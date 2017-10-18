Депутатам по цимбалах. БПП і "Народний фронт" ігнорують медреформу

Громадський рух ЧЕСНО
Середа, 18 жовтня 2017, 19:26

Громадський рух ЧЕСНО з'ясував, що понад 80% депутатів з НФ та 75% з БПП не брали участі у голосуваннях за поправки до медичної реформи.

У вівторок, 17 жовтня, на погоджувальній раді заступник голови фракції БПП Сергій Березенко та голова фракції "Народного фронту" Максим Бурбак наполягли, щоб парламент відклав розгляд законопроектів про виборчу реформу, створення антикорупційного суду та скасування недоторканності.

Це – три вимоги протестувальників, які 17 жовтня почали безстрокову акцію під Верховною Радою.

Натомість більшістю у 226 голосів лідери найчисельніших фракцій парламенту винесли на голосування медичну реформу. Депутати наголошували: це – найважливіша зміна в країні, яка не може чекати ані хвилини і потребує термінового ухвалення.

Але що ми побачили під час голосування за надважливу медичну реформу? На вечірньому засіданні зареєструвалися 336 депутатів із 450. Але розглядали правки до законопроектів вони не дуже активно.

Рух ЧЕСНО уважно проаналізував, депутати яких фракцій працювали. І виявилося, що фракції БПП та "Народного фронту" майже повністю проігнорували обговорення поправок.

Так, понад 80% депутатів з НФ та 75% з БПП не брали участі у голосуваннях за поправки до медичної реформи.

 
Інфографіка ЧЕСНО

Поганий результат показала і фракція групи "Відродження", яка повністю проігнорувала вечірнє засідання Ради. Фракції "Опоблоку" та "Волі народу" показали присутність, але голосів від них було менше 6%.

Рух ЧЕСНО запитав у лідера "Народного фронту" Максима Бурбака, чому його депутати прогулюють засідання та не беруть участі в обговореннях важливих реформ.

Але наше запитання настільки злякало народного депутата, що він буквально втік! Як саме це відбувалося – дивіться самі.

– Чому так мало людей вчора були присутні на голосуванні за поправки до медичної реформи? – запитує Ганна Грабарська, рух ЧЕСНО.

– Ми… е-е-е… Давайте поговоримо завтра, після того як ви побачите скільки голосів дасть… – відповідає Бурбак.

– Але Ви можете просто відповісти, чому вчора…?

– Давайте поговоримо завтра!

Сьогодні ж, 18 жовтня, тенденція щодо голосування не покращилася – епопея із майже 900 поправками до медичної реформи тривала у пустому сесійному залі.

Під час розгляду більшість поправок отримували по 20-30 голосів. Але причиною провального голосування стали не власні позиції депутатів, а їх відсутність у залі.

Таким чином, у середу було розглянуто 788 з 893 поправок.

Наразі законопроект №6327 "Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів" розглядається у другому читанні із суттєвими опрацюваннями від 76 нардепів.

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун наголошувала, що ці майже 900 поправок змінюють законопроект і нівелюють саму суть медичної реформи.

Однак до сьогодні депутати не можуть розібратися, що ж робити з цією реформою. Наприклад, заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час голосування заявила: "У нас іде розбалансування законопроекту, і валять усі поправки, які врахував комітет".

У відповідь екс-міністр охорони здоров'я та нардеп Олег Мусій наполіг, що "розбалансування законопроекту" відбувається тому, що його поправки не враховують.

Тепер розгляд медичної реформи продовжать у четвер, 19 жовтня.

Теми: Верховна Рада вибори
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