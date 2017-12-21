Вечір у Раду: як нардеп Олег Барна ледь не сів у в’язницю за побиття

Громадський рух ЧЕСНО готує серію матеріалів про народних депутатів, що були фігурантами кримінальних проваджень як особи, яких обвинувачують.

Ми розпочнемо наш проект з історії народного депутата, який з’явився на політичній орбіті після революційних подій 2013-2014 року.

Таким є Олег Барна, "Блок Петра Порошенка", який вперше потрапив у Верховну Раду по округу №167, Тернопільська область (місто Чортків і околиці).

Громадський рух ЧЕСНО знайшов кримінальні справи, де Олега Барну обвинувачують у нанесенні тілесних ушкоджень легкої або середньої тяжкості голові Чортківської РДА Тарасу Капусті.

Олег барна виносить арсенія яценюка з трибуни верховної ради. скріншот з відео

За Барну проголосувало 28,53% виборців (28403). У ВРУ Олег Барна зайшов зі своїм братом Степаном Барною, БПП, який з травня 2015 року і понині обіймає посаду губернатора Тернопільської області.

Нардеп Барна є головою підкомітету з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції юридичними особами.

На антикорупційному комітеті під час голосування за аудитора НАБУ Олег Барна підтримував просування Найджела Брауна в аудитори НАБУ. На останньому засіданні комітету Барна проголосував за відставку Єгора Соболєва з посади голови.

За понад три роки депутатства Олег Барна запам’ятався низкою інцидентів. У вересні 2015 року Барна зламав ребро Юрію Чижмарю з "Радикальної партії". А наприкінці 2015-го нардеп в буквальному сенсі виніс прем'єра Арсенія Яценюка з трибуни Верховної Ради.

Після того як Барна не проголосував у липні 2017 року за зняття недоторканності з кількох нардепів, його закидали яйцями біля парламенту.

З цим інцидентом "Автомайдан" пов’язує отриманням повісток від Головного слідчого управління Нацполіції для двох автомайданівців після автопробігу до будинку генпрокурора Юрія Луценка на початку грудня. Так, у повістках було зазначено номер кримінального провадження – №12017100060003372. За цим провадженням у Судому реєстрі є лише одна ухвала Печерського райсуду від 10 серпня 2017 року. В ухвалі йдеться, що досудове розслідування проходить по кримінальному правопорушенню за частиною 2 статті 346 КК України, а саме – "Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча (умисне заподіяння особам... середньої тяжкості тілесних ушкоджень чи легких тілесних ушкоджень, нанесення побоїв чи вчинення інших насильницьких дій у зв'язку з їх державною або громадською діяльністю)".

З останнього – у жовтні 2017 року ЗМІ повідомляли, що підприємець Ігор Мізерота з Тернопільської області звинувачував Олега Барну в побитті . Зауважимо, що той самий Мізерота є і стороною обвинувачення в кримінальному провадженні щодо захоплення заручників.

Громадський рух ЧЕСНО вирішив детальніше дослідити біографію Олега Барни. Як виявилося, для нардепа нанесення тілесних ушкоджень – не в новинку. ЧЕСНО знайшов кримінальну судову справу, де Олега Барну звинувачували в нанесенні тілесних ушкоджень легкої або середньої тяжкості.

Окрім того, заслуговує уваги історія звільнення Барни з посади голови Нагірянської сільради.

Три кримінальні справи Олега Барни

Громадський рух ЧЕСНО знайшов у Судовому реєстрі кримінальну справу №1-95/10, де описується історія про те, як Олег Барна побив Тараса Капусту, голову Чортківської РДА.

Ми запитали в народного депутата про події 2010 року. Окрім цієї історії, він розповів ще про два випадки, коли був фігурантом кримінальних проваджень.

"Проти мене було порушено кілька кримінальних справ. По-перше, у 2006 році я дав ляпаса першому заступнику РДА Хруставці за те, що він по селах брехав. Мовляв, що я краду і відмиваю гроші. І вони наслали перевірку з УБОЗу, але перевірка нічого не встановила. По-друге, проти мене прокурор області порушив кримінальну справу за навмисну невиплату зарплати. Заблокували рахунки так, що я п’ять місяців не міг виплатити зарплату. І комісія обласної ради встановила, що зарплата не виплачувалася незаконно не з моєї вини, а з вини казначейства, яке протиправно блокувало рахунки. Я тоді того прокурора за барки брав… Закрили кримінальну справу, я поновився на посаді. Але проти казначейства ніхто справу тоді не порушив, хоча склад злочину був. А третя, коли Капуста вирішив роздати без погодження сільської ради якимось заїжджим 12 га землі запасу", – розповідає Громадському руху ЧЕСНО нардеп.

