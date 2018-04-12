Нічого святого. Як політики піарилися на Великдень

Напередодні Великодня канцлер Ангела Меркель освятила і роздала німецьким виборцям 3 тисячі пасхальних кексів з логотипом своєї партії. Сенатор Джон МакКейн подарував великодні брендовані яйця пенсіонерам в Арізоні.

Звучить абсурдно, чи не так? Бо це – фантастика для Європи та США.

А от в Україні такі пасхальні політичні традиції вже давно стали нормою. Тим паче до виборів залишився лише рік. Пропустити святкову нагоду "прикормити" виборців народні обранці, звичайно, не могли. Причому "прикормити" в прямому сенсі – "політичними" пасочками.

Спецпроект "Вибори вибори" робить огляд Великоднього піару від політиків і представляє читачам найяскравішу святкову агітацію.

Мультипаска

Цьогоріч рекордсменом із пасхальних привітань стала партія "Батьківщина".

Найбільше виділився Київський осередок партії. Спершу в Михайлівському соборі "батьківщинівці" посвятили та передали на Донбас цілих 5 тисяч пасок.

Щоб благодійність не лишилася непоміченою, відзняли навіть відео "подарунку". Вийшло дуже пишно – з камерами, журналістами та військовими. Щоправда, військові капелани акцію принципово проігнорували.

фото: батьківщина. Київ

На цьому щедрість київської "Батьківщини" не закінчилася. У Свято-Феодосіївському монастирі партійці освятили і передали вже 6 тисяч пасок. Як і належить, смаколики завернули у брендовані листівки – щоб віряни не забули, хто їх привітав.

фото: сторінка facebook Володимира Бондаренка

У Київській міській раді фракція "Батьківщини" виявилася скромнішою. Гостинець отримали всього 1200 киян. Великоднім подарунком для своїх виборців похвалився в мережі депутат Київради від "Батьківщини" Ігор Галайчук. Одразу зазначив: паски збирав не сам, а всією фракцією.

Щоправда, пощастило лише мешканцям столичного мікрорайону Теремки-2, за яким Галайчук пройшов до Київради. У своєму дописі на Фейсбуці депутат повідомив: привітали актив району, а 87 малозабезпечених мешканців мікрорайону отримали матеріальну допомогу.

Примусова паска

Напередодні свята депутат Київради Андрій Осадчук опублікував листа від Печерської районної держадміністрації в Києві.

У ньому депутатів просять створити для "наших підопічних – Ваших виборців" святковий настрій і придбати та передати центру соцобслуговування "Великодні паски, які будуть видані за списком". Список на отримання Великодніх пасок прикріпили як додаток – на 5 аркушів в одному примірнику.

"Прагнення допомогти людям у скрутному становищі та небайдужість до долі нужденних завжди були відмінною ознакою жителів нашого міста", – йдеться в листі. Невже чиновники щиро вірять, що в скрутному становищі людей врятує саме безкоштовна Великодня паска раз на рік?

Заборонений прийом

Серед народних обранців знайшлися й такі, які не знехтували можливістю привітати дітей. Зокрема, у столичному дитячому садочку №225 дітям роздали паски, а з ними принагідно й партійну агітацію.

Мабуть, аби батьки бачили, хто дбає про їхніх дітей. Автори подарунка – обранці за округом: депутат Київради від Блоку Петра Порошенка В'ячеслав Непоп і нардеп від тієї ж партії Дмитро Андрієвський.

фото: чесно

У номінацію до благодійників потрапив і депутат Київради Володимир Шарій. Він зі своєю командою відвіз паски до спеціалізованого житлового будинку для людей похилого віку. Благодійність подали спільноті як слід: мінімум слів плюс світлина зі щасливими та усміхненими пенсіонерами, у руках яких – пакунки з іменем добродія.

Соціальна паска

Особливою турботою про своїх виборців відзначився депутат Київради Олександр Бродський. Якщо вірити допису депутата на сторінці в Фейсбуці, великодні паски для мешканців свого виборчого округу він сам випікав усю ніч перед Чистим четвергом. Скільки вийшло – історія замовчує.

Але, судячи з розмаху, вийшло чимало. Бо вже через два дні Бродський сповістив про наявність його пасок на ярмарках Сирця. З легкої руки депутата, продавали великодню випічку за соціальними цінами – по 15 гривень.

Українські Прометеї

Поки конкуренти банально піарилися на пасках, депутати "Опозиційного блоку" взялися за важливу духовну місію – доставку благодатного вогню в Україну.

Спонсором і політичним "обличчям" події вже кілька років є найбільш віруючий нардеп України Вадим Новинський. Саме він із УПЦ Московського патріархату літаком доставив вогонь у Київ.

фото: "опозиційний блок"

Розвезли благодійний вогонь у церкви теж нардепи-опоблоківці та колишні регіонали. Зокрема, у Харків його доставив Михайло Добкін, в Одесу – Геннадій Труханов, у Житомир – Юрій Павленко, у Миколаїв – Артем Іллюк. Про що неодмінно прозвітували вірянам.

Великоднє асорті

Оригінально з Великоднем привітали полтавців. Цілих шість чиновників одночасно з'явилися на першій шпальті обласної газети "Панорама Полтавщини", щоб побажати читачам щастя-здоров`я.

Виглядає майже як список кандидатів на виборах. Тільки з пасочками та яйцями.

Фото: Ірина Земляна

Схожим чином привітали електорат на Вінниччині. Тільки на розвороті місцевої регіональної газети "Подільська зоря" з'явилося аж вісім вітальників одночасно.

Фото: Андрій Булгаков

Агітація чи благодійність?

На перший погляд, немає нічого поганого в тому, щоб політики вітали людей зі святами. Питання в тому, чи роблять вони це безкорисливо, чи насправді їхня мета – агітація перед виборами 2019 року?

Спецпроект "Вибори вибори" запитав про законність безкоштовних пасочок у юриста громадського руху ЧЕСНО Максима Хаврата:

"До моменту офіційної реєстрації кандидатів у депутати така діяльність не є порушенням закону. Проте, відповідно до виборчого законодавства, забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів. Така передвиборча агітація має ознаки підкупу виборців, що карається чинним законодавством".

Політик, який добре вміє роздавати "халяву", не завжди так само добре та ефективно здатен ухвалювати закони, керувати країною чи містом, працювати на благо суспільства.

І виборці мають пам'ятати це, коли беруть "дари" від політиків.