараціях братів, які часто фігурують в антикорупційних розслідуваннях, вражає кількість житла.

Річна декларація Ярослава Дубневича за 2017 рік

Річна декларація Богдана Дубневича за 2017 рік

МАКСИМ МИКИТАСЬ. ФОТО ЗІ СТОРІНКИ У FACEBOOK

№8 у нашому рейтингу стає екс-президент будівельної корпорації "Укрбуд" Максим Микитась, фракція "Воля народу". Він має грошові активи на суму 295 мільйонів 324 тисячі 528,1 гривень.

Микитась має скандальну репутацію, пов'язану з незаконним будівництвом у Києві. У 2017 році журналісти програми "Схеми" зафіксували спільний політ мера Києва Віталія Кличка і нардепа Микитася з дружиною на літаку Cessna Citation XLS.

Мер Кличко заявив, що в його діях не було конфлікту інтересів. Мовляв, він випадково зустрів Микитася на вулиці в Неаполі і самостійно придбав квиток на чартер, тому що мав переліт зі "стиковкою", а Микитась летів прямим рейсом.

Річна декларація Максима Микитася за 2017 рік

В’ячеслав Константіновський. ФОТО ЗІ СТОРІНКИ У FACEBOOK

№9 у нашому рейтингу стає позафракційний депутат В’ячеслав Константіновський, якому Верховна Рада ніяк не дозволить скласти мандат. У 2017-му все ще нардеп, який у 2014 році гучно продав свій Rolls-Royce Phantom і пішов на фронт, може похизуватися 281 мільйоном 317 тисячами 95 гривнями.

Річна декларація В’ячеслава Константіновського за 2017 рік

Гліб Загорій. ФОТО ЗІ СТОРІНКИ У FACEBOOK

Закриває десятку найгрошовитіших депутатів парламенту Гліб Загорій, фракція "Блок Петра Порошенка", якого називають лобістом фармацевтичної фірми "Дарниця" (голова наглядової ради "Дарниці" – батько депутата Володимир Загорій). У його грошових активах – 254 мільйони 213 тисяч 683 гривні.

Річна декларація Гліба Загорія за 2017 рік





Висновки:

Порівняно з 2016 роком загальна картина найгрошовитіших депутатів не надто змінилася. Майже всі учасники першої десятки грошових активів були такими і в 2016 році.

Новачків лише троє, і серед них – двоє депутатів з Одещини, чиї статки зросли завдяки злету курсу біткоїна, – Олександр Урбанський та Дмитро Голубов. Нардеп Гліб Загорій, що позаминулого року був 12-м за обсягом грошових активів, нині став 10-м найгрошовитішим депутатом.

Водночас аналітик громадського руху ЧЕСНО Олексій Вєдров акцентує увагу на тому, що найгрошовитіші депутати не обов'язково є найбагатшими:

"Наприклад, депутат може вкладати гроші в компанії, нерухомість чи колекції картин замість залишати вільні кошти на банківських рахунках чи в готівці".

І все ж дані декларацій показують, що значною мірою задекларовані грошові активи корелюють з іншими видами активів.

"8 із 10 депутатів рейтингу (або члени їхніх сімей) є бенефіціарами компаній, причому шестеро – бенефіціарами десяти і більше компаній. Це й не дивно, адже накопичені активи часто походять із бізнесу, заради лобіювання якого багато хто і йде до парламенту", – каже аналітик ЧЕСНО Олексій Вєдров.