Олег Барна 2 березня 2010 року о 9:20 увірвався до службового кабінету голови Чортківської РДА Тараса Капусти. Далі він підійшов до столу, вирвав мобільний і дерев’яною палкою умисно наніс потерпілому удар по чолі зліва та по правій кисті. Коли Капуста встав з крісла і відштовхнув Барну, то останній наніс ще один удар палкою по лівій нозі та два удари руками в груди .

Так Судовий реєстр описує події, які передували отриманню Барною повістки в суд.

На той момент уже вчителя фізики, інформатики та "Захисту Вітчизни" Білобожницької школи Гусятинський райсуд засудив до трьох років у грудні 2011 року за частиною 2 статті 350 КК України – побої або легкі/середні ушкодження, нанесені службовій особі.

Барна звинувачує у всьому "земельний дерибан" на Чортківщині. Він не погоджувався з діяльністю тодішнього голови Чортківської РДА Тараса Капусти. За словами Барни, у 2007-2009 роках Капуста надав дозвіл ДП "Ягільницький кінний завод" на розробку і затвердження проекту землеустрою в Нагірянці.

Нардеп стверджує, він сам зайшов у кабінет Тараса Капусти, оскільки попередньо той під час розмови в приймальні відмовився його прийняти. А в кабінеті звернувся до Капусти з проханням роз’яснити обставини роздачі земель запасу Нагірнянської сільської ради, а не про землі кінного заводу.

Під час суперечки в кабінет зайшов заступник Тараса Капусти, який відтягнув Барну.

У коментарі Громадському руху ЧЕСНО Тарас Капуста підтвердив цю історію і розповів деякі деталі:

"Барна увірвався до мене в кабінет, почав кричати, погрожувати, мав чіпок, палицю, сильно вдарив мене. Я тоді втратив зір на одне око… Я лікувався тижнів 2-3. І, звісно, звернувся до суду, суд я виграв. І він був засуджений. Здивований я, що суддя його засудила, бо це був крик, шум, кришування, погрози. Правда, це все було умовно, тому він не перебував у місцях позбавлення волі. А я опустив руки, треба було апелювати... Я не перший, кого він побив, тобто це вже рецидив. Це вже було двічі чи тричі до мене".

Зрештою, суд визнав Барну винним за "Умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі" (частина 2 статті 350 КК ) і призначив йому покарання у вигляді трьох років обмеження волі.

Далі Олег Барна подає апеляцію, і у квітні 2011 року Гусятинський райсуд частково задовольняє її. Вирок змінено на випробувальний термін на один рік .

Але Барна не зупиняється. У травні 2012 року він знову подає апеляцію – про відновлення пропущеного строку на касаційне оскарження вироку про засудження й ухвали з випробувальним терміном. За наведеними в Судовому реєстрі словами Барни, терміни він пропустив через медичне обстеження і лікування. Утім, суд не сприйняв позитивно ці аргументи.

За словами Барни, справу сфабрикували.

"Адвоката купили. Я сам сів за справу, представив докази. По-перше, він до мене сам прискакав. Я оборонявся. Суд дав один рік умовно, і то я це оскаржував. Струс мозку, а він не лежав по лікарнях, а сидів на нарадах", – говорить про той випадок нардеп у коментарі ЧЕСНО.

Як і за що Барну звільнили з посади голови сільради

На комітеті ВР з питань держбудівництва у липні 2009 року порушили питання про припинення повноважень Олега Барни через "систематичні грубі порушення Конституції і законів України, що призводять до порушення прав та свобод жителів Нагірянки" та призначення позачергових місцевих виборів.

Розбиратися з ситуацією в Нагірянці відправили робочу групу. Комітет на той час очолював Олександр Омельченко з "Нашої України".

У 2009 році Верховній Раді не вдалося проголосувати за призначення перевиборів Нагірянського сільського голови. Проект постави не прийняли.

Тоді ж було зареєстровано другий проект постанови. За нього проголосували, але вже у квітні 2010 року. Окрім Олександра Омельченка і Сергія Підгорного з БЮТ, до ініціаторів законодавчого акту приєднався Юрій Ключковський, "Наша Україна", і Віктор Павленко, фракція Партія регіонів.

"У 2009 році ВРУ скасувала це рішення, не проголосувала. І вони підсунули його в 2010 році , коли ніхто не знав. І я не знав, що вони підсунуть. Я оскаржував постанову ВРУ у Вищому адміністративному суді. Я вже не був головою, суд відмовив мені з абсурдних причин, що, мовляв, я мав оскаржувати не постанову ВРУ, а рішення комітету. Це взагалі нонсенс", – розповідає про ситуацію з перевиборами в Нагірянці Олег Барна.

За даними Судового реєстру, Барна оскаржував постанову, оскільки "висновок робочої групи містить неперевірену та недостовірну інформацію". Також у постанові вказано, що позивач Барна не мав можливості спростувати висновок робочої групи, оскільки з таким висновком його ознайомлено не було, а на засідання комітету його не запрошували.

"Коли дійшло до засідання комітету, то вони і не повідомили, що він буде, і не запросили на засідання. Я під дверима стояв, казали, запросять. Я почув прізвище. Ось і вся фабула. Мене не запросили на засідання комітету. Я сам увірвався, коли під дверима почув своє прізвище. Кажу, що дайте мені слово. Ключковський висловився, що не треба, тут достатньо матеріалів", – описує день засідання комітету Олег Барна.

За висновками робочої групи, Барна порушував закони у відносинах з працівниками. Зокрема, він своїм розпорядженнням звільнив з посади бухгалтерів Надію Пуляк і Тетяну Дядик. Одну з них поновили на посаді через суд.

Також прокуратура у 2008 році пред’являла Барні службове підроблення, перевищення влади і службових повноважень. А також висловлювала протести на розпорядження про заведення санітарних книжок, про дотримання трудової дисципліни, забезпечення законності в діяльності апарату ради тощо.

Щодо службової печатки, то нардеп запевняв, що версія прокурорів і комітету недосторвіна.

"Коли мене звільнили з посади у 2007 році, то я печатку не віддав секретарю. Я чітко написав заяву прокурору, що я печатку не віддаю, вона в мене", – переконує він.

Щодо земельних справ, то маємо такі приклади.

Сільська рада віддала землі запасу за межами населеного пункту площею 871,20 га ЗАТ "НВП "Райз-Агро" (з 2009 року – ПрАТ "Райз-Максимко") з розміром орендної плати 0,1% (7995,08 гривень), що в десять разів менше в порівнянні з договором, який діяв до кінця 2006 року (1% або 79950,76 гривень).

За словами нардепа, Капуста віддав поле на 200 га фірмі "Райз", але змусив їх платити за землю в Улашківську сільраду. Відтак, бюджет села Нагірянка не отримував близько 50% оренди.

"Я домовився з "Райзом", що робимо так: ви як платили, так і будете платити 90 тисяч, але договір ми опустимо до 10 тисяч. Так, за розподілом до казначейства ми втрачаємо тільки 5 тисяч. А на решту – близько 80 тисяч – ми з вами заключаємо договір на будівництво доріг, благоустрій. Сільрада – замовник, ви – виконавець, підрядний – той, що робить. Я встановив мінімальну межу оренди, але вони максимально побудували дороги".

барна ремонтує в рідному селі дорогу. фото: reporter.net.ua

Акціонером "Райз-Агро" з 2011 року значиться UKRLANDFARMING Олега Бахматюка. До цього власником було ЗАТ "Райз", яке до 2010 року належало Віталію Цехмістренко, екс-нардепу 3-4 скликання.

Ще в записці йдеться, що землі резервного фонду за межами Нагірянки площею 60 га перебувають в оренді громадян Кобеля П. Г. та Вислоцького В. М., які, як вказано в записці, ніде не зареєстровані.

Також Барну звинувачували в тому, що він не надавав документа місцевому Держкомзему для перевірки.

Отже, з одного боку, Олег Барна є фігурантом кримінальних справ, але за його словами це було спровоковано низкою місцевих земельних конфліктів.

Громадський рух ЧЕСНО не підтримує жодну сторону в описаних подіях і подає документи й коментарі на розсуд читача.

Постанова Вищого адміністративного суду від 21 червня 2011 року

Пояснювальна записка до проекту Постанови ВРУ "Про призначення позачергових виборів Нагірянського сільського голови"

Постанова ВРУ "Про призначення позачергових виборів Нагірянського сільського голови".

#ПОЛІТИЧНАПАМ'ЯТЬ

Матеріал підготовлено для спецпроекту "Політична пам'ять" – онлайн-хабу для українських виборців з інформацією про партії та політиків, які йшли на вибори до Верховної та місцевих рад України.